Miliardářská daň
17. 12. 2025 / Beno Trávníček Brodský
6. 6. 2025 jsem pochválil na stránkách Britských listů paní Jílkovou a pořad Máte slovo, kde proběhla skutečná veřejná diskuse o problematice důchodů. Nikoli školení veřejnosti ze strany pravicových ekonomů a politiků na téma „jak nejlépe ušetřit na důchodcích“, ale opravdová diskuse k zásadnímu společenskému tématu. Ale je tu ještě jedno téma daleko důležitější – kde vzít na bohulibé účely placené státem (včetně důchodů) dostatek peněz. Zjednodušeně a pregnantně to již dříve formuloval expremiér Špidla větou, že „Daně je třeba přenést na silná ramena.“ Samozřejmě jde o velké zjednodušení, ale přesně vyjadřuje podstatu našeho největšího tuzemského ekonomického problému.
Když jsem poslouchal zaváděcí řeč naší nové staro-nové ministryně financí, jasně uvedla, že její cestou nebude zvyšování daní. To je opravdu to nejlíbivější klišé, které může politik na občana vrhnout. Kdo by proti tomu protestoval, že :-) Někde v pozadí informací pak je, jestli se nepletu, snaha o návrat ke korporátní dani 19% ze současných (stále velmi nízkých) 21% v situaci, kdy ve s námi srovnatelných zemích, které někdy vidíme jako svůj vzor, je třeba: V Rakousku 24%, v Nizozemsku 26%, v Belgii 25%, v Dánsku 22%... (zdroj internet – je-li něco jinak, klidně pište pod článek opravy).
Vracím se k pořadu Máte slovo, ve kterém se již cca dva měsíce snažím přesvědčit v diskusi dramaturgií pořadu, aby zařadili do vysílání díl o potřebné progresi daní, resp. potřebném přivření ekonomických nůžek mezi chudobou a bohatstvím. Opět skutečnou veřejnou debatu nepoplatnou ničemu a nikomu, tak jako to proběhlo u zmíněných „důchodů“. Za tuto dobu odvysílali témata: „Odvody OSVČ, EET. Inkluze. Výdaje na obranu. Chybné slevy. Superdávka. Dražší známky, rychlostní radary. Obnovení vztahů V4. „ Nikdo nepopírá, že jde o zajímavé materie, ale ve srovnání s problematikou přivření nůžek mezi chudobou a bohatstvím až „druholigové“. Míjíme hlavní podstatu věci - kde v zadlužené zemi s kolísavou inflací nejlépe vzít další „inflačně čisté“ peníze. Zda jsme schopni úvahy trochu přidat „chudým“ na účet „bohatých“.
Navíc jsme v době překotného „mezivládního“ projednávání státního rozpočtu, kterému evidentně chybí nějaké příjmy. Je tu tedy ten nejvhodnější čas, kdy bychom si jako široká veřejnost v odpovídajícím formátu veřejnoprávního média měli podiskutovat, zda chceme lepší sociální zajištění, lepší zdravotnictví, příspěvky na pořizování bydlení atp. - z majetku našich spoluobčanů, kteří ho mají (někdy až UKRUTNÉ) přebytky.
Odkaz na seznam 100 nejbohatších Čechů 2025 ve Forbes s vyčíslením jejich majetku v Kč:
Jak vidno, stý nejbohatší u nás má v tuto chvíli majetek ve výši 4,3 miliardy Kč. Další pořadí už se mi nedaří nikde najít, ale lze předpokládat, že značné množství dalších lidí má majetky v hodnotě nižších jednotek miliard Kč.
Možná by tak pro vstup do veřejné diskuse bylo praktické rovnou se začít bavit o „miliardářské“ dani. Kam ve finále diskuse dospěje je až věc další. Pojďme, prosím, sledovat pořad Máte slovo, zda je schopen zařadit toto nejzásadnější téma do svého plánu alespoň v roce 2026.
Diskuse