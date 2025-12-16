Donald Trump žaluje BBC o až 10 miliard dolarů za údajnou úpravu jeho projevu ze 6. ledna
16. 12. 2025
čas čtení 7 minut
Trump lživě obviňuje BBC z „úmyslné, zlovolné a klamavé“ úpravy projevu v pořadu Panorama
Donald Trump podal žalobu na BBC za úpravu projevu, který pronesl před svými příznivci ve Washingtonu předtím, než v roce 2021 zaútočili na Kapitol, a požaduje náhradu škody ve výši až 10 miliard dolarů.
Americký prezident obvinil vysílací společnost BBC, že „úmyslně, zlovolně a podvodně“ upravila jeho projev ze 6. ledna před povstáním v epizodě pořadu Panorama před více než rokem.
V žalobě podané v pondělí večer Trump požadoval náhradu škody ve výši 5 miliard dolarů za dva body: za to, že ho BBC údajně pomluvila, a za to, že porušila floridský zákon o klamavých a nekalých obchodních praktikách.
Střih v pořadu Panorama z částí jeho projevu s téměř hodinovým odstupem, naznačoval, že Trump řekl davu: „Půjdeme dolů ke Kapitolu a já tam budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život.“
BBC oznámila, že se bude bránit v soudním sporu o 10 miliard dolarů, který proti ní podal americký prezident Donald Trump.
V krátkém prohlášení v úterý mluvčí BBC uvedl: „Jak jsme již dříve jasně uvedli, budeme se v této věci bránit. K probíhajícímu soudnímu řízení se nebudeme dále vyjadřovat.“
Stephen Kinnock, náměstek ministra zdravotnictví, uvedl, že je „správné, že BBC zaujala pevný postoj“ vůči Trumpovým obviněním z pomluvy, a že doufá, „že v tom bude pokračovat“.
„Myslím, že se omluvili za jednu nebo dvě chyby, které byly v pořadu Panorama učiněny, ale také jasně řekli, že není důvod reagovat na obvinění pana Trumpa z pomluvy nebo hanobení v širším smyslu,“ řekl Kinnock pro Sky News.
„Vláda je velkým podporovatelem BBC. Labouristická strana bude vždy hájit BBC jako životně důležitou instituci. Ano, v tom konkrétním filmu došlo k několika chybám, ale myslím si, že v širším kontextu mají pravdu, když si stojí za svým, a doufám, že v tom budou pokračovat.“
Britská vláda je pod tlakem, aby podpořila korporaci tváří v tvář Trumpovým požadavkům na náhradu škody.
Ed Davey, vůdce liberálních demokratů, vyzval Keira Starmera, aby „se postavil za BBC proti Trumpově pobuřující právní hrozbě“.
Tim Davie, generální ředitel BBC, a Deborah Turness, šéfka BBC News, kvůli této kauze minulý měsíc rezignovali. Svůj odchod oznámili v době vrcholící krize vyvolané obviněními z „závažných a systémových problémů“ v reportážích BBC o tématech včetně Trumpa, Gazy a transsexuálů.
Obvinění vznesl Michael Prescott, PR manažer a bývalý nezávislý externí poradce výboru BBC pro redakční pokyny a standardy (EGSC), v memorandu zaslaném představenstvu vysílací společnosti, které nakonec uniklo do deníku Daily Telegraph.
Trump se již dlouho snaží pomocí právních hrozeb a žalob vyvíjet tlak na zpravodajské společnosti, které produkují reportáže, které se mu nelíbí. Jeho žaloba proti BBC tuto kampaň posouvá na globální úroveň.
Byla podána u amerického okresního soudu pro jižní okres Floridy – i když BBC iPlayer, hlavní streamovací platforma, která vysílá pořad Panorama, a BBC One, hlavní televizní kanál, který ji vysílá, nejsou v USA dostupné. Tato epizoda nebyla v USA nikdy vysílána.
Mluvčí Trumpova právního týmu nicméně tvrdil, že úpravy jeho projevu, které byly odvysílány týden před prezidentskými volbami v roce 2024, představovaly „nestydatý pokus“ o zasahování do volebního klání.
„BBC má dlouhou tradici klamání svých diváků v reportážích o prezidentu Trumpovi, a to vše ve službách své vlastní levicové politické agendy,“ uvedl mluvčí. „Prezident Trump svou silnou žalobou volá BBC k odpovědnosti za pomluvu a bezohledné zasahování do voleb, stejně jako volal k odpovědnosti za jejich protiprávní jednání jiné mainstreamové médium šířící falešné zprávy.“
Trumpova žaloba argumentuje, že soud na Floridě má v této věci jurisdikci, protože BBC „vykonává podstatné a neizolované obchodní aktivity“ v tomto státě. Poukazuje na webové stránky BBC a BritBox, streamovací platformu, kterou provozuje na několika trzích, včetně USA.
Trump o žalobě naznačil již v pondělí, když novinářům v Oválné pracovně - jako obvykle lživě - řekl: „Za chvíli uvidíte, že žaluji BBC za to, že mi vkládá slova do úst. Doslova mi vkládají slova do úst. Nechali mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl.“
Od svého znovuzvolení v listopadu loňského roku Trump zaznamenal několik významných právních vítězství proti velkým mediálním společnostem v USA. Společnost ABC, vlastněná firmou Disney, souhlasila s vyplacením 15 milionů dolarů jako součást dohody o urovnání v rámci žaloby za pomluvu, kterou podal v návaznosti na komentáře moderátora George Stephanopoulose.
V červenci Trump také dosáhl dohody o vyrovnání ve výši 16 milionů dolarů s Paramountem, mateřskou společností CBS News, kvůli tomu, co podle něj bylo nesprávným sestřihem předvolebního rozhovoru s demokratickou kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou.
Zatímco mnoho právních expertů považovalo tento případ za snadno vyhratelný pro Paramount, vedení společnosti jej považovalo za rušivý faktor – zejména proto, že usilovalo o schválení fúze se Skydance Media federální vládou.
V Trumpově žalobě proti BBC jeho právní tým píše: „BBC, která čelila ohromnému a oprávněnému pobouření na obou stranách Atlantiku, veřejně přiznala své ohromující porušení novinářské etiky a omluvila se, ale neprojevila skutečnou lítost nad svým pochybením ani neprovedla smysluplné institucionální změny, které by zabránily budoucím novinářským zneužitím.
Prezident Trump proto podává tuto žalobu o náhradu škody a trestné odškodné za rozsáhlé poškození jeho reputace, které mu způsobili žalovaní.“
Trump opakovaně popřel odpovědnost za povstání v lednu 2021, jehož cílem bylo zabránit Kongresu potvrdit vítězství Joea Bidena nad Trumpem v amerických prezidentských volbách v roce 2020.
Po svém návratu do úřadu na začátku tohoto roku Trump omilostnil stovky lidí, kteří se podíleli na útoku, včetně některých odsouzených za násilné činy.
V pondělí aktivisté za svobodu tisku vyzvali BBC, aby se postavila na odpor a „bojovala“.
„Nemůžete poukazovat na údajné novinářské pochybení a požadovat 10 miliard dolarů,“ řekl Seth Stern, ředitel nadace Freedom of the Press. „Je absurdní, aby Trump požadoval náhradu škody, když vyhrál volby v roce 2024 a kvůli úpravám BBC neztratil ani cent.
Je také absurdní, aby tvrdil, že spojování jeho osoby s 6. lednem je pomlouvačné, když roky tvrdil, že se toho dne nic špatného nestalo, a poté omilostnil osoby, které se toho účastnily. Stejně tak je pobuřující, že jeho tvrzení vycházejí z údajně škodlivých implikací jeho použití slova „boj“. Prodává trička s tímto slovem.“
Zdroj v angličtině ZDE
673
Diskuse