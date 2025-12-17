Estonsko začalo stavět bunkry na hranici s Ruskem
Jak vysvětlil zástupce Estonského centra pro obranné investice Krismar Rozin, k tomuto týdnu je připraveno k instalaci sedm krytů. Celkem do konce roku plánují úřady rozmístit 28 bunkrů. Tyto stavby budou první linií v síti 600 přístřešků, které jsou vytvářeny na posílení východního křídla Evropské unie a NATO.
Bunkry, jejichž plocha je přibližně pětatřicet čtverečných metrů, musí odolat zásahům dělostřeleckých granátů ráže 152 mm. Jsou součástí vícevrstevnatého obranného systému navrženého k zabránění možné ruské invazi. Podle Rozina už byly vytvořeny zásoby ostnatého drátu a dračích zubů, které jsou skladovány na předem připravených místech a čekají na instalaci, pokud to bude nutné.
Konečný termín výstavby bunkrů zůstává nejistý, uvedl Rozin. Tyto stavby budou rozmístěny v obci Setomaa a v jihovýchodním Estonsku, přičemž 27 z nich bude na státním nebo obecním pozemku a jedna na soukromém pozemku. "V současnosti jsou [bunkry] v procesu nasazování, ale ještě nejsou plně připraveny," uvedlo Centrum v e-mailu.
Rozmístění ochranných krytů v Estonsku je budováno jako součást Baltské obranné linie, ke které se připojily také Litva a Lotyšsko. Tallinn vyčlenil 60 milionů eur na realizaci své části projektu, z čehož bylo dosud vynaloženo asi 30 milionů. Tendr na stavbu zbývajících 572 bunkrů je plánován do konce roku.
Zdroj v angličtině: ZDE
