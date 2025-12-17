Městská část Praha 1: Prevence energetické chudoby v Praze 1
17. 12. 2025
Přestože ceny energií v poslední době pozvolna klesají, mnoho domácností stále pociťuje důsledky předchozí energetické krize. Vysoké zálohy, nedoplatky, obavy z další zimy – to vše vede k jevu známému jako energetická chudoba.
Energetická chudoba nastává tehdy, když domácnost vydává nepřiměřeně vysokou část svých příjmů na energie, bojí se vytápět byt na přijatelnou teplotu nebo se již potýká s dluhy z nedoplatků. Nejčastěji postihuje osamělé seniory, nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky a nájemníky, kteří nemohou ovlivnit technický stav budovy, ve které žijí. V Praze 1 je takových lidí nemálo – často žijí sami ve starších, energeticky náročných domech, kde teplo doslova uniká zdmi.
Ministerstvo práce a sociálních věcí proto spustilo projekt Prevence energetické chudoby, jehož cílem je praktická pomoc přímo v domácnostech. Projekt nabízí:
- Energetické poradenství přímo doma – kontrola vyúčtování, nastavení záloh, pomoc s výběrem dodavatele, podpora při komunikaci s firmami, rady, jak úsporně používat spotřebiče, jak fungují tarify a kde lze ušetřit bez ztráty komfortu.
- Distribuci úsporných pomůcek – například měřiče spotřeby, perlátory, úsporné sprchové hlavice a ve zvlášť odůvodněných případech i nové, úspornější spotřebiče.
Současně projekt usiluje o zjednodušení a zpřehlednění vyúčtování i o lepší a srozumitelnější komunikaci dodavatelů energií.
Radní pro sociální oblast a bezbariérovost Ivana Antalová k tomu říká: „Ve své práci se často setkávám s lidmi, kteří mají z další zimy opravdový strach. Šetří na teple, na jídle, na sobě. Energetická chudoba není jen o číslech na faktuře, je to o zdraví, důstojnosti a pocitu bezpečí. Chci, aby obyvatelé Prahy 1 věděli, že na to nejsou sami a že si o pomoc mohou říct beze studu.“
Za energeticky ohroženou se považuje domácnost, která vydává 15–20 % svého čistého příjmu pouze na energie. V těchto případech často vznikají nedoplatky, které mohou rychle přerůst v dluhy a ohrozit samotné bydlení.
Tento problém má v České republice značný rozsah. Energetická chudoba podle odhadů dopadá na:
- 1,3 milionu osob,
- z toho 300 tisíc dětí,
- přibližně 400 tisíc seniorů.
V roce 2022 se tento problém dotkl až 59 % domácností.
Pokud máte pocit, že se vás tato situace týká, nebo si tím nejste jistí a chcete se jen poradit, obraťte se na tým projektu Prevence energetické chudoby. Pomoc je bezplatná, diskrétní a určena všem, kteří ji potřebují.
Více informací na webové stránce MPSV: https://energo-chudoba.cz/.
