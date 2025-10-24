Po Indii také čínské státní společnosti pozastavují nákupy ruské ropy

Spojené státy uvalily sankce na Lukoil a Rosněfť
24. 10. 2025Dne 22. října americké ministerstvo financí oznámilo nové sankce proti Rusku, které se dotknou ropného a plynárenského sektoru Ruské federace.
Podle agentury Reuters s odvoláním na zdroje z odvětví se společnosti PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua Oil rozhodly upustit od nových obchodů s ruskou ropou.
To ovlivní až třetinu ruského vývozu ropy do Číny po moři: státní společnosti nakupují v Ruské federaci 250 až 500 tisíc barelů denně, podle odhadů společností Vortexa a Energy Aspects. Celkem tankery vyvážejí do Číny ropu ruského původu v objemu 1,4 milionu barelů denně. Většina těchto dodávek však směřuje do nezávislých soukromých rafinérií. Čína pravděpodobně pozastaví dovoz z Ruska, ale bude se snažit jej obnovit, sdělily zdroje agentuře Reuters.
Dříve vyšlo najevo, že největší rafinerie v Indii odmítají ropu z Ruska. Kvůli sankcím plánují snížit dovoz do Ruské federace téměř na nulu, uvedly zdroje Bloombergu.
Reliance Industries, největší indický zákazník Kremlu, drasticky omezí nebo zcela zastaví nákupy. Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp a Mangalore Refinery také revidují smlouvy.
Podle partnerů agentury Reuters mají indické a čínské rafinerie v úmyslu nahradit ruskou surovinu dodávkami z Blízkého východu, Afriky a Latinské Ameriky.
Indie a Čína společně spotřebovávají 90 % ruského vývozu ropy přepravované po moři - v říjnu to bylo podle agentury Bloomberg asi 3 miliony barelů denně. Také Turecko (asi 300 tisíc barelů denně) a Sýrie (až 70 tisíc barelů denně) nakupují "černé zlato" v Ruské federaci po moři. Kromě toho je ruská ropa čerpána ropovody do Maďarska, na Slovensko a do Číny.
