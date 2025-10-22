JD Vance vyjádřil „velký optimismus“ během návštěvy Izraele ohledně dohody o příměří v Gaze

22. 10. 2025

čas čtení 6 minut
 

Americký viceprezident navštíví Netanjahua, zatímco Hamás se připojuje k jednání v Káhiře, jehož cílem je vyřešit rozdíly
 
Americký viceprezident JD Vance vyjádřil „velký optimismus“ ohledně plánu příměří v Gaze, který popsal jako „trvalý“ a „lepší, než se očekávalo“, během úterní návštěvy Izraele, dva dny poté, co izraelské letecké údery zabily 26 Palestinců.

 

Vanceova cesta, která je součástí snah Trumpovy administrativy o posílení dohody o příměří, přichází v době, kdy se představitelé Hamásu připojili k jednání v Káhiře, jehož cílem je překlenout nevyřešené rozdíly s Izraelem.

„Daří se nám velmi dobře. Lépe, než jsem očekával. Jsme na velmi dobré pozici. Budeme na tom muset dál pracovat,“ řekl Vance během tiskové konference v Kiryat Gat v jižním Izraeli.

Na otázku, jaká je pravděpodobnost, že příměří vydrží, odpověděl, že minulý týden mu dal „velký optimismus“.

Jeho návštěva navazuje na návštěvu amerického vyslance pro Blízký východ Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, zetě Donalda Trumpa. Vance se s oběma muži setkal po svém příletu a v úterý večer má naplánovanou schůzku s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Příměří bylo od svého uzavření 10. října opakovaně porušováno, palestinští militanti možná zabili dva izraelské vojáky a Izrael v neděli bombardoval Gazu.

Kushner, vyslanec Bílého domu, který se také zúčastnil tiskové konference, poukázal na složitost příměří a uvedl, že „obě strany přecházejí z dvou let velmi intenzivních bojů do současného mírového stavu“.

Kushner v civilně-vojenském centru pro spolupráci řekl, že další země se chtějí připojit a stát se součástí procesu uklidnění situace v Gaze.

„Všichni věří, že je možné v Gaze vytvořit něco lepšího,“ řekl. „Věřím, že je možné dosáhnout skvělého výsledku.“

Palestinská tisková agentura uvedla, že Izrael porušil příměří 80krát a za posledních 11 dní zabil nejméně 80 Palestinců. Izrael naopak obvinil Hamás, že zdržuje vrácení těl rukojmích, což podle něj představuje porušení dohody o příměří.
 
Hamas vrátil 15 těl – včetně dvou, která v úterý večer obdržel od Červeného kříže –, ale stále musí předat dalších 13.

Militantní skupina uvedla, že vyhledání ostatků bude trvat dlouho, protože mnoho z nich je pohřbeno pod troskami.

Vysoký izraelský úředník řekl agentuře Reuters, že cílem Vanceovy návštěvy bylo posunout rozhovory o Gaze do druhé fáze 20bodového plánu příměří vypracovaného USA. Klíčové části plánu – odzbrojení Hamásu a vytvoření technokratického orgánu pro dohled nad pásmem Gazy – zůstávají nevyřešeny.

Vance uvedl, že pokud se Hamás neodzbrojí, „dojde k velmi špatným věcem“. Odmítl však stanovit termín a dodal: „Nemyslím si, že je vhodné říkat, že to musí být hotovo do týdne. Víme, že Hamás musí dohodu dodržet, a pokud tak neučiní, dojde k velmi špatným událostem, ale nehodlám udělat to, co prezident Spojených států dosud odmítal, tedy stanovit výslovný termín, protože mnoho z těchto věcí je obtížných,“ řekl.

V úterý se Netanjahu setkal v Jeruzalémě také s šéfem egyptské rozvědky Hassanem Rashadem, kde diskutovali o pokroku v plánu příměří, uvedla kancelář izraelského premiéra. Egypt je důležitým zprostředkovatelem a očekává se, že povede stabilizační síly nasazené v Gaze.

V Káhiře diskutoval Khalil al-Hayya, exilový šéf Hamásu, o odzbrojení a vytvoření technického výboru, který bude spravovat Gazu, jakmile skupina předá moc. Izraelská média informovala, že Hamás nominuje několik zástupců do výboru, není však jasné, zda Izraelci s jejich zařazením budou souhlasit.

Izrael v pondělí také uvedl, že nechce, aby rekonstrukce Gazy začala, dokud Hamás nesloží zbraně, proti čemuž militantní skupina neustále protestuje.

Přestože Izrael a Hamás se navzájem obviňují z nedodržování příměří, oba uvedly, že jsou stále odhodlány dohodu dodržet.

„Od dne, kdy jsme podepsali dohodu v Šarm aš-Šajchu, jsme byli odhodláni a zavázáni ji dotáhnout do konce,“ řekl Hayya v pondělí večer egyptské televizi. Dodal, že summit v Šarm aš-Šajchu byl „mezinárodním prohlášením, že válka v Gaze skončila“, a že od Trumpa a dalších dostal ujištění, že boje skončily.

V úterý Katar, který spolu s Egyptem působil jako hlavní prostředník v jednáních o příměří, Izrael zesměšnil. Emir šejk Tamim bin Hamad al-Thani řekl, že Izrael neustále porušuje příměří v Gaze, a odsoudil jeho rozšiřování osad na Západním břehu. Nezmínil obvinění, že Hamás byl údajně zapojen do nedělního útoku na izraelské vojáky, ale řekl, že Katar bude i nadále zprostředkovávat jednání o příměří.

Vzhledem k pokračujícímu napětí ohledně příměří úředníci uvedli, že pomoc Gaze je stále mnohem nižší, než bylo slíbeno. Média v Gaze uvedla, že od začátku příměří vjelo do pásma pouze 986 nákladních vozidel s pomocí, což je daleko od očekávaných 6 600.

Světový potravinový program (WFP) se k těmto obavám připojil a uvedl, že denně je do pásma dováženo necelá třetina plánovaného množství potravin. „Udržení příměří je zásadní; je to opravdu jediný způsob, jak můžeme zachránit životy a odvrátit hladomor na severu Gazy,“ řekla novinářům v Ženevě Abeer Etefa, mluvčí WFP pro Blízký východ.

V první fázi dohody o příměří má pomoc proudit do Gazy přes všech pět hraničních přechodů, ale klíčové přechody zůstávají uzavřené, včetně přechodu Rafah s Egyptem, protože spor o těla rukojmích pokračuje.

Palestinci jsou stále zabíjeni izraelskými silami, když překračují „žlutou linii“, která označuje stažení izraelských vojsk. Úředníci civilní obrany uvedli, že Palestinci nemají ponětí, kde se tato linie na zemi nachází. Izraelská armáda uvedla, že v úterý začala žlutou linii označovat velkými žlutými betonovými bloky umístěnými každých 200 metrů.

Zdroj v angličtině ZDE

