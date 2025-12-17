Izrael odmítá vstup kanadským poslancům, kteří se snaží dostat na okupovaný Západní břeh
Advokační skupina vyzývá k sankcím proti Izraeli poté, co kanadská delegace včetně šesti zákonodárců byla vrácena zpět do Jordánska
Izrael odepřel vstup skupině kanadských zákonodárců, kteří se snažili dostat na okupovaný Západní břeh, aby tam vedli rozhovory s palestinskými představiteli a obhájci lidských práv, uvádějí kanadské občanské skupiny.
Šest poslanců kanadského parlamentu se snažilo dostat na Západní břeh ze sousedního Jordánska, když je izraelské úřady vrátily zpět, uvedla v úterním prohlášení Národní rada kanadských muslimů (NCCM).
NCCM uvedla, že poslancům, kteří cestovali společně s představiteli kanadské komunity v rámci cesty organizované neziskovou skupinou The Canadian-Muslim Vote, bylo sděleno, že jsou považováni za „ohrožení veřejné bezpečnosti“.
„Tento vývoj je velmi znepokojivý a je nesmírným zklamáním,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel NCCM Stephen Brown.
„Izraelské úřady vydaly elektronická cestovní povolení všem členům delegace, ale zákonní pozorovatelé, včetně zvolených kanadských úředníků, byli nakonec vyloučeni z vstupu jako ‚ohrožení veřejné bezpečnosti‘,“ řekl.
„I když nás tento výsledek zarmoutil, bohužel se shoduje s širším trendem izraelské vlády omezovat přístup těm, kteří se snaží nezávisle sledovat realitu na okupovaných územích.“
V prohlášení na sociálních médiích organizace The Canadian-Muslim Vote uvedla, že „nemožnost kanadských volených úředníků a pozorovatelů vstoupit do regionu je záležitostí veřejného zájmu a vyvolává důležité otázky pro Kanaďany“.
Kanadská ministryně zahraničních věcí Anita Anandová v úterý odpoledne uvedla, že ministerstvo je v kontaktu s delegací a „vyjádřilo námitky Kanady ohledně špatného zacházení s těmito Kanaďany při pokusu o překročení hranice“.
Izrael udržuje kontrolu nad všemi přechody do okupovaného Západního břehu a pravidelně odmítá zahraniční občany, které považuje za kritické vůči izraelské politice a vůči porušování lidských práv Palestinců.
Podle zprávy kanadské veřejnoprávní televize se kanadské delegace účastnilo šest poslanců: pět z vládní Liberální strany Kanady a jeden z levicové Nové demokratické strany (NDP).
Poslankyně NDP Jenny Kwanová řekla CBC News na začátku tohoto týdne, že očekává, že Izrael návštěvu delegace zmaří. „V každém okamžiku se může stát cokoli,“ uvedla Kwanová.
„Co se snaží skrýt?“
Fawad Kalsi, generální ředitel humanitární a rozvojové organizace Penny Appeal Canada, byl jedním z 30 delegátů, kterým byl v úterý odepřen vstup.
Řekl, že členové skupiny byli několik hodin zadržováni na mostě Allenby mezi Jordánskem a Západním břehem, než izraelské pohraniční úřady oznámily, že jim nebude povolen vstup na palestinské území.
„Bylo nám jako skupině odepřeno vstupní povolení, protože jsme byli [považováni] za bezpečnostní riziko – tak nám to bylo řečeno,“ řekl Kalsi a zdůraznil, že delegáti byli na vzdělávací a průzkumné cestě, aby byli svědky toho, co se děje na Západním břehu.
„[To] je opravdu znepokojivé,“ řekl. „Proč nám byl vstup odepřen? Členové občanské společnosti, charitativní organizace – ‚Co se snaží skrýt?‘, to je otázka, která mi přijde na mysl.“
Izraelská agentura, která dohlíží na záležitosti na okupovaných palestinských územích, COGAT, v úterý sdělila CBC News, že skupina dorazila k mostu Allenby „bez předchozí domluvy“ a členům byl vstup odepřen z „bezpečnostních důvodů“.
Kalsi však poznamenal, že on i ostatní delegáti obdrželi před příjezdem na hranici povolení k elektronickému cestovnímu povolení Izraele. V těchto povoleních se uvádí, že „vstup do Izraele bude podléhat kontrole a schválení pohraniční stráže na hraničním přechodu“.
Uvedl, že Kanada musí od Izraele získat odpovědi na to, proč k tomu došlo – a proč byli zejména kanadští poslanci považováni za bezpečnostní riziko.
„Myslím, že je velmi, velmi důležité, aby naše vláda položila tyto otázky a získala na ně odpovědi,“ řekl Kalsi.
Kwan, poslankyně NDP, rovněž v prohlášení uvedla, že Kanada informovala Izrael o delegaci před jejím odjezdem.
„Kategoricky odmítám tvrzení, že volení představitelé a organizace občanské společnosti zabývající se humanitární a vyšetřovací činností představují jakékoli riziko pro veřejnou bezpečnost, ochranu nebo veřejný pořádek,“ uvedla.
„Odepření vstupu voleným parlamentním zástupcům a organizacím občanské společnosti zabývajícím se mírovou a transparentní parlamentní činností vyvolává vážné obavy ohledně otevřenosti kanálů pro dialog.“
Výzva k sankcím
Kanada je již desítky let věrným spojencem Izraele.
Kanadská vláda však čelí neustálým výzvám, aby ukončila svou dlouhodobou podporu této zemi v souvislosti s genocidní válkou Izraele proti Palestincům v pásmu Gazy, která si od října 2023 vyžádala více než 70 000 obětí.
Na Západním břehu Jordánu také došlo k nárůstu násilí ze strany izraelské armády a osadníků ve stínu izraelské války proti Gaze, přičemž v uplynulém roce bylo ze svých domovů vyhnáno desítky tisíc Palestinců.
V úterý odsoudila advokátní skupina Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) rozhodnutí Izraele zablokovat kanadskou delegaci.
Skupina vyzvala Kanadu, aby v reakci na to uvalila diplomatické sankce na izraelskou vládu a vyhostila velvyslance této země.
„Izrael je nelegitimní okupační mocností v Palestině a prostě nemá právo zakázat vstup kanadským zákonodárcům do země,“ uvedla ve svém prohlášení předsedkyně skupiny Yara Shoufani.
Shoufani poznamenala, že odmítnutí vstupu přichází jen několik měsíců poté, co Kanada spolu s několika svými evropskými spojenci oznámila plány uznat nezávislý palestinský stát.
„Jen několik měsíců poté, co Kanada uznala palestinskou státnost, Izrael demonstruje svou apartheidovou vládu nad Palestinou a zásadní popření palestinského sebeurčení. Kanada musí v reakci na toto závažné porušení diplomacie uvalit na Izrael sankce,“ uvedla.
Zdroj v angličtině ZDE
