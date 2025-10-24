Náčelník francouzského generálního štábu: Francie musí být připravena na ruský útok za 3-4 roky
Při ospravedlňování francouzského přezbrojení Mandon poznamenal, že Ruská federace "může být v pokušení" pokračovat ve válce v Evropě, a tak pověřil francouzskou armádu, aby byla na takovou "zkoušku" připravena.
Generál, který se ujal velení francouzské armády teprve 1. září, nevyloučil, že takový test "již existuje v hybridních formách" a mohl by být ještě "krutější".
Podle Mandona, pokud bude mít Rusko pocit, že Evropa není připravena se bránit, Moskva se nemusí zastavit ve své agresi kvůli svému dojmu "kolektivní slabosti Evropy".
"Máme vše pro sebevědomí," řekl náčelník štábu.
Zdůraznil, že Evropané přehrávají Rusko v ekonomickém, demografickém a průmyslovém smyslu a Rusko nebude schopno zastrašit evropské země, pokud se Evropané budou chtít bránit.
Podle Mandona je přezbrojení francouzské armády způsobeno i dalšími krizemi a hrozbami – "od terorismu až po Blízký východ".
Zdroj ve francouzštině: ZDE
