Channel 4 News: Příměří v Gaze drží, navzdory stížnostem z obou stran, že je porušováno
16. 10. 2025
čas čtení 12 minut
Reportér: Guy Iluz byl zvukařem některých z největších izraelských kapel. Dnes se koná zvuková zkouška pro jeho pohřební průvod. 26letý mladík byl zastřelen bojovníky Hamásu na festivalu Nova, převezen do Gazy v kritickém stavu, hospitalizován v nemocnici Al-Shifa a krátce nato zemřel. V pondělí, o dva roky později, bylo jeho tělo vydáno. V jeho rodném městě není třeba provádět zvukovou zkoušku pro tento stereofonní sentiment.
„Proč musel zemřít tak mladý?“
„Nechápu to.“
Včera v noci byla Hamásem vydána těla čtyř lidí a převezena do forenzního centra v Tel Avivu. Jedno z těl však nepatřilo rukojmímu.
„Tři zemřelí zajatci byli identifikováni v Národním centru forenzní medicíny. Chirurgové Tamir Nimrodi, Uriel Baruch a Eytan Levy, ať odpočívají v pokoji. Připojili se ke čtyřem zemřelým zajatcům, kteří byli identifikováni včera. Gary Luz, Bifin Joshi, Yossi Sharabi a kapitán Daniel Peretz, ať odpočívají v pokoji. Pozůstatky čtvrtého těla, které včera dorazilo z pásma Gazy, nesouvisí s žádným ze zemřelých zajatců.“
Budoucnost příměří a osud tisíců lidí nyní může záviset na vědecké práci prováděné v tomto centru. Během předchozí výměny předal Hamás tělo, o kterém tvrdil, že patří rukojmímu, ale nakonec se ukázalo, že patří Palestinci z Gazy. Pokud by se něco podobného začalo dít i tentokrát, mohlo by to celý proces skutečně zmařit. Minule byly nakonec Izraeli předány správné ostatky. A v poslední hodině Hamás oznámil, že dnes večer předá těla dvou rukojmích. Text současné dohody o příměří uznává, že lokalizace a identifikace těl bude obtížná. Ale vzhledem k míře nedůvěry zde se vše stává křehčím.
Izraelská mluvčí: „Teroristická organizace Hamás je povinna dodržet své závazky vůči zprostředkovatelům a vrátit všechny naše rukojmí v rámci provádění této dohody. V této věci nebudeme dělat žádné kompromisy.“
V Gaze byla Červeným křížem vrácena těla desítek Palestinců propuštěných Izraelem. Práce na identifikaci zemřelých pokračují, a to v prostředí, které je vše, co zbylo ze zdravotního systému v Gaze. Dnes odpoledne se pohřební průvod Guy Iluze vydal po dálnici do Tel Avivu, kde na nadjezdech stála čestná stráž, a nakonec na hřbitov Renana. Jeho otec Michel dorazil obklopen objetím komunity, která na tento pohřeb dlouho čekala. Během smuteční řeči se zmínil o stavu, v jakém mu byl jeho syn vrácen, a promluvil přímo ke Guyovi. Konec byl pro Guy Iluze a jeho rodinu důstojnou záležitostí, o které může během této války mnoho dalších jen snít.
Izrael nyní předal těla 90 Palestinců ministerstvu zdravotnictví v Gaze. Jeho forenzní tým uvádí, že některá těla byla stále spoutána a nesla známky mučení, stejně jako mnoho Palestinců, kteří byli v pondělí propuštěni. OSN uvádí, že izraelská armáda pokračuje v zabíjení civilistů v okolí linií, ke kterým se její jednotky stáhly. Harry Fawcett přináší tuto reportáž, která obsahuje některé drastické záběry zranění.
Reportér: Obyvatelé Gazy trpěli dva roky izraelským bombardováním, ale od jeho ukončení se objevují další příběhy utrpení, které vyprávějí ti, kteří byli odvezeni z Gazy a drženi v izraelském vězení. V prosinci loňského roku se izraelská pozemní invaze zaměřila na nemocnici Kamal Adwan na severu, kterou označila za baštu Hamásu, a zadržela jejího lékařského ředitele, Dr. Hossama Abu Safiyu, a více než 200 dalších osob. Mezi nimi byl i 28letý Mahmoud Aboufoul, který se v pondělí vrátil domů do Gazy v rámci hromadného propuštění. Domovem je nyní stan, kde žije s matkou a bratrem, které toužil znovu vidět, ale nyní to není možné. V roce 2015 přišel při izraelském útoku o nohu. Říká, že kvůli své omezené pohyblivosti nemohl opustit nemocnici, kde hledal útočiště, když byla napadena.
„Po mém zatčení nás převezli na izraelské území do vazebních center, kde mě vyslýchali. Bili mě a mučili. V důsledku toho jsem přišel o zrak. Údery směřovaly hlavně na čelo a zadní část hlavy.“
Stalo se to, jak říká, v nechvalně známém zadržovacím centru Dei Teman. Říká, že po jednom z bití zůstal dvě hodiny v bezvědomí.
„Když jsem se probral, neviděl jsem dobře. A brzy poté jsem úplně ztratil zrak. Zacházení bylo extrémně špatné a kruté. Nebyla tam žádná lékařská péče. Dali mi jen oční kapky a mast.“
Předložili jsme jeho obvinění izraelské armádě. Ta na ně nereagovala.
Stejně jako Izraelci i Palestinci v Gaze vítají zpět mrtvé i živé. Izrael dnes prostřednictvím Červeného kříže vrátil do Gazy dalších 45 těl. Naše zdroje v Gaze naznačují, že někteří z nich byli bojovníci Hamásu zabití v Gaze na začátku války. Jiní měli zavázané oči a spoutané ruce. Další měli stopy, které naznačovaly, že byli přejeti tanky.
„Okupační síly uložily některá těla do chladniček. Některé z nich jsou jasně identifikovatelné, zatímco jiné je obtížné rozpoznat. Čekáme, až nám Červený kříž sdělí jména těchto 45 mučedníků.“
A byli zabiti další dva Palestinci. Izraelské letectvo údajně provedlo letecký útok ve východní části města Gaza, v oblasti, kterou Izrael definuje jako zakázanou zónu v blízkosti svých vojenských pozic.
Hamás také zabíjí Palestince, zapojuje se do přestřelek s ozbrojenými gangy a popravuje ty, které označuje za izraelské kolaboranty. Prezident Trump říká, že s tím prozatím souhlasí, ale trvá na tom, že po určité době budou odzbrojeni nebo budou odzbrojeni.
Prozatím má Hamás kontrolu nad územím, ze kterého se Izrael stáhl, a slibuje, že dnes večer předá další izraelská těla, přičemž zdůrazňuje obtížnost lokalizace ostatků v troskách. Vedle trosek jsou vidět známky oživení, trhy se doplňují, pekárny se znovu otevírají, ale všude je cítit nouze.
„Nejsou tu žádné domy, žádné přístřeší, nic. Ráno se probudíme a hledáme doušek vody k pití. Pokud chceme jíst, nemáme peníze ani práci. To není život.“
OSN tvrdí, že je nyní potřeba více než slíbených 600 nákladních vozů denně. Izrael nyní údajně připravuje zítřejší znovuotevření hraničního přechodu Rafah z Egypta do Gazy pro nákladní vozy i palestinské občany.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Arab Barghouti. Jeho otcem je palestinský politický vůdce Marwan Barghouti, který v současné době stále odpykává 5 doživotních trestů v izraelské věznici. Jeho příznivci ho popisují jako jediného vůdce, který by mohl mezi Palestinci jednoznačně vyhrát volby. Děkujeme, že jste se k nám připojil. V jednu chvíli se zdálo, že váš otec bude propuštěn. Můžete mi říct, co se stalo?
„Myslím, že izraelská vláda jasně dala najevo prostřednictvím jasného prohlášení a oznámení, že nechce politické řešení. Chce jen, aby cyklus násilí v této zemi pokračoval. Myslím, že každý chápe, že můj otec představuje politické řešení. Je to někdo, kdo již desítky let podporuje politické řešení, řešení dvou států. Mluvili jsme o tom před několika týdny. A to je přesně to, co izraelská vláda nechce. Od té doby, co je ve vězení, bylo propuštěno více než 800 Palestinců s doživotními tresty, a jak víte, podle nich se jedná o složitější případy z hlediska bezpečnosti. Ale v případě mého otce ho odmítli propustit, protože má politickou vizi, která je především přijímána palestinským lidem, palestinský lid mu důvěřuje, ale co je ještě důležitější, je přijímána mezinárodním společenstvím.“
Před několika dny jsem se Davida Mensaha, mluvčího izraelské vlády, zeptal na případ vašeho otce a on řekl, že Marwan Barghouti není Nelson Mandela. Víte, je to mnohonásobně odsouzený zločinec.
„Vláda, v níž jsou lidé jako Ben Gvir, Smotrich a Netanjahu, podle mě není způsobilá ani kvalifikovaná k tomu, aby hodnotila lidi. Můj otec je kvůli boji, který vedl za palestinský lid, nazýván palestinským Mandelou. A jak jsem řekl, má velmi jasnou politickou vizi. Není to tak, že by o své politické vizi pochyboval. Mluví o ní už léta. A myslím, že je zcela jasné, že izraelská vláda se snaží potrestat palestinský lid jako celek, protože nemá zájem o politické řešení. Zajímá ji jen to, abychom byli mimo Palestinu. Izraelská vláda se tedy již více než dvě desetiletí snaží o diskreditaci mého otce. Když izraelský mluvčí říká něco o mém otci, nic to ve mně nevyvolává. Musíte se zeptat světových lídrů.“
Existují spekulace nebo naděje, že v příštím roce se budou konat volby do palestinské samosprávy, palestinské vlády. Je přáním vašeho otce zúčastnit se těchto voleb a být včas propuštěn?
„Budu muset počkat, až s ním promluvím. Nemluvil jsem s ním už tři roky. Myslím, že jak ho znám, před několika lety, když se měly konat volby, prohlásil a oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. A myslím, že to je povzbudivé. Mluvíte o někom, kdo má důvěru palestinského lidu, a my jsme už velmi dlouho neměli důvěryhodné vedení. Myslím, že volby jsou pro palestinský lid a palestinský politický systém celkově velmi pozitivní. Potřebujeme více mladých lidí ve vedení. Potřebujeme větší účast žen ve vedení. Potřebujeme vedení, kterému skutečně důvěřujeme. Nejde tedy jen o mého otce, ale můj otec reprezentuje hlas, který je pro palestinský lid rozumný. A já opravdu doufám, jako někdo, kdo v životě ještě nikdy nevolil, že se co nejdříve budou konat volby a my si budeme moci vybrat své vedení.“
Je to někdo, kdo by mohl oslovit i vůdce v Gaze, kdyby mu bylo umožněno komunikovat? Je v současné době stále účinně izolován?
„Ano, nemohl. Nemáme jsme k němu přístup už roky. Za tři roky jsme s ním jako rodina nemohli mluvit, ale právník ho mohl navštívit, jen pět nebo šestkrát. A ano, myslím si, že má legitimitu a morální autoritu, aby mohl budovat mosty mezi všemi palestinskými frakcemi a navázat politické partnerství mezi všemi Palestinci. Jednota byla vždy jeho politickým odkazem. Pokud se podíváte na dokument z roku 2006, přivedl všechny palestinské frakce a dodnes je to jediný dokument podepsaný všemi palestinskými frakcemi. A ten jasně stanovil, že palestinský stát bude vybudován na hranicích z roku 1967, odpor by měl být omezen na hranice z roku 1967 a útoky na civilisty by měly být zakázány. Je tedy někým, kdo je schopen přijímat politické iniciativy, které jsou rozumné, přijatelné pro všechny, a právě proto ho tato fašistická vláda vidí takovým způsobem."
235
Diskuse