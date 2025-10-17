Kazachstán při hledání sankcionovaného zboží zadržel 2,5 tisíce kamionů cestujících z Číny do Ruska
17. 10. 2025
Mnohakilometrová dopravní zácpa je podle nich spojena se zpřísněním celní kontroly, během které zástupci Kazachstánu hledají produkty podléhající sankcím. Problém nastal v polovině září, kdy začal být náklad s elektronikou, drony, oblečením a zbožím západních značek podrobován zvláštním kontrolám. Na začátku října se situace zhoršila.
"Začaly se tvořit fronty a hranice se změnily v obrovské dopravní zácpy," říká Dmitrij Aržanych, spoluzakladatel společnosti Service Logisticing. Zároveň se podle něj zkomplikoval průjezd nákladních automobilů přes hranice s Kazachstánem, a to bez ohledu na konečný bod trasy a registraci vozu v Rusku. "Všechny automobilové jízdy z Číny ve směru na Ruskou federaci a Bělorusko jsou posílány na kontrolu," potvrdil Kirill Lachin, zástupce společnosti Unitrade. V důsledku toho musely logistické společnosti zvýšit náklady na cla a přepravovat nové zboží obcházející Kazachstán přes rusko-čínskou hranici.
"Nejednoznačný" náklad tak nyní jezdí přes Dálný východ a Mongolsko, říká Alexej Černyšev, obchodní ředitel AKFA. Fronty však podle něj nejsou vyloučeny ani v jiných směrech, protože všichni dopravci jsou na ně přeorientováni. "S jistotou můžeme říci, že se nejedná o dočasné selhání, ale spíše o novou realitu - zpřísnění kontroly a zvýšení dodržování sankcí západních zemí," řekl Maxim Jemelin, zástupce vedoucího oddělení logistiky SLK.
Ke zpřísnění kontrol v Kazachstánu došlo poté, co prezident republiky Kasym-Žomart Tokajev vedl několik rozhovorů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Konkrétně 7. září Tokajev řekl šéfovi Bílého domu, že je připraven konstruktivně diskutovat o obchodních otázkách, aby zrušil 25 % clo uvalené Spojenými státy na kazašské zboží. Předtím místopředseda vlády Kazachstánu Serik Žumangarin zdůraznil, že Astana nepodporuje západní sankce proti Rusku, ale nepomůže Moskvě je obcházet, protože to "velmi bolestivě" zasáhne ekonomiku země.
Zdroj v ruštině: ZDE
