Humanitární krize v Gaze se zhoršuje navzdory příměří mezi Izraelem a Hamásem
23. 10. 2025
Izrael nadále omezuje vstup dostatečného množství pomoci, a palestinské rodiny tak uprostřed zkázy bojují o nalezení adekvátního přístřeší, dostatku jídla a nezbytné vody.
Světová zdravotnická organizace uvádí, že 15 000 Palestinců, kteří naléhavě potřebují lékařské ošetření, čeká na evakuaci z Gazy poté, co bylo včera evakuováno 41 pacientů v kritickém stavu, protože hraniční přechod Rafah zůstává i přes dohodu o příměří uzavřen.
Proč nenabídla Česká republika léčbu nemocným Palestincům? Včetně dětí?
K izraelskému tlaku na anexi Trump říká: „O Západní břeh se nebojte“
Americký prezident říká, že „Izrael s Západním břehem nic neudělá“, a to navzdory rostoucí kritice izraelského parlamentního návrhu, který byl včera schválen a který usiluje o formální anexi okupovaného palestinského území.
Na tiskové konferenci byl Trump dotázán, zda snaha o anexi podkopává jeho plán pro Gazu, a on odpověděl: „Oni se Západním břehem nic neudělají.“
„Nedělejte si s tím starosti. Izrael si vede velmi dobře; s tímto územím nic neudělají.“
Odborníci již dlouho tvrdí, že Izrael udržuje politiku faktické anexe Západního břehu, ale členové Netanjahuovy krajně pravicové vlády tlačí na formální anexi této oblasti uprostřed války země s Gazou.
Jak se tlak USA projevil na Izraeli
Přítomnost vysokých amerických úředníků v Izraeli v posledních dnech byla popsána jako „hlídání dětí“ – jejím cílem bylo přimět krajně pravicovou izraelskou vládu, která toužila najít jakoukoli záminku k obnovení války v Gaze.
Zatím se zdá, že Trumpova administrativa byla do značné míry úspěšná, což podle některých analytiků poukazuje na podřízenost Izraele vůči USA a potvrzuje, že když Washington Izraeli nařídí něco udělat, ten nakonec souhlasí.
„Dávají Netanjahuovi a ostatním najevo, že mohou jít bez konzultací tak daleko, ale dál už ne,“ řekl Alon Pinkas, bývalý izraelský velvyslanec a generální konzul v New Yorku.
„Připomínají Netanjahuovi, že v USA v podstatě nemá žádné možnosti. Demokraté ho nesnášejí, veřejné mínění se obrátilo proti němu a v Republikánské straně, konkrétně v křídle MAGA (Make America Great Again), je mnoho lidí, kteří o něm kladou otázky,“ řekl Pinkas. „Už nemůže hrát jednu stranu proti druhé. To je vše.“
Izrael pokračuje v operacích „podporováním“ občanské války v Gaze
Daniel Levy, bývalý izraelský politický vyjednavač, říká, že navzdory příměří má Izrael „plnou vojenskou podporu pro opětovné obsazení Gazy v rámci plánu“.
„Izrael vyzbrojuje,a podporuje milice, jejichž úkolem je zasít chaos. Izrael podporuje prvky občanské války v Gaze, stejně jako to udělal v Sýrii a Libanonu,“ řekl Levy.
„Takže možná americká strana touží po vyslání mezinárodních sil do [Gazy], touží po hladším průběhu událostí, možná touží po podepsání lukrativních smluv,“ dodal.
Levy však vysvětlil, že izraelská strana a situace na místě stále dosahují svého cíle: „Existuje záměr, úmysl, aby Gaza nezažila lepší časy.“
„Palestinci budou, pokud to bude možné, tlačeni do bratrovražedného konfliktu a samozřejmě do pokračujícího volného působení na Západním břehu,“ řekl.
Palestinská samospráva vítá Trumpovy výroky o anexi Západního břehu
Mluvčí předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse uvítal Trumpovo varování Izraeli v rozhovoru pro časopis Time, že pokud bude pokračovat v anexi okupovaného Západního břehu, ztratí veškerou podporu USA.
Nabil Abu Rudeineh také vyzval amerického prezidenta, „aby pokračoval ve významných snahách o dosažení bezpečnosti a stability na Blízkém východě“, jak uvádí prohlášení zveřejněné agenturou Wafa.
Izraelské síly zahájily palbu na auto v ad-Dhahiriya na Západním břehu
Izraelské síly zahájily palbu na vozidlo patřící Palestinci u vjezdu do města ad-Dhahiriya, jižně od Hebronu, na okupovaném Západním břehu.
„Západní břeh Jordánu je záměrně a brutálně rozdělován“: NRC
Jan Egeland, předseda Norské rady pro uprchlíky (NRC), varoval, že násilí izraelských osadníků – podporované izraelskými úřady – vyhání Palestince z jejich domovů na okupovaném Západním břehu Jordánu.
„Stejné násilí a beztrestnost, jaké jsme viděli v Gaze, zbavuje celé komunity na Západním břehu jejich majetku,“ uvedl Egeland v prohlášení a poznamenal, že násilí na Západním břehu bylo do značné míry zastíněno situací v Gaze.
Uvedl, že od ledna bylo podle zpráv zabito téměř 200 Palestinců a dalších 3 200 bylo zraněno izraelskými vojáky a osadníky.
Vojenské operace také vyhnali více než 30 000 Palestinců z jejich domovů v uprchlických táborech Jenin, Nur Shams a Tulkarem, dodal Egeland.
„Humanitární pracovníci se nemohou dostat ani do některých částí táborů Jenin a Tulkarem, aby ověřili rozsah devastace, a komunitám není dovoleno se vrátit,“ řekl Egeland. „Omezení a zastrašování umlčují pravdu o tom, co se děje.“
Izraelský útok na jižní Libanon zabil jednu osobu
Nejméně jedna osoba byla zabita a tři další zraněny po izraelském útoku na město Arabsalim v jižním Libanonu.
Libanonská národní tisková agentura (NNA) oznámila, že jedno tělo a tři zraněné osoby byly převezeny do vládní nemocnice Nabih Berri v Nabatiehu.
Celá severní část pásma Gazy nedostala za posledních 10 dní žádné nákladní vozy s pomocí.
Hraniční přechod v severní části pásma je blokován již více než 50 dní – téměř dva měsíce trvající blokády.
Rubiova cesta přichází uprostřed „velmi obtížných rozhovorů“ mezi americkými a izraelskými vůdci
Americký ministr zahraničí je v Izraeli, aby udržel vysokou a významnou americkou přítomnost v Izraeli a aby tlačil nejen na Izrael, aby chránil příměří a neobnovoval bombardování, ale aby přešel do druhé fáze a souhlasil s vytvořením mezinárodních stabilizačních sil.
Podle plánu bude do Gazy nasazeno tisíce vojáků z jiných zemí. Izraelská armáda se musí stáhnout z pásma Gazy a bude zde palestinská správa.
O všech těchto otázkách Izrael nechce diskutovat. Izraelská vláda dokonce váže druhou fázi na vrácení těl všech mrtvých izraelských zajatců.
To je bod, ve kterém se Izrael a americká administrativa neshodují, protože se uznává, že nalezení všech těl a jejich exhumace pod tunami trosek bude obtížné a časově náročné, a Trumpova administrativa chce postupovat rychlým tempem, což Izraeli velmi vadí.
Takže navzdory veškerému optimismu slyšíme [od amerických úředníků], že podle zpráv, které máme k dispozici, probíhají velmi obtížné rozhovory.
Trumpova administrativa je „pozitivní a sebevědomá“ ohledně plánu pro Gazu: Rubio
Americký ministr zahraničí zdůraznil, že v plánu pro Gazu vedeném USA je dosahován „dobrý pokrok“, ale uznal, že je třeba ještě hodně práce.
„Jsme sebevědomí a pozitivní ohledně dosahovaného pokroku. Jsme si také vědomi výzev. Prezident však tomuto tématu dal nejvyšší prioritu,“ řekl Rubio a poznamenal, že Izrael tento týden navštívili i další vysokí americký úředníci.
„Jsem tu dnes, protože je to priorita. Je to velmi důležitý úspěch, ale je třeba udělat ještě více práce a před námi jsou ještě větší úspěchy. Jsme tu proto, abychom na tom pracovali,“ řekl.
Netanjahu nazývá USA „mimořádným přítelem Izraele“
Izraelský premiér při přivítání amerického ministra zahraničí Marca Rubia na jednání v Jeruzalémě uvedl, že jeho vláda a Trumpova administrativa mají „vztah založený na důvěře a partnerství“.
„Jste mimořádným přítelem Izraele a nyní stojíme před osudovými dny,“ řekl Netanjahu po boku nejvyššího amerického diplomata.
„Chceme prosazovat mír. Stále čelíme bezpečnostním výzvám, ale myslím, že můžeme spolupracovat a díky spolupráci řešit výzvy i využívat příležitosti. A obou je spousta.“
Trumpův plán pro Gazu má stále významné sporné body
Sami Al-Arian, profesor na Istanbulské univerzitě Zaim, říká, že několik prvků v další fázi Trumpova plánu pro Gazu zůstává nejasných, včetně návrhu nasadit do enklávy mezinárodní stabilizační síly.
Tlak USA na odzbrojení Hamásu také „nebude snadný úkol“, řekl Al-Arian.
„Pokud to chtějí provést prostřednictvím další genocidní kampaně, pak je zřejmé, že celý svět povstane. Nemyslím si, že by o to Trump měl zájem; snaží se najít způsob, jak přesvědčit Hamás, aby se odzbrojil, a to buď sliby, nebo výhrůžkami.“
Al-Arian řekl, že navzdory tlaku ze strany Washingtonu „panuje pocit, že [Hamás] musí mít své zbraně, protože to je jediný způsob, jak se mohou bránit a bránit Gazu“.
„Zároveň nechtějí, aby byla zastavena pomoc; nechtějí, aby byla zastavena rekonstrukce. Chtějí, aby lidé v Gaze měli nějakou úlevu. To je jediná motivace, kterou vidí,“ řekl.
Izraelský letecký útok v jižním Libanonu
Izraelský letecký útok zasáhl okolí města Arabsalim v okrese Nabatieh v jižním Libanonu.
V dřívější samostatné události libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že dva lidé byli zabiti a další zraněn, když izraelský dron zaútočil na auto na silnici Zebdine v okrese Nabatieh.
Izrael v posledních měsících opakovaně útočil na cíle v Libanonu, přestože v listopadu 2024 uzavřel s Hizballáhem příměří.
Na obnovu zdravotnických zařízení v Gaze je potřeba nejméně 7 miliard dolarů: WHO
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus říká, že na obnovu zdravotnických zařízení v Gaze po katastrofální válce s Izraelem bude potřeba nejméně 7 miliard dolarů.
Novinářům řekl, že v obléhané enklávě nejsou žádné plně funkční nemocnice a že z 35 nemocnic je v provozu pouze 14.
„Je zde kritický nedostatek základních léků, vybavení a zdravotnického personálu,“ řekl Ghebreyesus novinářům. „Celkové náklady na obnovu zdravotního systému v Gaze budou činit nejméně 7 miliard dolarů.“
Izraelská vláda „ohromena“ odporem USA k anexi Západního břehu
Klíčoví představitelé izraelské vlády jsou ohromeni tím, co se děje.
Jedná se o něco, na čem se dohodli v rámci dohody o vytvoření této vlády, a nyní jim Bílý dům jasně sdělil, že USA zastaví podporu Izraeli.
To si nikdo nemůže dovolit.
Benjamin Netanjahu sám vydal několik prohlášení a stanovisek, ve kterých naznačil, že jeho strana s tím nemá nic společného, že se jedná o vnitřní politiku a že Izrael nyní s anexí nepokračuje.
„Palestinci se vrací do ničeho“ v městě Gaza
V Gaza City už nic nezbylo: žádné domy, žádné školy, žádná veřejná zařízení, žádné silnice, po kterých by se dalo chodit, natož jezdit.
Celá tato oblast, kterou si tak živě pamatujeme, byla plná života. Mnohá veřejná zařízení – školy a kliniky UNRWA, obchody, obchodní domy – jsou pryč.
Mnoho rodin zde tráví čas dlouhými procházkami, jen aby našly vodu a další základní potřeby, včetně potravin, které nejsou k dispozici v množství potřebném k řešení prohlubující se humanitární krize.
Pokud jsou k dispozici, jsou za velmi vysokou cenu, kterou si většina rodin nemůže dovolit.
Trumpovy komentáře k izraelské anexi představují vzácnou „červenou linii“
Yousef Munayyer, vedoucí pracovník Arabského centra ve Washingtonu DC, poznamenal, že komentáře Donalda Trumpa k možnosti anexe okupovaného Západního břehu Izraelem jsou v kontextu desetiletí jednoznačné podpory Izraele ze strany USA pozoruhodné.
Americký prezident v rozhovoru pro časopis Time uvedl, že pokud Izrael přistoupí k anexi palestinského území, ztratí tento nejvýznamnější spojenec USA „veškerou podporu ze strany Spojených států“.
„Nejsem si jistý, zda někdy nějaký americký prezident stanovil tak jasnou červenou linii v souvislosti s izraelským jednáním,“ napsal Munayyer na sociálních sítích.
„A může to být jen plané vyhrožování. Ale to, že americký prezident vyslovil slova ‚Izrael by ztratil veškerou podporu Spojených států‘, bylo dosud považováno za svatokrádež.“
USA poskytly Izraeli během války v Gaze vojenskou pomoc v hodnotě miliard dolarů a neochvějnou diplomatickou podporu. Pozorovatelé tvrdí, že bez této pomoci z Washingtonu by izraelská vláda nebyla schopna bombardovat pásmo Gazy.
Izraelské síly provádějí masivní bombardování jihovýchodně od Khan Younis
Izraelské síly provedly masivní bombardování jihovýchodně od Khan Younis v jižní části pásma Gazy.
Bombardování bylo doprovázeno dělostřeleckou palbou a intenzivní palbou z tanků.
Izraelští osadníci ukradli stan a ohradu pro dobytek východně od Tubasu
Izraelští osadníci provedli tento nejnovější útok na místní Palestince v oblasti Khirbet Yarza, východně od Tubasu na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Mukhles Masaid, předseda vesnické rady Khirbet Yarza, uvedl, že osadníci ukradli stan a ohradu pro hospodářská zvířata, které patřily místnímu obyvateli.
Osadníci v posledních dvou letech zintenzivnili útoky na Palestince a jejich majetek v různých beduínských komunitách na okupovaném Západním břehu, což donutilo desítky lidí opustit své domovy.
