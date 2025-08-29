Mezi podepsanými není žádný český diplomat. Otřesné.
29. 8. 2025
čas čtení
2 minuty
Právě byl zveřejněn otevřený dopis podepsaný 209 bývalými velvyslanci EU,
vysoce postavenými diplomaty a velvyslanci členských států EU, který
vyzývá k naléhavé akci v souvislosti s válkou Izraele v Gaze a nezákonnými kroky na Západním břehu.
Pokud
EU nebude jednat společně, musejí členské státy podniknout kroky
samostatně nebo v menších skupinách na podporu lidských práv a
dodržování mezinárodního práva, uvádí se v dopise, který nastínil devět
možných postupů.
Mezi ně patří pozastavení licencí na vývoz zbraní, zákaz obchodu se zbožím a službami z nelegálních osad a zákaz využívání evropských datových center pro příjem, ukládání nebo zpracování dat z izraelských vládních či komerčních zdrojů, pokud se vztahují k izraelské „přítomnosti a činnostem v Gaze a jinde na okupovaných územích“.
Mezi signatáři je 110 bývalých velvyslanců, 25 bývalých generálních ředitelů a dva z nejvýše postavených diplomatů v EU – Alain Le Roy, bývalý generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost, a Carlo Trojan, bývalý generální tajemník Evropské komise.
„Tato výzva velmi rezonuje,“ řekl Sven Kühn von Burgsdorff, bývalý zástupce EU na palestinských územích a člen řídící skupiny šesti bývalých diplomatů, kteří koordinují tuto iniciativu zahájenou v polovině července.
Tento dopis byl již třetí veřejnou výzvou k akci, ale poprvé vyzývá, aby státy jednaly jednotlivě, pokud EU nepodnikne kolektivní kroky. Návrh částečně pozastavit účast Izraele v programu Horizon z důvodu války v Gaze na konci července neprošel.
„Uvnitř institucí nyní panuje takové zklamání, že lidé říkají, že už toho bylo dost,“ uvedl Kühn von Burgsdorff.
„Nemůžeme zůstat paralyzovaní, pokud 27 (členských států) není schopno jednat, to by zradilo naše hodnoty. Proto jsme navrhli devět kroků, které lze podniknout na úrovni jednotlivých států nebo skupin států.“
„Evropské vlády ztrácejí důvěryhodnost nejen na globálním Jihu, ale i u vlastních občanů, v každém členském státě.“ Poukázal na průzkumy ze své rodné země Německa, která je tradičně pevným podporovatelem Izraele, podle nichž 80 procent obyvatel nesouhlasí s izraelskými akcemi v Gaze a dvě třetiny chtějí, aby vláda podnikla kroky.
(Mezi podepsanými není žádný český diplomat. Otřesné.)
195
Diskuse