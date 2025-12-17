V centru Kupjansku je údajně obklíčeno asi 30 Rusů, několik skupin je ve sklepech
17. 12. 2025
"V centrální městské nemocnici Kupjansku zůstalo více než 30 vojáků 121. a 122. motorizovaného střeleckého pluku zcela obklíčeno," uvádí zpráva. "Existují také informace, že několik dalších skupin ruských vojáků se zabarikádovalo v suterénech obytných domů poblíž nemocnice."
Podle agentů Ateše ukrajinské obranné síly téměř zcela osvobodily Kupjansk a obklíčení bylo pro okupanty překvapením.
"Boje pokračují na okraji města," uvádí partyzánské hnutí.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
