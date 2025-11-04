V New Yorku panuje obrovské znepokojení, že Zohran Mamdani by mohl zajistit dostupnost potravin a péči o děti
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům)
New York se vydal k volbám starosty a panuje obrovská obava, že by mohl vyhrát děsivý hnědý terorista Zohran Mamdani. Vítězství by znamenalo, že Zohran by mohl naplnit svůj islamistický program, jehož cílem je zpřístupnit život běžným Newyorčanům. Obavy jsou tak vážné, že milion vlasteneckých Američanů plánuje opustit New York, než aby platili za to, aby jejich město fungovalo.
Je velká šance, že Newyorčané udělají špatnou volbu, stejně jako voliči v latinskoamerických zemích, které jsou náhodou bohaté na přírodní zdroje. Newyorčané se zřejmě museli stát woke, gayi a islamisty díky TikToku nebo něčemu podobnému, protože mají tak snadnou volbu.
Na volebním lístku je Andrew Cuomo, zkorumpovaný kariérní politik, který sexuálně obtěžoval 13 žen, ale Newyorčané nějak dávají přednost charismatickému muži s rozkošným úsměvem, který jim chce usnadnit život.
Andrew Cuomo je tak skvělý kandidát, že ho podpořili téměř všichni republikáni a miliardáři, včetně Trumpa, a Zohran Mamdani je takový komunista, že nezískal podporu ani od své vlastní strany. Cože, jak to myslíte, že to dokazuje, že v USA existuje jen jedna strana?
Mluvíme tady o komunismu. Komunismu. O tom, co přináší autoritářství a činí život pro obyčejné lidi neúnosným, na rozdíl od současného kapitalistického modelu, který funguje tak skvěle, že Američané musí napadat každou ropnou zemi, aby ho udrželi v chodu.
Zohranův děsivý komunistický manifest je opravdu ponurým čtením. Jeho islamistická politika veřejné dopravy zadarmo zahrnuje letadlo narážející do Mar-a-Lago, bezplatnou autobusovou dopravu, zavedení autobusových pruhů a uzavření silnic kolem škol, aby se zabránilo srážkám aut s dětmi,
Je zřejmé, že Zohran chce vychovat další generaci sněhových vloček, protože chce zavést bezplatnou péči o děti do pěti let. Zjevně je „problémem“, že 80 % Newyorčanů si péči o děti nemůže dovolit, ale pouze, pokud ignorujete rozumné alternativy, jako je návrat k dětské práci. Ať si ty malé spratky rodiče platí sami, říkám já.
Znepokojivé je, že Mamdani plánuje zmrazit nájemné milionu Newyorčanů, čímž poškodí pasivní příjem pracovitých pronajímatelů. Ještě horší je, že chce stavět dostupné bytové jednotky a sociální bydlení, aby lidé s nízkými příjmy mohli žít ve svém městě, aniž by museli pracovat 168 hodin týdně. Dokonce chce do roku 2030 zavést minimální mzdu 30 dolarů. Příště bude říkat, že pracovníci si zaslouží „důstojnost“.
Snad nejzlověstnějším Zohranovým plánem je zavedení dotovaných potravinových obchodů v každé z pěti městských částí, aby všichni lidé, kterým byly pozastaveny dávky Snap, měli co jíst. Osobně bych chudé v frontách na pomoc zastřelila, jako to dělá IDF v Gaze. Jsem si jistá, že společnost by byla na tom lépe, kdybychom zlikvidovali nízkopříjmové nezbytné pracovníky, místo abychom se starali o to, aby měli slušný plat.
Zcela zřejmá otázka zní: jak pan Všechno Zadarmo zaplatí za veškerou tuto „dostupnost“? A tady máme háček, protože všichni, kteří vydělávají méně než 50 000 dolarů, budou velmi rozzlobení.
Zohran má v úmyslu zvýšit sazbu daně z příjmu právnických osob na neuvěřitelných 11,5 %, což je polovina toho, co platí na dani z příjmu někdo, kdo vydělává 47 000 dolarů. Jak je to spravedlivé vůči firmám, které tvrdě pracovaly na tom, aby nemusely svým zaměstnancům platit životní minimum?
Mohli byste si myslet, že horší to už být nemůže, ale mýlili byste se, a to velmi, protože Zohran chce zvýšit daň z příjmu lidí, kteří vydělávají 1 milion dolarů ročně, o 2 % – což by nemělo žádný dopad na jejich kvalitu života, ale pomohlo by to financovat veřejné služby.
To by byl skutečně sakra už komunismus
