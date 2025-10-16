Zelenskyj bude v USA přesvědčovat Trumpa, aby mu dal Tomahawky, zatímco Trump plánuje setkání s Putinem v Budapešti
16. 10. 2025
Americký prezident v posledních týdnech opakovaně naznačoval, že by mohl dodat rakety Tomahawk, které by Kyjevu poskytly dosud nejdelší dostřel zbraně schopné zasáhnout Moskvu přesnou a ničivou municí.
„Pokud se tato válka nevyřeší, mohu poslat rakety Tomahawk,“ řekl Trump novinářům v neděli. „Tomahawk je neuvěřitelná zbraň. A Rusko ji nepotřebuje. Pokud válka neskončí, můžeme to udělat. Možná ne. Ale můžeme to udělat.“
Raketa má dosah až 2400 km.
Trump, který právě zprostředkoval mírovou dohodu v Gaze, dal najevo, že chce navázat na tento diplomatický úspěch a zvýšit tlak na Moskvu, aby ukončila plnohodnotnou invazi Vladimira Putina na Ukrajinu, která trvá již čtvrtým rokem.
V předvečer Zelenského návštěvy Trump řekl, že plánuje setkání s Putinem v maďarském hlavním městě Budapešti, jehož datum ještě není stanoveno, ve snaze ukončit válku. Poprvé se setkali v srpnu na Aljašce, ale k diplomatickému průlomu nedošlo.
Oznámení dalšího summitu Trumpa s Putinem následovalo po telefonátu s ruským prezidentem. „Věřím, že bylo dosaženo velkého pokroku,“ řekl Trump na sociálních médiích o tomto telefonátu.
V minulosti Trump stanovil Moskvě termíny a slíbil uvalit na ruskou ekonomiku drtivé sankce, ale nakonec ustoupil. Po rozhovorech nebo setkáních s Putinem často zmírnil svůj postoj.
Dodávka raket Tomahawk, jejíž myšlenka již Kreml rozzlobila, by byla symbolicky významná, ale k dispozici je pouze relativně malé množství, které někteří odborníci odhadují na 20 až 50 raket.
O víkendu Trump a Zelenskyj dvakrát hovořili po telefonu v rámci rozhovorů, které ukrajinský prezident označil za „plodné“ – což je ohromující obrat oproti únorovému pokárání v Bílém domě, které odhalilo rozkol mezi oběma lídry.
„On [Zelenskyj] by chtěl mít Tomahawky,“ řekl Trump v úterý. „Máme spoustu Tomahawků.“
Tomahawky byly poprvé použity v boji v roce 1991 a obvykle se odpalují z lodí a ponorek, které Ukrajina nemá. Jejich cena se odhaduje na 1,3 milionu dolarů za kus a mají dosah, který umožňuje zasáhnout Moskvu, a navíc nabízejí mnohem větší ničivou sílu než drony s dlouhým doletem.
Existuje také relativně nová varianta odpalovaná ze země, Typhon, která je pro Ukrajinu zjevně vhodnější, ale odpalovacích zařízení je nedostatek. Americká armáda má podle dostupných informací pouze dva, ačkoli tento týden bylo představeno další odpalovací zařízení, X-Mav, které je považováno za mobilnější než Typhon.
Rob Lee, vedoucí pracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky, řekl: „Pokud vím, USA nemají mnoho raket Tomahawk. Existují odpalovací zařízení, která je mohou odpalovat ze země, ale armáda jich nemá mnoho.“
Pavel Luzin, nezávislý ruský vojenský analytik, řekl: „Systém Typhon je nový a stále se vyrábí pro americkou armádu. Nejedná se pouze o odpalovací zařízení – zahrnuje také transportní a doplňovací vozidla a speciální velitelské stanoviště.“
V posledních týdnech Trumpova administrativa také schválila sdílení amerických zpravodajských informací, aby pomohla Ukrajině provést přesné údery na ruské ropné rafinerie pomocí dronů domácí výroby a raket Atacms dodaných USA. Tyto útoky vedly k nedostatku paliva a prudkému nárůstu cen benzínu v celém Rusku.
V úterý polský ministr zahraničí Radek Sikorski argumentoval, že by mohly být obzvláště účinné, protože velikost Ruska ztěžuje pokrytí protivzdušnou obranou. Institut pro studium války odhaduje, že v dosahu delší varianty Tomahawku s dosahem přes 2400 km se nachází 1 900 ruských vojenských cílů.
Klíčovou otázkou však je, zda Trump hovoří o možnosti dodávek Tomahawků, aby vyvinul tlak na Putina, ale zároveň není ochoten učinit krok, který by mohl USA přiblížit k přímé konfrontaci s vůdcem, kterého stále nazývá „blízkým přítelem“.
Kreml uvedl, že závislost Ukrajiny na Washingtonu v oblasti výcviku, logistiky a zpravodajských informací potřebných k provozu raket Tomahawk by vtáhla USA do války v dosud nevídaném rozsahu a zmařila pokrok, kterého Moskva podle svých tvrzení dosáhla s Trumpovou administrativou.
Někteří představitelé v Moskvě uvedli, že Kreml vnímá Trumpovy výroky o raketách Tomahawk pouze jako vyjednávací taktiku, jejímž cílem je vyvinout tlak na Putina – podle nich je však nepravděpodobné, že by tento krok ruského prezidenta vyvedl z míry.
„Rusko to vnímá jako blufování od hlavního lháře... hrozba není věrohodná, protože neexistují praktické způsoby, jak to provést v významném měřítku. Rusko to bude ignorovat,“ řekl Vladimir Frolov, bývalý ruský diplomat.
Kreml přesto v posledních dnech vydal nejostřejší varování Trumpovi od jeho nástupu do úřadu – což je výrazná změna tónu Moskvy, kde mnozí očekávali, že Washington pomůže zajistit pro Rusko výhodné urovnání situace na Ukrajině.
Putin minulý týden varoval USA před dodávkami raket Tomahawk s tím, že jejich převod by znamenal „kvalitativně novou fázi eskalace“.
Ve čtvrtek se podobně vyjádřil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který pro státní rozhlasovou stanici Radio Majak uvedl, že dodávka řízených střel na Ukrajinu „by mohla vést k kvalitativně nové úrovni eskalace konfliktu“, a dodal: „Byl by to velmi závažný nový krok tímto směrem.“
Bývalý vysoký ruský představitel ministerstva obrany uvedl, že Moskva se méně obává dopadu raket Tomahawk na bojiště než toho, co by dodávka těchto zbraní symbolizovala.
„Moskva nevěří, že rakety Tomahawk dramaticky změní situaci na místě,“ řekl pod podmínkou anonymity.
