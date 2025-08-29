Portugalský prezident tvrdí, že Trump je aktivním agentem Ruska
29. 8. 2025
Portugal’s President Rebelo de Sousa:— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 28, 2025
“The top leader of the world’s foremost superpower is, objectively, a Soviet or Russian asset. He operates as an asset.” pic.twitter.com/XvSWw5I30A
Když tedy nazývá Donalda Trumpa „sovětským či ruským aktivem“, není to řečeno v žertu. Marcelo si velmi dobře uvědomuje váhu každého slova. A používá je jako ten, kdo hází kámen doprostřed jezera — aby se vlny šířily. Obvinění je tvrdé, téměř brutální: prezident Spojených států, největší vojenské velmoci planety, jedná tak, že nahrává Putinovu Rusku. Ne proto, že by byl infiltrovaným agentem, ale proto, že jeho kroky objektivně přinášejí výsledek, který si Moskva přeje: izolovanou Ukrajinu, marginalizovanou Evropu a čím dál rozdělenější Západ.
Trump Rusku hrozí sankcemi, ale žádné nezavádí. Slibuje mír, ale za Putinových podmínek. Zpochybňuje legitimitu Ukrajiny, nikoli ruské autokracie. Je to starý příběh: kdo se tváří neutrálně tváří v tvář agresi, ten se ve skutečnosti staví na stranu agresora.
Marcelo už varoval: „Čas umírněných skončil, žijeme v době radikálů.“ Je to věta, která platí jak pro portugalskou politiku, vystavenou tlaku krajní pravice, tak pro světovou scénu. A Trump je nejdokonalejším symbolem této „doby radikálů“: nepředvídatelný, autoritářský, populistický a nebezpečný. Pokud Evropa stále živí iluzi, že Spojené státy zůstanou strážcem demokracie, Marcelo trvá na tom, aby zkazil oslavu: ne, nezůstanou. A není třeba být prorokem, aby to bylo vidět — stačí otevřít oči.
Marcelo svým gestem ukazuje něco výchovného. Prezident, který se noří do chladných vod Atlantiku, se noří i do kalných vod geopolitiky a vynořuje se s varováním: demokracie mohou sklouznout k diktatuře téměř nepozorovaně. Nejprve umlkne tisk, pak se odsunou spojenci, nakonec se podvolí lid.
A tady je ironie: musel to být prezident, který si vybudoval svou image objetími a selfies, aby nahlas řekl to, co si mnozí evropští lídři šeptají jen v soukromí. Je třeba odvahy — a možná i trochu lehkosti náklonnosti — k tomu, aby člověk pojmenoval samozřejmé, když je samozřejmé nepohodlné.
V jádru se Marcelo ukazuje být radikálnější než samotní radikálové: radikální v obraně umírněnosti, radikální v ochraně demokracie. Proti agresivnímu populismu Trumpa odpovídá neobvyklou zbraní: jasností. A v době polovičatých slov je jasnost revoluční.
