Izraelské síly vystřelily dýmovnice na novináře kolem věznice Ofer, ze které byli propuštěni palestinští vězni
13. 10. 2025
Propuštění palestinských vězňů zadržovaných v izraelských věznicích začíná poté, co Hamas propustil všech 20 živých izraelských rukojmích zadržovaných v pásmu Gazy jako součást dohody o příměří.
Palestinská mediální kancelář pro vězně oznámila, že autobusy převážející propuštěné vězně z věznice směřují do Ramalláhu.
Izraelská armáda střílí slzný plyn a gumové projektily na Palestince čekající na propuštění vězňů
Izraelské obrněné vozidlo vystřelilo slzný plyn a gumové projektily na Palestince shromážděné poblíž věznice Ofer na okupovaném Západním břehu, kde se stovky lidí sešly, aby čekaly na propuštění vězňů, informuje agentura Associated Press.
Vozidlo s izraelskou vlajkou se přiblížilo k kopci nad věznicí, zatímco nad ním kroužily drony, a rozehnalo dav slzným plynem a gumovými projektily.
Incident následoval po rozeslání letáku varujícího, že každý, kdo projeví podporu vězňům, může být zatčen. Rodiny palestinských vězňů se shromáždily na místě v očekávání plánovaného propuštění.
Netanjahu se nezúčastní dnešního summitu v Egyptě
Kancelář izraelského premiéra potvrdila, že Netanjahu se dnes nezúčastní summitu v Egyptě.
„Premiér Netanjahu byl pozván americkým prezidentem Trumpem k účasti na konferenci, která se dnes koná v Egyptě,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení.
„Premiér poděkoval prezidentu Trumpovi za pozvání, ale uvedl, že se kvůli blízkosti svátků nebude moci zúčastnit.“
Dnes ráno Bílý dům a egyptská prezidentská kancelář uvedly, že izraelský premiér se summitu zúčastní.
Potlesk pro Trumpa, ne tak pro Netanjahua
V Knesetu zazněl dlouhý potlesk pro Trumpa, následovaný potleskem pro Netanjahua od členů izraelské koaliční vlády, ale ne od členů opozice v izraelském parlamentu.
Obrovský dav vítal propuštěné Palestince při jejich příjezdu
Obrovský dav vítal propuštěné Palestince, kteří vystupovali z autobusů, které je přepravily z věznice Ofer do Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
Při jejich příjezdu byli vidět členové rodiny a přátelé, kteří muže objímali.
Palestinští vězni čelí „brutálnímu mučení“ v izraelských věznicích
Palestinští vězni, kteří jsou propuštěni, budou pravděpodobně v „hrozivém“ stavu, protože Palestinci v izraelských věznicích jsou vystaveni „brutálnímu a násilnému mučení“, říká akademik Basil Farraj.
Farraj říká, že podmínky palestinských vězňů v izraelských věznicích budou pokračovat a propuštění vězňů „neznamená konec boje“ ostatních, kteří zůstávají v izraelských věznicích.
Radost z propuštění palestinských vězňů
Záběry ukazují palestinské vězně v autobusech, které je přepravují do Ramalláhu, jak se usmívají a dělají znamení vítězství.
Vozidla jsou obklopena davem lidí, kteří scénu natáčejí na své telefony, zatímco jiní drží palestinské vlajky.
Těla 28 rukojmích budou propuštěna z Gazy
Zatímco Hamas propustil všech 20 zbývajících živých rukojmích držených v Gaze, načasování propuštění těl zbývajících 28 rukojmích zůstává nejasné.
Izraelské ministerstvo zahraničí zveřejnilo jména 13 izraelských rukojmích, kteří byli propuštěni:
Elkana Bohbot, 36
Rom Braslavski, 21
Nimrod Cohen, 20
Ariel Cunio, 28
David Cunio, 35
Evyatar David, 24
Maxim Herkin, 37
Eitan Horn, 38
Segev Kalfon, 27
Bar Kupershtein, 23
Yosef Haim Ohana, 25
Avinatan Or, 32
Matan Zangauker, 25
