Od „podivného“ Muska po „bolestivá“ cla: hlavní body z rozhovorů s Trumpovou šéfkou štábu
17. 12. 2025
Susie Wiles poskytla časopisu Vanity Fair sérii 11 rozhovorů, které poté označila za „útok na ni“.
Šéfka Trumpovy prezidentské kanceláře Susie Wilesová se v sérii rozhovorů publikovaných časopisem Vanity Fair vyjádřila bez obalu o administrativě Donalda Trumpa a odhalila podrobnosti a názory, které si prezidentské poradkyně obvykle schovávají do svých memoárů dlouho po opuštění funkce.
Od kritiky generální prokurátorky Pam Bondiové za její postup v případu Jeffreyho Epsteina až po kritiku Elona Muska za zrušení Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) nabídla Wilesová neobvykle upřímný pohled do Bílého domu, poté co se po většinu Trumpova funkčního období držela v pozadí.
V sérii 11 rozhovorů s autorem Chrisem Whipplen, které proběhly během prvního roku Trumpova druhého funkčního období, Wilesová, první žena ve funkci šéfky personálu Bílého domu, popsala prezidenta, který nepije alkohol, jako člověka s „osobností alkoholika“ a sklonem k pomstě vůči domnělým nepřátelům.
Po zveřejnění článku v úterý Wilesová označila článek v Vanity Fair za „neupřímně formulovaný útok na mě a nejlepšího prezidenta, zaměstnance Bílého domu a kabinet v historii“ a uvedla, že vynechal důležité souvislosti a selektivně citoval její výroky, aby vytvořil negativní narativ. Řada členů kabinetu a dalších poradců se jí rychle zastala – Wilesová však žádné podrobnosti ani citáty nepopřela.
1. Wilesové názory na Trumpův nejbližší okruh
Trumpova šéfka štábu řekla, že viceprezident JD Vance je „deset let konspirační teoretik“ a jeho přechod k hnutí Maga byl „spíše politický“.
Elon Musk překročil své pravomoci v rámci svého úsilí o zefektivnění vládních útvarů (Doge), řekla a označila ho za „naprostého sólového herce... podivného, podivného člověka“ a dodala, že jeho likvidace USAID ji „zpočátku zděsila“.
Rozhodl se, že lepší přístup je zavřít to, propustit všechny, vyloučit je a pak začít znovu budovat. Tak bych to neudělala.“
Wilesová nazývá ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. „podivínským Bobbym“, ale při chválení Kennedyho vysvětlila, proč přijímá tvrdou linii administrativy.
„Jde až na hranici – někteří by řekli, že příliš daleko. Ale já říkám, že aby se člověk vrátil do středu, musí jít až příliš daleko.“
2. Wilesová brání Trumpa a přirovnává ho k alkoholikovi
Wilesová popsala Trumpa jako intenzivní osobnost, která uvažuje v širokých souvislostech. Posoudila Trumpa jako osobu s „osobností alkoholika“, i když prezident nepije. Ale tuto osobnostní vlastnost poznává u svého otce, slavného sportovního komentátora Pata Summeralla.
Vysoce funkční alkoholici nebo alkoholici obecně mají při pití přehnanou osobnost. A tak jsem tak trochu expertka na velké osobnosti.“
3. Trumpova pomsta trvá déle, než Wilesová původně chtěla
„Máme volnou dohodu, že vyřizování účtů skončí před uplynutím prvních 90 dnů,“ řekla Wiles na začátku Trumpova druhého funkčního období a magazínu Vanity Fair sdělila, že se snažila potlačit prezidentovu zálibu v odplatě.
Wilesová řekla, že Trump šířil nepravdivé informace o tom, že bývalý prezident Bill Clinton často navštěvoval Epsteinův nechvalně známý ostrov. Podle Wilesové „neexistují žádné důkazy“ o tom, že k těmto návštěvám došlo, a neexistují vůbec žádné usvědčující nálezy týkající se Clintona.
„Prezident se v tom mýlil.“
Wilesová označila zavedení cel „Dne osvobození“ v dubnu za „velmi hlasité přemýšlení“ a dodala, že mezi poradci panovaly vnitřní spory. Řekla, že požádala Vance, aby Trumpovi řekl, „aby dnes nemluvil o clech“, dokud nebude jeho tým „zcela jednotný“.
Wilesová v listopadu řekla, že Trump „chce pokračovat ve vyhazování lodí do vzduchu, dokud venezuelský prezident Nicolás Maduro nekapituluje“.
