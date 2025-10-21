Channel 4 News: 80 lidí v Gaze Izraelem zabito od začátku příměří
21. 10. 2025
čas čtení 3 minuty
Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 20. října 2025, 19 hodin: V posledních několika minutách předal Hamás Červenému kříži tělo dalšího rukojmího z Gazy, zatímco američtí představitelé se setkali s izraelským premiérem ve snaze prosadit dohodu o příměří v Gaze. Dohoda pod vedením USA vstoupila v platnost před více než týdnem. Izraelská armáda se stáhla za tuto žlutou linii, ale příměří zůstává křehké. Od začátku příměří bylo v Gaze zabito nejméně 80 Palestinců, většina z nich při izraelských útocích v posledních 24 hodinách, zatímco dva izraelští vojáci byli včera zabiti v jižní Gaze. Naše zahraničníredaktorka Lindsay Hilsum je v Jeruzalémě:
Reportérka: Mysleli si, že válka skončila, že budou moci sbírat trosky svých životů a začít znovu. Včera však, poté co byli zřejmě dva izraelští vojáci zabiti při střelbě, zasáhl izraelský letecký útok tábor pro vysídlené osoby v Nuseratu a zabil několik lidí, včetně manželky Anwara Mikdada.
„Jsme bezbranný lid. Říkali, že je příměří, že jsme do něj zahrnuti, že je to bezpečná oblast, ale tento nepřítel nemá žádné závazky. Tuto armádu nelze k ničemu zavázat.“
Dnes Izrael vytyčoval žlutou linii, která odděluje oblast kontrolovanou jejich vojáky od zbytku Gazy. Izrael uvedl, že dnes ráno zabil militanty v okolí, ale při překračování linie byli zastřeleni i civilisté.
„Stále máme oběti přímo související s válkou, hlavně rodiny, které se snaží vrátit domů a překračují tuto imaginární žlutou linii. Většina lidí neví, kde tato linie je. Nemají přístup k internetu. Vracejí se domů, aby se podívali, co z jejich domovů zbylo, sebraly si nějaké věci, a pak jsou napadeny izraelskými silami.“
Izraelský premiér dnes hovořil v Knesetu. Je pod silným tlakem USA, aby udržel příměří, i když jeho tvrdá veřejná rétorika směřuje výhradně proti Hamásu.
„Uzavřeli jsme s Hamásem dohodu, že se budou chovat velmi dobře, budou se chovat slušně, budou milí, a pokud ne, půjdeme a vyhubíme je, pokud to bude nutné.“
Americký prezident vyslal do Izraele delegaci vedenou svým vyjednavačem Stevem Witkoffem a svým zetěm Jaredem Kushnerem, aby projevili podporu a sdělili Izraeli, že prezident chce, aby toto příměří vydrželo. Jeho vyslanec pro náboženskou svobodu se dnes v Tel Avivu setkal s propuštěným rukojmím a zdůraznil závazek USA k 20bodovému mírovému plánu pro Gazu.
„Myslím, že dalším aspektem, ve kterém prezident Trump se svým týmem postupuje velmi chytře, je zapojení dalších zemí do tohoto procesu, aby se vyřešila situace nebo aby byl zajištěn určitý záložní plán, jak pokračovat v tlaku na Hamás, aby udělal správnou věc.“
A tlak na premiéra Netanjahua také?
„Ano, prezident Trump si s nikým nebere servítky. Pokud má co říct, řekne to.“
Dnes bylo do Káthmándú vráceno tělo Bipina Joshiho, nepálského studenta, který byl 7. října unesen Hamasem. Izraelská levice tvrdí, že prezident Trump mohl rukojmí zachránit a válku ukončit mnohem dříve.
„Je to jako strčit někoho ze schodů, rychle seběhnout dolů, aby ho zachytil, a pak říct, že ho zachránil. Přesně to se stalo. Nezapomínejme, že Trump a jeho administrativa byli od března plně spoluviníky. Mohli zachránit tisíce palestinských životů a kdo ví, kolik rukojmích a izraelských vojáků bylo obětováno Netanjahuem.“
V Gaze, kde pohřbívají další těla a znovu truchlí, se modlí, aby to tentokrát opravdu skončilo.
631
Diskuse