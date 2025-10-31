Americký Senát hlasoval pro zrušení globálních cel, které Donald Trump uvalil na více než 100 zemí světa

31. 10. 2025

Hlasování skončilo poměrem 51 ku 47 v rámci nejnovějšího dvojstranického  úsilí o zrušení cel, ale Sněmovna reprezentantů pravděpodobně nepřijme žádné podobné opatření

Americký Senát se ve čtvrtek postavil proti globálním clům Donalda Trumpa, které se dotýkají více než 100 zemí, a hlasoval pro zrušení takzvaných „recipročních“ cel.

Čtyři republikáni se připojili ke všem demokratům a hlasovali 51-47 pro usnesení o zrušení základních cel, která prezident zavedl prostřednictvím svého exekutvního nařízení.

 

Bylo to již potřetí, co republikáni hlasovali společně s demokraty o usnesení týkající se cel, přičemž se již dříve spojili, aby zrušili cla zaměřená na Brazílii a Kanadu.

Pro republikány je v druhém funkčním období Donalda Trumpa vzácné vystupovat proti němu. Republikánští senátoři Susan Collinsová z Maine, Mitch McConnell a Rand Paul z Kentucky a Lisa Murkowská z Aljašky se však připojili k opoziční straně.

Hlasování přichází v době, kdy Trump končí týdenní návštěvu Asie, kde uzavřel dohodu s Čínou o snížení cel na čínské zboží dovážené do USA a o tom, že Čína bude nakupovat americkou sóju, což je bolavé místo obchodních válek, které znepokojovalo zemědělce, kromě dalších ústupků.

Navzdory opozici v Senátu je nepravděpodobné, že by Sněmovna přijala podobná opatření. Republikáni ve Sněmovně vytvořili na začátku tohoto roku pravidlo, které zabrání tomu, aby se o usneseních týkajících se cel hlasovalo.

Usnesení o clech jsou výtkou vůči samotným clům a Trumpovi, který překročil své pravomoci a obešel Kongres. Senátor Tim Kaine, demokrat z Virginie, řekl novinářům, že symbolická opozice by měla upoutat pozornost prezidenta.

„Během prvního Trumpova funkčního období jsem se naučil, že prezident na takové věci reaguje. Když vidí, že republikáni začínají hlasovat proti jeho politice, i když je jich jen málo, udělá to na něj dojem a často ho to přiměje změnit své chování,“ řekl Kaine.

