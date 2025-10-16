Prezident Trump pověřil CIA provedením tajné smrtící operace ve Venezuele
16. 10. 2025
Trumpova vláda pověřila CIA provedením tajné operace ve Venezuele, včetně smrtících aktivit, informoval ve středu deník The New York Times, zatímco administrativa zintenzivňuje své úsilí o změnu režimu v této zemi.
Prezident Trump později potvrdil, že tajné operace schválil, a uvedl, že USA zvažují útoky na venezuelském území. „Nyní se zaměřujeme na pevninu, protože moře máme pod velmi dobrou kontrolou,“ řekl.
Američtí představitelé sdělili deníku Times, že tato pravomoc umožňuje CIA podniknout kroky proti venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi nebo jeho vládě, a to buď jednostranně, nebo ve spolupráci s americkou armádou. Zpráva uvádí, že není známo, zda CIA v současné době plánuje operace na venezuelském území, nebo zda bude toto oprávnění využito pro budoucí plány, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Americká armáda připravuje plány na útoky na venezuelském území a potenciální dobytí strategických přístavů a letišť, což by téměř jistě vedlo k plnohodnotné válce. Americká vojenská kampaň v této oblasti dosud zahrnovala nasazení válečných lodí, rozmístění asi 10 000 amerických vojáků v Karibiku a útoky na pět plavidel, o nichž USA bez poskytnutí důkazů tvrdily, že převážely drogy.
Ačkoli je boj proti obchodu s drogami jen záminka pro americké vojenské operace, američtí představitelé dali jasně najevo, že skutečným cílem je změna režimu. Představitelé doufají, že Maduro dobrovolně odstoupí nebo že se proti němu obrátí někdo z jeho nejbližšího okolí kvůli odměně 50 milionů dolarů, kterou USA vypsaly za jeho dopadení, přičemž záplava úniků informací a zpráv o možné vojenské akci USA je pravděpodobně součástí nátlaku.
Je však nepravděpodobné, že Maduro, který se stal terčem neúspěšného pokusu o změnu režimu během prvního funkčního období Trumpovy vlády, bude sesazen. Trumpova administrativa se zdá být odhodlána na něj i nadále vyvíjet tlak. Maduro dal jasně najevo, že je ochoten uzavřít dohodu s USA, a spolupracoval na deportačních letech, ale to nezastavilo nátlak, který na něj Američané vyvíjejí.
Zpráva deníku Times uvádí, že politiku vůči Venezuele řídí ministr zahraničí Marco Rubio, který je také Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, a ředitel CIA John Ratcliffe. Ostatní úředníci, kteří upřednostňovali diplomacii, včetně zvláštního vyslance Rica Grenella, který vedl přímá jednání s Madurem, byli odsunuti stranou, protože Trump ukončil diplomatické snahy s venezuelskou vládou.
