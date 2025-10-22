Primitivní výsměch demokracii a liberalismu z dílny Liberálního institutu
22. 10. 2025 / Boris Cvek
Na Seznamu lze najít zprávu o studii z dílny Liberálního institutu o tom, jak si obyvatelé ČR mohou dnes koupit za své peníze více potravin než v roce 2010. Zejména ti nejchudší si prý polepšili nejvíce.
Mrzí mě, že autoři nepojali svůj výzkum v delší časové řadě a v jiných aspektech. Třeba by mohli konstatovat, že si žijeme skvěle, když v ČR už dávno neumírá 40 procent dětí ve věku do 15 let, jako tomu bylo v 19. století (zdroj Velké dějiny zemí Koruny české, Dětství). I v tom by si jistě nejchudší polepšili nejvíce.
Zpráva je i tak plná samých skvělých, optimistických zjištění. Mzdy u desetiny nejchudších vzrostly od roku 2010 z 12 tisíc na téměř 25 tisíc korun. No není to nádherná mzda! S takovou jistě brzy doženeme Bavorsko. Jde zjevně o hrubou mzdu. Extrémně vysoce zdaněnou (paní bankéřka Horská prohlásila 8. září 2024 v Otázkách V. Moravce, že v Česku jsou nízké mzdy zdaněny extrémně moc, prý je to odborný konsensus).
Ta je pak použita na průměrné ceny podle Českého statistického úřadu. Takže v tabulce „Kolik si nejchudší Češi koupili ze mzdy“ je uvedeno například, že v roce 2010 to bylo 550 hodnoty 10 ks vajec, v roce 2020 788 a v roce 2025 611. U hovězího je to 80 vs. 103 vs. 101. Cukr krystal 764 vs. 1549 vs. 2136. Není to nic více než primitivní násobilka bez zájmu o realitu.
Článek na Seznamu upozorňuje, že nejsou započítány další nutné výdaje, jako jsou energie nebo nájmy. Podle studie PAQ Research pokud se podíváme se na to, co lidem zbývá po zaplacení všech výdajů, nejchudší jsou na tom nejhůře a klesli od roku 2021 dokonce do mínusu, zatímco nejbohatší si výrazně polepšili.
Ale zůstaňme u potravin. V potaz není vzato to, jak se vyvíjí cena potravin v sousedních zemích, o kupní síle už vůbec nemluvě (v Česku došlo k jednomu nejprudších poklesů reálných mezd v Evropě). Vzpomeňme nutellu premiéra Fialy. Ministr zemědělství Výborný nedávno v Otázkách V. Moravce s potěšením konstatoval, že ceny potravin u nás jsou srovnatelné s těmi v Německu, protože klesly.
Navíc je opravdu bizarní, že se ve veřejném prostoru vede už mnoho let tvrdý spor o to, kdo může za drahé potraviny, aniž by to bylo smeteno ze stolu s tím, že si vlastně můžeme koupit všichni stále více, dokonce i ti nejchudší. Tak daleko v demagogii si zatím žádný relevantní politik nebo zástupce vlivových skupin neodvážil dojít.
Liberální institut ve skutečnosti nejeví zájem o život lidí, o společnost, o demokracii, ale jen ideologickou zaťatost. Umí jen tu bazální násobilku z prvního stupně základní školy. Sám se k liberalismu, dokonce i ekonomickému, rád hlásím, ale k téhle primitivní východoevropské verzi určitě ne, to je hnus. Takto liberální demokracii zachránit nelze, právě naopak. To už si tam rovnou měli nechat jako svého šéfa pana Ševčíka, aby bylo jasné, o co jde.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-potravinova-drahota-nebyla-tvrdi-studie-pokud-jste-nejedli-jen-chleba-a-zeli-289805
Kolik zbývá lidem po zaplacení výdajů: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-krize-bydleni-je-horsi-nez-energie-drahota-dal-dusi-tretinu-cechu-286655
