Popírání a amnézie: Je globální společenství připraveno znovu přijmout Izrael?
16. 10. 2025
Analytici vyjadřují obavy z rehabilitace Izraele, i když ten tvrdí, že neudělal nic špatného.
Jak v Izraeli, tak mezi jeho západními spojenci je dohoda o příměří v Gaze vnímána jako příležitost – k překonání obvinění z genocidy a k obnovení úzkých vztahů, které byly oslabeny v důsledku veřejného rozhořčení.
Během více než dvou let neúprosné války v Gaze Izrael zabil více než 67 900 Palestinců a zranil více než 170 000. Zničil nebo poškodil 92 procent obytných domů v enklávě a jeho akce v podobě blokády Gazy vedly k vyhlášení hladomoru.
Organizace na ochranu lidských práv, mezinárodní orgány a organizace z Izraele, jako jsou B'Tselem a Physicians for Human Rights Israel (PHRI), dospěly k závěru, že jednání této země představuje genocidu: tento názor potvrdila v září vyšetřovací komise OSN.
V tom měsíci se kritika izraelské války stala téměř konsensem v celé Evropě a miliony lidí se každý víkend účastnily protestů proti izraelským akcím v hlavních městech po celém světě.
Při příležitosti uzavření příměří v izraelském Knesetu v úterý však opoziční vůdce Yair Lapid řekl zákonodárcům, včetně prezidenta Spojených států Donalda Trumpa: „Ti, kteří demonstrovali proti Izraeli v Londýně, Římě, Paříži ... byli oklamáni propagandou ... Pravdou je, že nedošlo k genocidě, ani k úmyslnému vyhladovění.“
Popírání
„Panuje relativně silný konsenzus, že vnější kritika musí být odmítnuta jako nespravedlivá,“ konstatuje bývalý poradce izraelské vlády Daniel Levy. „Toto odmítnutí bylo klíčové pro vytvoření společenského souhlasu s genocidou: neúnavná mobilizace médií kolem války spojená s odmítáním kritiky.“
„Tento vzorec je konzistentní téměř v celém sionistickém politickém spektru, s výjimkou malé skupiny disidentů,“ řekl o různých skupinách v Izraeli, které od počátku válku odmítaly.
V celém Izraeli přetrvává odmítání přijmout rozsah devastace, kterou jejich válka způsobila v Gaze, zničené životy a lidi – včetně dětí – uvržené do hladomoru v důsledku vládní politiky.
Podle pozorovatelů z Izraele se nezdá pravděpodobné, že by se veřejnost vyrovnala s lidskými náklady této války. Bez přijetí těchto nákladů zůstává obnovení nepřátelských akcí – bez ohledu na mezinárodní konsensus – možné.
„Není to tak, že by v Izraeli neexistovalo povědomí o genocidě,“ řekl Guy Shalev z PHRI. „Neexistuje ani povědomí o utrpení nebo rozsáhlé destrukci Gazy.
„Mnoho diskusí se stále točí kolem [falešných obvinění z] zfalšovaných záběrů [hladovějících dětí nebo jiných potenciálních válečných zločinů] a toho, jak je to všechno vina Hamásu,“ řekl Shalev. „Mnozí z nás ani nežijí ve stejné realitě. Moje rodina a já ani nežijeme ve stejné realitě. Nemůžeme se shodnout na tom, co je pravda, a dokud se tak nestane, nikdy nemůže dojít k zodpovědnosti a všechno se může opakovat.“
Někteří v Izraeli právě v to doufají.
V reakci na zprávy o blížícím se příměří o víkendu označil izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir dohodu za „národní porážku“ a „věčnou hanbu“. Jiní, jako například Amit Halevi, člen izraelského parlamentu zastupující stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua, zašli ještě dál a řekli, že Izrael měl „Hamásu a celému světu prohlásit, že židovský národ nezapomene ani neodpustí, dokud nedojde k úplnému zničení neonacistů v Gaze a obnovení izraelské kontroly nad tímto pásem naší vlasti“.
Mezinárodní amnézie
Mnozí na Západě se již zdají být ochotni přijmout příměří a ujištění USA o „věčném míru“ bez dalšího.
Na začátku tohoto měsíce německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že nevidí důvod, proč by Němci měli pokračovat v protestech proti Izraeli, když bylo dosaženo příměří. Ve středu ho někteří z nejvýznamnějších politiků země vyzvali, aby obnovil vývoz zbraní do této země, a to navzdory pokračujícímu úmrtí lidí v Gaze a nelegální okupaci palestinského území Izraelem.
V pondělí nový izraelský velvyslanec při EU Avi Nir-Feldklein naznačil, že USA by mohly EU umožnit účast na rekonstrukci Gazy, pokud by EU „vyčistila stůl od toho, co visí nad našimi vztahy“, řekl o potenciálních sankcích, které blok zvažuje proti Izraeli.
Jak ve sportu, tak v kultuře jsou podle zpráv potenciální zákazy účasti Izraele ze strany Evropské fotbalové asociace (UEFA) a Eurovize po příměří nařízeném USA nejisté.
„Izrael touží po normalizaci vztahů s Evropou a dalšími západními spojenci,“ řekl Levy. „Současný narativ [v Izraeli] zdůrazňuje, že díky příměří se Izrael již neizoluje, že Hamás je pod kontrolou a že mezinárodní veřejné mínění se přiklonilo na jeho stranu.“
„V mnoha ohledech sdílejí Izrael a západní politická elita tento cíl uklidnit veřejný nesouhlas,“ řekl a poté poznamenal, že zatímco západní vlády mohou být dychtivé po sblížení, jejich veřejnost možná ne. „Kulturní a veřejný zeitgeist se posunul. Lidé stále méně akceptují narativ, že ‚všechno je v pořádku‘ nebo že spoluvina vlády na strukturálním násilí a genocidě je přijatelná.“
Tolerance násilí
Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že by došlo k drastickému přehodnocení vnitřní politiky Izraele vůči Palestincům nebo okupovanému Západnímu břehu, analytici jako HA Hellyer z Royal United Services Institute naznačili, že zákonodárci na Západě i jinde se možná připravují na návrat k vztahům podobným těm, které panovaly po podpisu dohod z Osla v 90. letech.
Dohody měly nakonec vést k vytvoření palestinského státu, ale vzhledem k tomu, že izraelská neústupnost to v následujících letech činila stále méně pravděpodobným, západní rétorika se posunula od otevřené podpory řešení dvou států k podpoře procesu odmítajícího dva státy.
„Myslím, že nás čeká podobná fáze,“ řekl Hellyer, „pokud násilí nepřekročí určitou úroveň, bude přijatelné.“
„Prozatím se pozornost zaměří na odklízení trosek a obnovu, nikoli na skutečnost, že polovina Gazy zůstává nepřístupná pro všechny Palestince kromě kolaborantů a druhá polovina zůstává pod okupací,“ řekl z Washingtonu.
Zatímco zákonodárci – opatrní vůči tlaku USA a v některých případech i vůči potenciální spoluvině své vlastní země na genocidě Izraele – mohou toužit po návratu k předválečnému uvolnění napětí, mezi veřejností, zejména mezi mladými lidmi, vyvolaly dva roky krvavých bojů v Gaze zásadní změnu.
„Nálady veřejnosti se změnily,“ řekl Levy. „Stále více lidí odmítá přijmout tvrzení, že ‚všechno je v pořádku‘ nebo že spoluúčast vlády na systematickém násilí a zvěrstvech je přijatelná.
„Skutečná situace na místě – pokračující dehumanizace Palestinců ze strany Izraele, jeho strukturální násilí a tvrdá okupace – dává lidem dostatek důvodů, aby se ozvali.“
Pro zbývající obyvatelstvo Gazy, které stále trpí hladem a izraelskými útoky, má však jakákoli mezinárodní rehabilitace Izraele mnohem bezprostřednější důsledky.
„Lidé se pohnou dál, nejen v Izraeli, ale i v mnoha státech, které se příliš nezajímaly o genocidu nebo se chtějí vyhnout otázkám ohledně své spoluúčasti na ní,“ řekl Shalev.
„Nejde jen o to, že je to nemorální,“ dodal, „prostě to nefunguje. Oběti jen tak neodejdou. Organizace jako ta naše nebo kdokoli, komu záleží na lidskosti, neodejdou. Oběti nemohou zapomenout.“
