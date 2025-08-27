Izrael vyšetřil svůj vlastní válečný zločin a shledal se nevinným. Opět
27. 8. 2025
Určitě vás velmi uklidní, že Izrael vyšetřil svůj nejnovější hrůzný válečný zločin a shledal se nevinným. Vysvětlil, že důvodem, proč zabil dvojitým úderem pět novinářů i lidi, kteří je přišli zachránit, je, že byl oklamán „kamerou Hamásu“.
Operátor dronu nemohl vědět, že novináři, kteří kameru měli, nepatřili k Hamásu, protože všichni novináři v Gaze jsou členy Hamásu, pokud západní svět nemá námitky proti jejich zabíjení.
Vzhledem k tomu, jak jsme v otázkách lidských práv nekonzistentní, si dokážete představit, jak zmatená je IDF. Technicky vzato jsme na vině stejně jako kamera Hamásu. Máme štěstí, že Izrael na nás zatím neútočí drony... zatím.
Nyní, když Izrael provedl vlastní vyšetřování a zjistil, že za smrt novinářů, záchranářů a pacientů nemocnice je zodpovědná kamera Hamásu, byl operátor dronu IDF zproštěn viny. To znamená, že se může věnovat důležité práci, kterou je dvojité bombardování kamer Hamásu, ať už se nacházejí kdekoli.
Operátoři dronů IDF nemají v hledáčku jen kamery Hamásu, ale vše, co s Hamásem souvisí. Vidíte chlapa, který má boty Hamásu? Bombardujte ho. A nezapomeňte zabít i záchranáře, až dorazí! Vidíte někoho, kdo jí sendvič Hamásu? Udělejte to samé!
Zjednodušeně řečeno, pokud chcete někoho zavraždit, zaměřte se na jednu z jeho věcí a přidejte k ní slovo „Hamás“. Udělejte to a zabití těchto lidí bude naprosto v pořádku, pokud nepracují pro západní zpravodajské agentury.
Tento přístup výrazně snižuje tlak na IDF, která již nemusí falšovat důkazy nebo předstírat, že pod budovou byly tunely, protože stačí říct něco jako „kolečko Hamásu“ a mají všechny důkazy, které potřebují. Není to chytré?
