V centru Kupjansku je údajně obklíčeno asi 30 Rusů, několik skupin je ve sklepech

17. 12. 2025

V centru Kupjansku, Charkovská oblast, je obklíčeno 30 ruských okupantů. Tvrdí to na telegramu partyzánská organizace Ateš s odkazem na agenty z velitelství 68. motostřelecké divize ozbrojených sil Ruské federace.

"V centrální městské nemocnici Kupjansku zůstalo více než 30 vojáků 121. a 122. motorizovaného střeleckého pluku zcela obklíčeno," uvádí zpráva. "Existují také informace, že několik dalších skupin ruských vojáků se zabarikádovalo v suterénech obytných domů poblíž nemocnice."

Podle agentů Ateše ukrajinské obranné síly téměř zcela osvobodily Kupjansk a obklíčení bylo pro okupanty překvapením.

"Boje pokračují na okraji města," uvádí partyzánské hnutí.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

