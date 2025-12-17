V roce 2026 posílí obranu Ukrajiny 15 zemí. Výsledky 32. Rammsteinu
Partneři v roce 2025 slíbili vyčlenit téměř 5 miliard dolarů na ukrajinskou obrannou výrobu a dalších asi 5 miliard dolarů na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu.
"Oba ukazatele se staly rekordními a snažíme se tuto dynamiku udržet i v roce 2026," napsal na Facebooku ministr obrany Denis Šmyhal.
Uvedl, že 16. prosince v rámci setkání v Rammsteinu ukrajinská strana obdržela důležité závazky od partnerů k dlouhodobé podpoře, zejména od následujících zemí:
Německo (11,5 miliardy eur na podporu ukrajinské obrany, důraz na protivzdušnou obranu, UAV, dělostřeleckou palbu);
Velká Británie (posilování ukrajinských protivzdušných schopností ve výši 600 milionů liber na úkor zmrazených ruských prostředků, na úkor partnerů a vlastního rozpočtu v roce 2025);
Kanada (dalších 30 milionů kanadských dolarů na ukrajinské drony, rakety AIM-9, dodávky elektrooptických senzorů a další vojenskou pomoc);
Nizozemsko (700 milionů eur na UAV, včetně 400 milionů eur za ukrajinské produkty);
Černá Hora (příprava příspěvku na iniciativu PURL a fond NSATU na podporu Ukrajiny);
Dánsko (nový příspěvek do PURL se zaměřením na ukrajinské letecké schopnosti, převod balíku podpory v hodnotě 250 milionů € – drony, protivzdušná obrana a podpora ukrajinského letectví);
Estonsko (pokračování podpory na úrovni alespoň 0,25 % HDP (142 milionů eur), příspěvek do IT koalice ve výši 9 milionů eur);
Lotyšsko (pokračování podpory na úrovni alespoň 0,25 % HDP (110 milionů eur), zaměření na UAV, elektronický boj, PURL);
Litva (více než 220 milionů eur v roce 2026 na vojenskou podporu Ukrajiny na úrovni alespoň 0,25 % HDP, včetně příspěvků pro PURL, program Patriot pro Ukrajinu, "česká iniciativa" a koalici pro odminování);
Lucembursko (100 milionů eur v roce 2026 na podporu Ukrajiny, druhý příspěvek 15 milionů € na PURL);
Nový Zéland (15 milionů dolarů na PURL);
Norsko (přibližně 7 miliard dolarů celkové vojenské pomoci v roce 2026, příspěvky na podporu amerických protivzdušných systémů a "české iniciativy");
Polsko (dodávka 155 mm granátů, realizace společných projektů s Ukrajinou v rámci SAFE);
Portugalsko (příspěvek na "českou iniciativu", 10 milionů eur za UAV);
Česká republika (v rámci "české iniciativy" pro rok 2026 již byla financována dodávka 760 tisíc dělostřeleckých granátů).
Šmyhal vyjádřil vděčnost partnerům za jejich příspěvky, které "zachraňují životy, posilují celou Evropu a přibližují skutečný mír".
