Co vlastně víme o „příměří“ v Gaze?
23. 10. 2025 / Daniel Veselý
Za situace, kdy Izrael prakticky vyhladil novinářský stav v Pásmu Gazy, kam i nadále odmítá vpustit západní novináře, jsme vesměs odkázáni na informace od hrstky přeživších reportérů, informační zdroje, jako jsou Al Džazíra nebo Middle East Eye, vládní úřady v Gaze, ale i na poznatky západních progresivistických webů napojených na vlastní informátory. Je věru ostudou západního mediálního aparátu (s jistými výjimkami) – nemluvě o českých sdělovacích prostředcích - že stále poskytuje izraelské vládě legitimní prostor k vyjádření, jako by šlo o relevantní fakta, a nikoliv o zcela zjevné lži. Jakmile automaticky nebereme v potaz stanoviska Kremlu k jeho „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině - třebaže je záhodno informovat i o jeho postojích – musíme takto postupovat i vůči Tel Avivu. Informační tribalismus je v tomto ohledu zásadní překážkou při analýze údajného klidu zbraní v Gaze.
Izrael má bohatou tradici v porušování příměří, čehož jsme byli svědky letos na jaře v Gaze a což můžeme pozorovat také v Libanonu. Obecně lze konstatovat, že Izrael si přerušení palby interpretuje po svém: zatímco jeho útoky nepředstavují porušení klidu zbraní, odvetné údery jeho nepřátel Tel Aviv vnímá jako zásadní narušení příměří. Izraelská vláda vždy přispěchá s nějakou záminkou, aby mohla udeřit, kdy a kde se jí zamane. Tato skutečnost je do značné míry formována jeho nebetyčně ostudnou beztrestností, již mu propůjčuje jeho patron ve Spojených státech a do menší míry Evropská unie, jejíž představitelé nejsou schopni uvalit na tento darebácký stát sankce týmž způsobem jako na Rusko za jeho ilegální okupaci Ukrajiny. Domnívám se ale, že EU má na Izrael účinnější páky než na Kreml, který své ekonomické aktivity vůčihledně diverzifikuje. Na vině jsou samozřejmě i tradiční západní sdělovací prostředky, jež celé dekády poskytovaly Izraeli potřebné mimikry. Opět: o českém mediálním klimatu deformujícím celá desetiletí povědomí o tomto tématu není radno se příliš rozepisovat, neboť se jedná o naprostou tragédii.
O možném porušování klidu zbraní v Gaze ze strany izraelské armády, jež zabíjela Palestince snažící se vrátit do svých domovů, nebo alespoň do míst, kde se kdysi jejich domovy nacházely, jsem psal už čtvrtý den po uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem. Britský novinář Owen Jones už 16. října informoval o izraelském zabíjení palestinských civilistů, kteří se přiblížili ke stanovištím IDF, a referoval také o tom, jak Tel Aviv pokračuje v instrumentalizaci hladu jako válečné zbraně. Podle Jonese můžeme směle hovořit o fiktivním klidu zbraní, a nikoliv o regulérním příměří.
Mezitím se klasická média soustředila na výměnu rukojmích a zajatců (Izraelci Palestincům vracejí zohavené mrtvoly; přinejmenším jde o 135 zmrzačených těl, jak 20. října uvedl list Guardian), jakož i na veřejné popravy domnělých kolaborantů a osob obviněných z rabování páchané hamásníky. Systematická izraelská destrukce palestinského života zahrnuje rovněž cílené rozdmýchávání interního konfliktu v Gaze, zasévání chaosu, podporu různých klanů, gangů a obecně osvědčenou strategii rozděl a panuj. Jedná se o dekády uplatňovanou politiku, jejímž očividným cílem je neutralizace legitimních snah Palestinců o sebeurčení. Izraelský premiér a válečný zločinec na útěku Benjamin Netanjahu přiznal, že jeho vláda v Gaze podporuje zločinecké gangy v boji proti Hamásu. Jeden z těchto Izraelem podporovaných klanů je dokonce napojen na Islámský stát operující na Sinajském poloostrově.
Al Džazíra 20. října zveřejnila poznatky investigativního webu Drop Site News, podle nějž Trumpova vláda zjistila, že výbuch v Rafáhu, k němuž došlo o den dříve, Netanjahu použil jako záminku k zastavení veškeré humanitární pomoci Gaze a obnovení leteckých útoků. Ve skutečnosti však tuto explozi způsobil izraelský osadník-kontraktor, který s buldozerem najel na nevybuchlou munici. Podle Drop Site News k žádnému útoku Hamásu, jímž se Tel Aviv zaklínal, vůbec nedošlo. Netanjahu si vždy najde záminku k porušování dohodnutého příměří, aniž by západní mediální aparát podrobil jeho oficiální stanoviska kritické analýze (čest výjimkám).
Web Drop Site News dne 21. října zveřejnil zprávu vládní mediální kanceláře v Gaze, která uvádí, že od uzavření příměří do Gazy vjelo pouze 986 nákladních vozidel s humanitární pomocí. Podle dohody má Izrael do Gazy dodávat denně 600 nákladních vozidel. Nicméně Tel Aviv v průběhu 11 dní do Gazy vpustil jenom 6 600 kamionů s humanitární pomocí. Jinými slovy: Izrael opět drasticky porušuje dohodnuté podmínky klidu zbraní, a to za naprosté benevolence Trumpova kabinetu. Jestliže se potraviny, pitná voda, léky a palivo dostanou pouze k hrstce sužovaných Palestinců, i nadále v Gaze hrozí hladomor.
Podle vládní mediální kanceláře v Gaze Izraelci během 11 dnů trvajícího příměří porušili klid zbraní 80krát, přičemž jejich armáda usmrtila téměř stovku Palestinců. Mezitím IDF i nadále okupuje 53 procent Pásma Gazy. Zkusme si představit hypotetickou situaci, kdy by Hamás či Palestinský džihád za dohodnutého příměří okupovaly více než polovinu izraelského území, svévolně usmrcovali desítky izraelských civilistů a beztrestně bombardovaly Izrael. To je naprosto nepředstavitelná situace, která však na kost obnažuje frašku, jíž Washington tak hrdě říká příměří či klid zbraní v Gaze, které má vést k trvalému mírovému uspořádání.
Jenže v Bílém domě si přední činitelé Trumpovy vlády pomalu, ale jistě začínají uvědomovat, kdo představuje hlavní riziko pro Američany zprostředkovanou dohodu v Gaze, jak si všímá list New York Times. Tel Aviv se ale nikdy nesmíří s trvalým mírovým uspořádáním. Netanjahuova ultrapravicová vláda chce palestinskou otázku vyřešit jednou provždy: zbavit se Palestinců jako obtížného hmyzu. Za situace, kdy Izrael proměnil Pásmo v neobyvatelnou pustinu s 61 miliony částečně kontaminovaných tun trosek a sutin; kdy vysídlil 95 % osob a zničil nebo poškodil 250 tisíc budov, si nedovedu představit, jak budou lidé v Gaze vlastně žít. Fakta hovoří jasnou řečí: Izrael záměrně z Gazy vytvořil největší hřbitov pod širým nebem. Jeho vyhlazovací válka proti obyvatelům Gazy, deklarovaná předními činiteli izraelského politického establishmentu, má zřetelné poselství: Buďto Palestinci opustí trosky svých domovů, anebo budou vypuzeni či vyhlazeni.
