JD Vance vyjádřil „velký optimismus“ během návštěvy Izraele ohledně dohody o příměří v Gaze
22. 10. 2025
Americký viceprezident navštíví Netanjahua, zatímco Hamás se připojuje k jednání v Káhiře, jehož cílem je vyřešit rozdíly
Americký viceprezident JD Vance vyjádřil „velký optimismus“ ohledně plánu příměří v Gaze, který popsal jako „trvalý“ a „lepší, než se očekávalo“, během úterní návštěvy Izraele, dva dny poté, co izraelské letecké údery zabily 26 Palestinců.
Vanceova cesta, která je součástí snah Trumpovy administrativy o posílení dohody o příměří, přichází v době, kdy se představitelé Hamásu připojili k jednání v Káhiře, jehož cílem je překlenout nevyřešené rozdíly s Izraelem.
„Daří se nám velmi dobře. Lépe, než jsem očekával. Jsme na velmi dobré pozici. Budeme na tom muset dál pracovat,“ řekl Vance během tiskové konference v Kiryat Gat v jižním Izraeli.
Na otázku, jaká je pravděpodobnost, že příměří vydrží, odpověděl, že minulý týden mu dal „velký optimismus“.
Jeho návštěva navazuje na návštěvu amerického vyslance pro Blízký východ Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, zetě Donalda Trumpa. Vance se s oběma muži setkal po svém příletu a v úterý večer má naplánovanou schůzku s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Příměří bylo od svého uzavření 10. října opakovaně porušováno, palestinští militanti možná zabili dva izraelské vojáky a Izrael v neděli bombardoval Gazu.
Kushner, vyslanec Bílého domu, který se také zúčastnil tiskové konference, poukázal na složitost příměří a uvedl, že „obě strany přecházejí z dvou let velmi intenzivních bojů do současného mírového stavu“.
Kushner v civilně-vojenském centru pro spolupráci řekl, že další země se chtějí připojit a stát se součástí procesu uklidnění situace v Gaze.
„Všichni věří, že je možné v Gaze vytvořit něco lepšího,“ řekl. „Věřím, že je možné dosáhnout skvělého výsledku.“
Palestinská tisková agentura uvedla, že Izrael porušil příměří 80krát a za posledních 11 dní zabil nejméně 80 Palestinců. Izrael naopak obvinil Hamás, že zdržuje vrácení těl rukojmích, což podle něj představuje porušení dohody o příměří.
Hamas vrátil 15 těl – včetně dvou, která v úterý večer obdržel od Červeného kříže –, ale stále musí předat dalších 13.
Militantní skupina uvedla, že vyhledání ostatků bude trvat dlouho, protože mnoho z nich je pohřbeno pod troskami.
Vysoký izraelský úředník řekl agentuře Reuters, že cílem Vanceovy návštěvy bylo posunout rozhovory o Gaze do druhé fáze 20bodového plánu příměří vypracovaného USA. Klíčové části plánu – odzbrojení Hamásu a vytvoření technokratického orgánu pro dohled nad pásmem Gazy – zůstávají nevyřešeny.
Vance uvedl, že pokud se Hamás neodzbrojí, „dojde k velmi špatným věcem“. Odmítl však stanovit termín a dodal: „Nemyslím si, že je vhodné říkat, že to musí být hotovo do týdne. Víme, že Hamás musí dohodu dodržet, a pokud tak neučiní, dojde k velmi špatným událostem, ale nehodlám udělat to, co prezident Spojených států dosud odmítal, tedy stanovit výslovný termín, protože mnoho z těchto věcí je obtížných,“ řekl.
V úterý se Netanjahu setkal v Jeruzalémě také s šéfem egyptské rozvědky Hassanem Rashadem, kde diskutovali o pokroku v plánu příměří, uvedla kancelář izraelského premiéra. Egypt je důležitým zprostředkovatelem a očekává se, že povede stabilizační síly nasazené v Gaze.
V Káhiře diskutoval Khalil al-Hayya, exilový šéf Hamásu, o odzbrojení a vytvoření technického výboru, který bude spravovat Gazu, jakmile skupina předá moc. Izraelská média informovala, že Hamás nominuje několik zástupců do výboru, není však jasné, zda Izraelci s jejich zařazením budou souhlasit.
Izrael v pondělí také uvedl, že nechce, aby rekonstrukce Gazy začala, dokud Hamás nesloží zbraně, proti čemuž militantní skupina neustále protestuje.
Přestože Izrael a Hamás se navzájem obviňují z nedodržování příměří, oba uvedly, že jsou stále odhodlány dohodu dodržet.
„Od dne, kdy jsme podepsali dohodu v Šarm aš-Šajchu, jsme byli odhodláni a zavázáni ji dotáhnout do konce,“ řekl Hayya v pondělí večer egyptské televizi. Dodal, že summit v Šarm aš-Šajchu byl „mezinárodním prohlášením, že válka v Gaze skončila“, a že od Trumpa a dalších dostal ujištění, že boje skončily.
V úterý Katar, který spolu s Egyptem působil jako hlavní prostředník v jednáních o příměří, Izrael zesměšnil. Emir šejk Tamim bin Hamad al-Thani řekl, že Izrael neustále porušuje příměří v Gaze, a odsoudil jeho rozšiřování osad na Západním břehu. Nezmínil obvinění, že Hamás byl údajně zapojen do nedělního útoku na izraelské vojáky, ale řekl, že Katar bude i nadále zprostředkovávat jednání o příměří.
Vzhledem k pokračujícímu napětí ohledně příměří úředníci uvedli, že pomoc Gaze je stále mnohem nižší, než bylo slíbeno. Média v Gaze uvedla, že od začátku příměří vjelo do pásma pouze 986 nákladních vozidel s pomocí, což je daleko od očekávaných 6 600.
Světový potravinový program (WFP) se k těmto obavám připojil a uvedl, že denně je do pásma dováženo necelá třetina plánovaného množství potravin. „Udržení příměří je zásadní; je to opravdu jediný způsob, jak můžeme zachránit životy a odvrátit hladomor na severu Gazy,“ řekla novinářům v Ženevě Abeer Etefa, mluvčí WFP pro Blízký východ.
V první fázi dohody o příměří má pomoc proudit do Gazy přes všech pět hraničních přechodů, ale klíčové přechody zůstávají uzavřené, včetně přechodu Rafah s Egyptem, protože spor o těla rukojmích pokračuje.
