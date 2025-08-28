Američtí kontraktoři v Gaze pronásledovali novináře z Middle East Eye před jeho zabitím
28. 8. 2025
Američtí kontraktoři v humanitárním centru v Gaze vyslýchali zdroj novináře Middle East Eye (MEE) Mohameda Salamu a snažili se získat informace o jeho totožnosti a místě pobytu předtím, než byl zabit, jak odhalil web Middle East Eye.
Salama byl zabit spolu s reportérem MEE Ahmedem Abu Azizem a třemi dalšími novináři v pondělí ráno, když se dostavili na místo izraelského útoku na nemocnici Nasser v Chán Júnis v jižní Gaze. Při těchto dvou útocích bylo zabito celkem 20 Palestinců, včetně zdravotníků a záchranářů.
Na otázku, zda se cítí v bezpečí, když ví, že je kvůli své práci pronásledován, Salama odpověděl: „My novináři nejsme v Gaze nikdy v bezpečí.“
Middle East Eye se zeptal společností Safe Reach Solutions a UG Solutions, dvou amerických bezpečnostních firem působících v místech distribuce humanitární pomoci, zda se podílely na výslechu zdroje.
MEE se také dotázal, zda jejich zaměstnanci předávali Izraeli informace o totožnosti palestinských novinářů, jako je Salama.
Do okamžiku zveřejnění tohoto článku neodpověděli.
Izrael od března udržuje úplnou blokádu Gazy a povoluje vstup pouze minimálního množství potravin poté, co monopolizoval distribuci pomoci prostřednictvím Izraelem a USA podporované Gazanské humanitární nadace (GHF) a odsunul OSN na vedlejší kolej.
Od května, kdy GHF zahájila činnost, bylo podle OSN při hledání pomoci zabito nejméně 1 760 Palestinců.
OSN uvádí, že většina z nich byla zabita izraelskou armádou, která monitoruje distribuční centra, přičemž několik bývalých kontraktorů střežících tato místa se v posledních týdnech ozvalo s tvrzením, že byli svědky toho, jak izraelští vojáci a jejich američtí kolegové stříleli na Palestince.
GHF toto svědectví opakovaně popřela.
Middle East Eye požádal GHF a izraelskou armádu o komentář. GHF označila tvrzení, že zdroj byl vyslýchán na jednom z jejích míst, za „absurdní a zcela nepravdivé“.
Izraelská média vyprávějí jiný příběh
Od začátku izraelské genocidy v Gaze před 22 měsíci přispívá Salama videi a písemnými zprávami pro Middle East Eye a Al Džazíru, které přitahují mezinárodní pozornost.
V březnu Salama veřejnost informoval o existenci hromadného hrobu s těly 15 zdravotníků, kteří byli svázáni a poté střeleni do hrudníku, zad a hlavy. Salama byl jedním z prvních novinářů, který zveřejnil podrobnosti o zjevném izraelském masakru a který hovořil s příbuznými obětí.
Na začátku tohoto měsíce Salama identifikoval 10letého chlapce, který byl podle informátora zastřelen, když se pokoušel získat jídlo v centru GHF podporovaném Izraelem a USA.
Zjistil, že jeho rodina nebyla informována o jeho smrti ani nezískala jeho tělo.
V reakci na zabití novinářů v Chán Júnisu, které bylo zachyceno v přímém televizním přenosu, sílí mezinárodní pobouření.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu incident označil za „tragickou nehodu“.
Izraelská armáda uvedla, že jednotky brigády Golani mířily na kameru používanou Hamásem, ale neposkytla žádné důkazy ani vysvětlení pro druhý útok, který následoval 15 minut po prvním.
Mezitím vojenské zdroje izraelským médiím předkládají odlišný obraz tragické situace.
Kanál 14, pravicové médium známé svou podporou Netanjahuovy vlády, uvedl, že podle vojenských zdrojů IDF zabila „teroristy převlečené za novináře“.
Tyto zdroje rovněž uvedly, že vojáci mířili na „teroristické velitelství“ Hamásu v nemocnici Nasser.
„Podle současného bezpečnostního konceptu se jakékoli místo, kde teroristé operují, ať už se jedná o školu nebo nemocnici, stává legitimním cílem,“ uvádí se ve zprávě.
Vojáci zapojení do útoku sdělili kanálu Channel 14, že „útok byl schválen a koordinován s vyšším velením, které o něm vědělo před jeho provedením“.
Poté, co Netanjahu incident označil za „nehodu“, vysoce postavení izraelští důstojníci sdělili televiznímu kanálu Channel 14: „Podporujeme své vojáky – jednali tak, jak bylo třeba.“
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse