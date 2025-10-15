"Čína může tlačit na Putina, aby zaútočil na Evropu"
15. 10. 2025
Čína může vyprovokovat Rusko k útoku na Evropu, aby odvrátila pozornost NATO od indo-pacifického regionu a zmocnila se Tchaj-wanu, řekl generální tajemník aliance Mark Rutte.
"Pokud by se Čína postavila proti Tchaj-wanu, pak by s největší pravděpodobností donutila svého mladšího partnera - Rusko pod vedením Vladimira Putina - aby se postavilo proti NATO, aby odvedlo naši pozornost," řekl na Parlamentním shromáždění zemí bloku. Rutte dodal, že v tomto ohledu by spojenci měli úzce spolupracovat v boji proti hybridním hrozbám, které jsou "velmi znepokojivé". Dal také jasně najevo, že Putin by neměl plánovat útok na alianci, protože NATO je "nesrovnatelně lepší" než Ruská federace ve vojenské síle a ekonomika bloku je pětadvacetkrát větší než ekonomika Ruska.
Již v létě o tom hovořil Rutte o tom, že pravděpodobnost koordinovaného úderu Číny a Ruska roste a takový scénář by se mohl uskutečnit v příštích pěti až sedmi letech. Aby se tomu zabránilo, musí země NATO posílit obranné schopnosti a úžeji spolupracovat s indo-pacifickým regionem v oblasti vojenských technologií a inovací, zdůraznil generální tajemník aliance. Poté místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv řekl, že Rutte, který byl dlouhou dobu nizozemským premiérem, "zašel příliš daleko s magickými houbami, které si Holanďané oblíbili", protože "vidí spiknutí mezi Čínou a Ruskem na Tchaj-wanu" a Putinův útok na Evropu.
Mezitím na začátku července čínský ministr zahraničí Wang I na uzavřeném setkání s šéfkou diplomacie EU Kajou Kallas řekl, že Peking nemůže dovolit porážku Ruska ve válce s Ukrajinou, sdělily zdroje South China Morning Post. Podle nich to ministr vysvětlil tím, že jinak by Spojené státy zcela přesunuly svou pozornost na Čínu. Wang I zároveň kategoricky popřel obvinění z finanční nebo vojenské podpory Ruska. Tvrdil, že pokud by Peking Moskvě skutečně pomohl, "válka by už dávno skončila".
Na začátku října ukrajinská zahraniční zpravodajská služba obvinila Čínu, že poskytuje Rusku satelitní data pro raketové útoky. Čínské ministerstvo zahraničí to popřelo. Během ruského útoku 5. října však nad západní částí Ukrajiny přeletěly nejméně tři čínské průzkumné satelity SAR.
