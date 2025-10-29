Putin se bojí puče a Kreml panikaří
Putin se bojí nového puče a ztrácí páky právě v době, kdy americký prezident Donald Trump "utahuje šrouby", protože Rusko začíná "praskat ve švech", uvádí článek.
Putin opět považuje za hrozbu bývalého oligarchu Michaila Chodorkovského, který nyní žije v Londýně a stojí v čele ruského protiválečného výboru. FSB obvinila Chodorkovského a jeho spolupracovníky z přípravy převratu, ale on všechna obvinění popírá.
Ruská ekonomika se začíná sypat: vysoké úrokové sazby, problémy s obsluhou podnikových úvěrů a klesající příjmy z ropy ohrožují stát finančním kolapsem. Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov v červnu varoval, že země je "na pokraji recese".
Objevují se malá centra protestů – na začátku měsíce se stovky lidí shromáždily na náměstí v Petrohradě, aby zazpívaly zakázanou píseň vyzývající ke svržení Putina.
John Herbst, ředitel Eurasijského centra Atlantické rady a bývalý americký velvyslanec na Ukrajině, řekl, že "Kreml se stává paranoidním" a že Putin hledá nepřátele, aby posílil svůj režim.
Timothy Ash z Chatham House se domnívá, že "poprvé za tři a půl roku Rusko skutečně trpí" a že "tam začíná panika".
Kromě toho je Rusko pod tlakem Ukrajiny, která pravidelně útočí na ropné rafinerie pomocí dronů, a Spojených států. 22. října Trump oznámil sankce proti Rosněfti a Lukoilu a zároveň pohrozil mezinárodním bankám, které obsluhují platby za ruskou ropu. Podle The Telegraph by tyto kroky mohly "pokrýt hlavní příjmy z ropy, ze kterých Putin financuje válku".
Ruská ekonomika se ukázala jako překvapivě odolná vůči sankcím, ale jen proto, že Kreml donutil banky půjčovat obranným podnikům bez standardních inspekcí. Craig Kennedy z Harvardovy univerzity vysvětlil, že "Rusové financovali válku vypůjčenými penězi – ve státním rozpočtu to prostě nebylo vidět". Podle jeho odhadů je v současné době přibližně 23 % všech firemních úvěrů ruských bank – tedy 190 miliard dolarů – poskytnuto podnikům vojensko-průmyslového komplexu. To je přibližně 37 % ročního rozpočtu Ruska.
Půjčky byly poskytovány bez kontroly úvěruschopnosti a nyní, na pozadí nejvyšších sazeb za posledních 20 let (16,5 %), je mnoho společností na pokraji bankrotu.
"Většina našich podniků zkrachuje, pokud bude vše pokračovat tímto způsobem," varoval loni šéf společnosti Rostec Sergej Čemezov. Šéf Sberbank German Gref v červnu připustil, že řada firem už nemůže splácet své úvěry.
Ačkoli šéfka Centrální banky Ruské federace Elvira Nabjullina ujišťuje, že systém je "stabilní", nezávislí analytici vidí předpoklady pro systémovou krizi.
Kennedy zdůraznil, že stejná znamení byla pozorována před předchozími finančními kolapsy v Rusku a že "dojde k explozi – jedinou otázkou je kdy".
Podle prognózy ministerstva financí může rozpočtový deficit Ruska v roce 2025 dosáhnout 2,6 % HDP neboli 5,7 bilionu rublů. To je pětkrát více než plánovaná úroveň 0,5 %. Aby pokryly deficit, jsou úřady nuceny zvyšovat daně (od roku 2026 se sazba DPH zvýší na 22 %) a prudce zvyšovat domácí půjčky, což vede ke zvýšení veřejného dluhu. Úřady již nechtějí používat Fond národního blahobytu, jehož rezervy se ve srovnání s předválečnou úrovní snížily na polovinu, z téměř 10 bilionů rublů na 4,2 bilionu rublů, k zalepování "děr".
Skutečnost, že FSB nyní obviňuje Chodorkovského, svědčí o obavách Kremlu z předání moci. Kennedy zdůraznil, že pokud Putin zítra zemře, nemá žádného zjevného nástupce a že "mezinárodní legitimita opozice by mohla být rozhodujícím faktorem v případě náhlé změny moci".
Angela Stent z Georgetownské univerzity souhlasí. Kreml chce podle ní posílit narativ, že se Západ snaží zničit Rusko.
Chodorkovskij věří, že Putinova válečná mašinérie je založena na spolupráci s Čínou a že čínský vůdce Si Ťin-pching může zastavit válku jednoduše tím, že přestane nakupovat ruskou ropu.
Na pozadí sankcí a domácích problémů se zdá, že se Trump posouvá do módu "zlého policajta".
Zdroj v angličtině: ZDE
