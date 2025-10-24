Trump: obchodní jednání s Kanadou byla ukončena kvůli reklamě s Reaganem
24. 10. 2025
„Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je FALEŠNÁ a ve které Ronald Reagan hovoří negativně o clech,“ napsal Trump ve čtvrtek pozdě večer na své platformě Truth Social.
„Reklama stála 75 000 dolarů. Udělali to jen proto, aby ovlivnili rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a dalších soudů,“ napsal Trump.
„Na základě jejich hanebného chování jsou tímto ukončena VŠECHNA OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S KANADOU,“ dodal Trump.
It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.— Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025
Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.
Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ
Ve čtvrtek ráno Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute na sociálních médiích uvedla, že televizní reklama vytvořená vládou kanadské provincie Ontario „zkresluje obsah ‚prezidentského rozhlasového projevu k národu o volném a spravedlivém obchodu‘ ze dne 25. dubna 1987“.
Nadace také uvedla, že Ontario nezískalo její svolení „k použití a úpravě projevu“ zesnulého amerického prezidenta.
Nadace dodala, že „prověřuje právní možnosti v této věci“ a vyzvala veřejnost, aby si prohlédla neupravené video Reaganova projevu.
Premiér Ontaria Doug Ford na začátku týdne uvedl, že dotyčná reklama, ve které prezident Reagan kritizuje cla na zahraniční zboží a tvrdí, že způsobují ztrátu pracovních míst a obchodní války, upoutala pozornost Trumpa.
„Slyšel jsem, že prezident viděl naši reklamu. Jsem si jistý, že z toho neměl příliš radost,“ řekl Ford v úterý.
V dřívějším příspěvku na sociálních médiích Ford zveřejnil odkaz na reklamu a zprávu: „S využitím všech prostředků, které máme k dispozici, nikdy nepřestaneme brojit proti americkým clům na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci,“ uvedl.
Trumpovo oznámení o ukončení obchodních jednání následovalo poté, co kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že se kvůli hrozbě cel zavedených Trumpovou administrativou zaměří na zdvojnásobení exportu své země do zemí mimo USA.
Carney také novinářům sdělil, že Kanada neumožní USA nespravedlivý přístup na své trhy, pokud selžou jednání o různých obchodních dohodách s Washingtonem.
Kanada a USA již několik týdnů jednají o možné dohodě poté, co Trump na začátku tohoto roku uvalil cla na kanadskou ocel, hliník a automobily, což vedlo Kanadu k podobné reakci.
Kancelář kanadského premiéra okamžitě nereagovala na žádost o komentář k Trumpovu oznámení, že všechna jednání byla kvůli inzerátu ukončena.
Více než tři čtvrtiny kanadského vývozu směřují do USA a každý den překračuje hranice zboží a služby v hodnotě téměř 3,6 miliardy kanadských dolarů (2,7 miliardy USD).
