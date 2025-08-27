Američtí maloobchodní giganti zvyšují ceny a hledají nové zdroje dovozu kvůli clům
27. 8. 2025
Čtyři z hlavních maloobchodních skupin ve Spojených státech – včetně největší maloobchodní skupiny v zemi a na světě, Walmartu – ve svých prezentacích výsledků za druhé čtvrtletí zdůraznily obtíže, kterým jejich podniky čelí kvůli clům uvaleným Trumpovou administrativou. Tato cla byla hlavním tématem diskusí pro Walmart, Home Depot, Target a Lowe's – maloobchodníky kotované na burze, kteří již ve větší či menší míře pociťují dopady této obchodní politiky.
Pokud jde o výsledky, dopady byly zmírněny rychlou reakcí společností, která zahrnovala uplatnění různých zvýšení cen a také aktivaci úsilí o dosažení vyšší efektivity nákladů. Jak uznal prezident a generální ředitel společnosti Walmart Doug McMillon: "Nadále zaznamenáváme, že naše náklady každý týden rostou, což očekáváme i ve třetím a čtvrtém čtvrtletí." Generální ředitel společnosti Target, Brian Cornell, tento názor zopakoval: "Přímý dopad cel na náklady s námi bude tak dlouho, dokud budou s námi cla."
Všechny oči byly upřeny na Walmart. Globální maloobchodní gigant již ve zprávě o výsledcích za první čtvrtletí varoval, že nemůže absorbovat všechny nákladové tlaky vyplývající z cel vzhledem k nízkým maržím společnosti – a celého odvětví. Dokonce i americký prezident Donald Trump tlačil na společnost, aby tyto výdaje absorbovala proti svým maržím.
"Děláme to, co jsme slíbili, že uděláme," vysvětlil minulý týden Doug McMillon. "Držíme naše ceny tak nízko, jak jen můžeme, tak dlouho, jak jen to půjde," dodal v reakci na neustálý tlak na náklady, které stále rostou. "Jak doplňujeme zásoby na úrovni cen po clu, nadále zaznamenáváme, že naše náklady každý týden rostou, což očekáváme i ve třetím a čtvrtém čtvrtletí."
Ochrana marží
Podle svých finančních informací Walmart jednal chirurgicky ohledně svých cen, aby ochránil své marže. Skupina v prvním pololetí zvýšila tržby o 3,7 % ve srovnání s 3,6% nárůstem pořizovacích nákladů, což jí umožnilo udržet si stabilní pozici a dokonce získat desetinu procentního bodu v hrubé marži. Stejný trend je patrný i ve druhém čtvrtletí: tržby vzrostly o 4,75 %, zatímco náklady vzrostly o 4,7 %.
"Zaměřujeme se na zákazníka, na základy podnikání, ať už jde o ceny nebo řízení zásob," vysvětluje McMillan. Pokud jde o poslední bod, cla se také projevují. V případě Walmartu vzrostla hodnota zásob v první polovině roku o 2,1 miliardy dolarů, což je o 3,7 % více než o rok dříve, "kvůli vyšším dovozním nákladům".
Maloobchodní gigant upřesnil, že většina jeho nákupů se uskutečňuje v USA, zatímco jedna třetina pochází ze zahraničí – zejména z Číny, Mexika, Vietnamu, Indie a Kanady. V případě Číny čelí hrozbě 145 % cla oproti současným 30 %.
Diverzifikace dovozních zdrojů je nyní pro americké maloobchodníky klíčovým problémem. "Naše týmy odvedly neuvěřitelnou práci při partnerství s našimi dodavateli, aby diverzifikovaly získávání produktů," řekl minulý týden výkonný viceprezident Home Depot Billy Bastek. "Budeme i nadále spolupracovat s našimi dodavateli, abychom zajistili, že budeme mít na skladě ty správné produkty ve správné hodnotě." Upřesnil, že 50 % jejího zboží nepodléhá clům, protože pochází z USA.
Home Depot – největší světový prodejce domácích potřeb – uznává, že u některých kategorií dojde k "mírným cenovým pohybům", protože současné tarify "jsou výrazně vyšší než v minulém čtvrtletí," uvádí Bastek. Oznámil také snížení propagační aktivity u části své nabídky.
Stejně jako Walmart i Home Depot vyladil cenovou strategii, zejména ve druhém čtvrtletí. Během tohoto období vzrostly jeho tržby o 4,86 %, zatímco náklady na nákup vzrostly o 4,84 %, což stačilo na podporu její marže.
Zranitelnost na zahraničních trzích
Dva další významní američtí maloobchodníci jsou více vystaveni vysoké úrovni dovozu. Společnost Lowe's – která se také specializuje na produkty pro domácí kutily – získává 60 % svého zboží mimo USA, přičemž 20 % pochází z Číny. "Před sedmi lety to tak nebylo," řekl minulý týden předseda představenstva a generální ředitel společnosti Lowe Marvin R. "Podle mého názoru jsme odvedli vynikající práci při práci napříč funkcemi ve vztahu k hledání diverzifikace."
Stejně jako zbytek sektoru, i Lowe's uplatňuje zvýšení cen s přístupem specifickým pro danou kategorii. "Konkrétně ohledně cen jsme řekli [...] Byli bychom cenově konkurenceschopní [...] To je to, v čem pokračujeme," řekl Ellison. "Ceny v retailu budou vždy dynamické. Vaše ceny budou kolísat nahoru a dolů v různých kategoriích na základě reakcí konkurence, interních algoritmů." Tržby společnosti vzrostly o 1,6 %, zatímco pořizovací náklady vzrostly o 1 %, což je další případ ochrany marží.
Společnost Target mezitím uznala, že "jako jeden z největších dovozců v zemi vyhlídka na vyšší cla znamenala, že čelíme některým velkým finančním a provozním překážkám," řekl Cornell, který příští rok odstoupí z funkce generálního ředitele. Trajektorie společnosti je dále komplikována "četnými změnami v celní politice, které byly oznámeny a zavedeny v průběhu roku," dodal.
Z tohoto důvodu přijal řetězec supermarketů různé strategie zmírňování, včetně "diverzifikace" výroby a dodavatelských zemí. "Máme mnoho pák, které můžeme použít ke zmírnění dopadu cel, a cena je úplně poslední možností," řekl minulý týden výkonný viceprezident společnosti Target Rick Gomez.
Společnost – jeden z etalonů v tradičním maloobchodě – vykázala klesající tržby již tři roky po sobě, což je trend, který pokračoval i v první polovině letošního roku. Tržby v tomto období klesly o 1,9 %, i když ve druhém čtvrtletí se pokles zmírnil na 0,9 %. Její zásoby vzrostly o 2 %, "což odráží vyšší náklady na produkty než před rokem, což je způsobeno cly a dalšími tlaky".
Ze čtyř analyzovaných společností byla společnost Target jedinou, jejíž hrubá marže se ve druhém čtvrtletí zhoršila. Klesla o jeden procentní bod poté, co náklady na zboží vzrostly o 0,5 %, zatímco tržby klesly o 0,9 %. Společnost očekává, že dokončí své oživení v roce 2026.
Zdroj v angličtině: ZDE
