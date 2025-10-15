Moskva chce, aby ženy měly více dětí. Jenže aby ušetřila peníze, pokračuje v zavírání porodnic
15. 10. 2025
To vyvolalo hněv mezi potenciálními matkami, místními a regionálními úředníky a zdravotními sestrami a lékaři, kteří přišli o práci nebo byli nuceni pracovat bez tohoto druhu podpory, kterou potřebují, aby zajistily, že ženy mohou své děti bezpečně a efektivně porodit.
Během posledních pěti let Moskva uzavřela minimálně 150 porodnic, které zvládly méně než 100 porodů v předchozích 12 měsících. Vzhledem k tomu, že porodnost nadále klesá, počet zařízení, která byla uzavřena, stoupá stále rychlejším tempem.
Ruské ministerstvo zdravotnictví říká, že těhotné ženy mohou získat služby, které potřebují, v nemocnicích, ale podle lékařů a matek to neznamená, že tomu tak skutečně je. Mnoho porodnických oddělení má nedostatek personálu a špatné vybavení nebo se nacházejí mnohem dále od místa, kde lidé žijí, než uzavírané porodnice.
Ruská vláda za Putina nezveřejňuje statistiky o tomto jevu, ale je téměř jisté, že zavírání porodnic vede některé Rusy k tomu, že se rozhodli nemít děti. Což je přesný opak toho, co je deklarovaná politika, a další příklad stále více vnitřně nekonzistentní povahy politiky prosazované vůdcem v Kremlu.
Zdroj v ruštině: ZDE
