Trump zvýšil cla na Kanadu o 10 % jako odvetu za kanadskou televizní reklamu proti clům
26. 10. 2025
Tento krok je reakcí na reklamu sponzorovanou Ontariem, která odkazovala na podporu volného obchodu ze strany Ronalda Reagana
Donald Trump v sobotu oznámil, že zvýší cla USA na Kanadu o 10 % jako odvetu za reklamu proti clům sponzorovanou vládou Ontaria, což ještě více napětí v jednom z největších obchodních partnerství na světě.
Prohlášení, zveřejněné na Trumpově účtu Truth Social, přišlo po několika dnech veřejných sporů o reklamě, která odkazovala na podporu volného obchodu ze strany Ronalda Reagana a vyvolala hněv amerického prezidenta.
„Kvůli jejich závažnému zkreslení faktů a nepřátelskému jednání zvyšuji clo na Kanadu o 10 % nad rámec toho, co platí nyní,“ uvedl Trump v sobotu na sociálních médiích. Trump otevřeně lhal, že je kanadská reklama údajně lživá. Ve skutečnosti použila autentické video Ronalda Reagana, odsuzující cla. V důlsledku Trumpových blábolů se nyní videa s Ronaldem Reaganem odsuzující cla virálně rozšířila po sociálních sítích.
Trump lživě obvinil reklamu z „podvodu“ a řekl, že jejím „jediným účelem“ je „naděje Kanady, že Nejvyšší soud Spojených států přijde na pomoc v otázce cel, které Kanada již roky používá k poškození Spojených států“, dodal.
„Nyní jsou Spojené státy schopny bránit se proti vysokým a nadměrným kanadským clům (a také clům z ostatního světa!),“ napsal Trump.
Premiér Ontaria Doug Ford v pátek uvedl, že provincie po jednání s premiérem Markem Carneyem v pondělí pozastaví svou reklamní kampaň v USA, aby se pokusila obnovit obchodní jednání.
Reklama, kterou zaplatila vláda kanadské provincie Ontario, používá úryvky z projevu z roku 1987, ve kterém Reagan říká, že „obchodní bariéry poškozují každého amerického pracovníka“.
Reklama byla vysílána v pátek během přenosu prvního zápasu Světové série Major League Baseball, ve kterém Toronto Blue Jays nastoupilo proti Los Angeles Dodgers.
„Jejich reklama měla být okamžitě stažena, ale oni ji včera večer během Světové série nechali běžet, i když věděli, že se jedná o PODVOD,“ napsal Trump.
Trump již dříve kvůli této reklamě ukončil obchodní jednání s Kanadou.
Nebylo okamžitě jasné, jaké zboží bude Trumpovým oznámením dotčeno. Většina kanadského vývozu do USA je osvobozena od cel díky dohodě mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA), která byla podepsána během Trumpova prvního funkčního období.
Trumpova administrativa v srpnu uvalila 35% clo na kanadské zboží, na které se USMCA nevztahuje. Kanadská ekonomika trpí 50% cly, která Trump letos uvalil na ocel a hliník ze všech zemí.
Candace Laing, prezidentka Kanadské obchodní komory, uvedla: „Cla na jakékoli úrovni zůstávají daní nejprve pro Ameriku a poté pro konkurenceschopnost celé Severní Ameriky. Doufáme, že tato hrozba eskalace může být vyřešena diplomatickou cestou a dalšími jednáními. CUSMA [Dohoda mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem] znamená Severní Ameriku, kde se podnikům daří lépe. Úspěšná zóna volného obchodu je zásadní pro obě naše ekonomiky.“
Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute, nezisková organizace, která se zasazuje o prosazování jeho odkazu a principů, napsala v příspěvku na X, že Ontario nepožádalo o povolení k použití klipů ani jej neobdrželo.
Nadace v prohlášení uvedla, že reklama použila „selektivní audio a video“ a „zkresluje“ Reaganovy výroky. Uvedla, že „posuzuje své právní možnosti“, což Trump citoval ve svém příspěvku na Truth Social.
Carney v pátek uvedl, že Kanada je připravena obnovit obchodní jednání s USA. Trump a Carney se oba zúčastní summitu Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Malajsii, ale prezident novinářům v Air Force One řekl, že nemá v plánu se s kanadským lídrem setkat.
