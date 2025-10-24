Kolumbie vytlačuje Rusko z jihokorejského trhu s uhlím
24. 10. 2025
Struktura poptávky se začala měnit na podzim. Ruští prodejci uhlí, kteří v létě vedli na korejském trhu s vývozem 3,76 milionu tun, čelili konkurentům z Kolumbie. Ti často přicházejí s lepší nabídkou, pokrývají část nákladů nebo nabízejí slevy, aby upevnili svou pozici, a absence sankcí jim poskytuje další výhodu.
V září se ruský vývoz uhlí do Jižní Koreje snížil o 14 % na 2,7 milionu tun ve srovnání se srpnem. V polovině října klesl ještě výrazněji. V prvním týdnu měsíce Kolumbie téměř zdvojnásobila své dodávky uhlí na 1,3 milionu tun. Z toho 310 tisíc tun bylo odesláno do Soulu. Podle Alexandra Titova, experta z Institutu pro energetiku a finance, Rusko od 1. do 20. října dodalo do Jižní Koreje 1,1 milionu tun uhlí. Proto na konci měsíce dojde k poklesu oproti září.
Návrat k letním ukazatelům Ruska nebude možný, říká Alexandr Kotov, konzultační partner společnosti NEFT Research. Korejské společnosti jsou podle něj již blízko vyčerpání objemů doporučených vládou jako "vnitřní limit" nákupu ruského uhlí. "Formálně neexistují žádná omezení, ale státní společnosti a obchodníci se při plánování nákupů řídí tímto rámcem," vysvětluje expert pro Kommersant.
Kromě toho nelze vyloučit Austrálii a Indonésii, hlavní konkurenty ruského uhlí na korejském trhu. První z nich v září zvýšil vývoz do Soulu meziměsíčně o 39,2 % na 3,64 milionu tun. Indonésie zároveň snížila dodávky o 20,5 % na 2,86 milionu tun.
Mluvčí publikace na trhu poznamenává, že ruští těžaři uhlí se snaží konsolidovat své pozice v Jižní Koreji, protože ceny jsou tam vyšší, ale objem přímých nákupů je "omezen netržními faktory". Boris Kopějkin, hlavní ekonom Stolypinova institutu pro ekonomiku růstu, dodává, že drahá logistika a silný rubl také vytvářejí problémy pro domácí vývozce.
Zdroj v ruštině: ZDE
