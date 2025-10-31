Americký Senát hlasoval pro zrušení globálních cel, které Donald Trump uvalil na více než 100 zemí světa
Hlasování skončilo poměrem 51 ku 47 v rámci nejnovějšího dvojstranického úsilí o zrušení cel, ale Sněmovna reprezentantů pravděpodobně nepřijme žádné podobné opatření
Americký Senát se ve čtvrtek postavil proti globálním clům Donalda Trumpa, které se dotýkají více než 100 zemí, a hlasoval pro zrušení takzvaných „recipročních“ cel.
Čtyři republikáni se připojili ke všem demokratům a hlasovali 51-47 pro usnesení o zrušení základních cel, která prezident zavedl prostřednictvím svého exekutvního nařízení.
Bylo to již potřetí, co republikáni hlasovali společně s demokraty o usnesení týkající se cel, přičemž se již dříve spojili, aby zrušili cla zaměřená na Brazílii a Kanadu.
Pro republikány je v druhém funkčním období Donalda Trumpa vzácné vystupovat proti němu. Republikánští senátoři Susan Collinsová z Maine, Mitch McConnell a Rand Paul z Kentucky a Lisa Murkowská z Aljašky se však připojili k opoziční straně.
Hlasování přichází v době, kdy Trump končí týdenní návštěvu Asie, kde uzavřel dohodu s Čínou o snížení cel na čínské zboží dovážené do USA a o tom, že Čína bude nakupovat americkou sóju, což je bolavé místo obchodních válek, které znepokojovalo zemědělce, kromě dalších ústupků.
Navzdory opozici v Senátu je nepravděpodobné, že by Sněmovna přijala podobná opatření. Republikáni ve Sněmovně vytvořili na začátku tohoto roku pravidlo, které zabrání tomu, aby se o usneseních týkajících se cel hlasovalo.
Usnesení o clech jsou výtkou vůči samotným clům a Trumpovi, který překročil své pravomoci a obešel Kongres. Senátor Tim Kaine, demokrat z Virginie, řekl novinářům, že symbolická opozice by měla upoutat pozornost prezidenta.
