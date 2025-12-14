USA: Dva lidé zemřeli a devět bylo zraněno při masové střelbě na Brownově univerzitě, útočník je stále na svobodě
14. 12. 2025
Nejméně dva lidé byli zabiti a dalších devět bylo kriticky zraněno při střelbě v sobotu na Brownově univerzitě v Providence v Rhode Islandu, přičemž podezřelý je stále na svobodě několik hodin po vydání prvních příkazů k ukrytí se na místě.
Zástupce šéfa policie v Providence, Timothy O'Hara, uvedl, že podezřelý byl „muž oblečený v černém“. Podezřelý pravděpodobně opustil budovu kampusu Barus and Holley, kde došlo ke střelbě na Hope Street. O'Hara uvedl, že úřady „využívají všechny možné prostředky k nalezení tohoto podezřelého“.
Policie v sobotu pozdě večer zveřejnila záběry muže, kterého podezřívá ze střelby, a dodala, že někteří svědci uvedli, že muž, který mohl být ve věku kolem 30 let, měl pravděpodobně na sobě masku v kamuflážním vzoru.
Rektorka univerzity Christina Paxson potvrdila, že 10 postřelených osob byli studenti, včetně dvou zabitých. Další osoba byla zraněna úlomky z výstřelu, uvedly úřady.
Úřady nejprve uvedly, že podezřelý byl zadržen, ale poté oznámily, že tomu tak ve skutečnosti není a pátrání po něm pokračuje.
Starosta Providence Brett Smiley řekl CNN, že dveře budovy inženýrství a fyziky byly odemčené, protože se tam konalo mnoho závěrečných zkoušek. „Podle informací od představitelů Brownovy univerzity měl v tu dobu do budovy přístup kdokoli,“ řekl.
„Do Vánoc zbývá týden a půl. Dnes zemřeli dva lidé a dalších osm je v nemocnici,“ řekl Smiley. „Prosím, modlete se za tyto rodiny.“
Brownova univerzita se nachází na College Hill v Providence, hlavním městě státu Rhode Island. Univerzita má stovky budov, včetně přednáškových sálů, laboratoří a kolejí.
Guvernér Rhode Islandu Daniel McKee řekl, že „se stalo něco nepředstavitelného“.
„Toto je den, který nikdo nechtěl, aby nastal, a přesto nastal,“ řekla Paxson novinářům.
„Víme, že naše komunita chce odpovědi, a my je poskytneme, jakmile to bude možné. Prozatím vězte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost naší komunity, a mobilizovali jsme podporu pro studenty a jejich rodiny,“ řekla Paxsonová.
Pátrání po podezřelém bylo částečně ztíženo tím, že centrum Providence bylo přeplněné vánočními nakupujícími a tisíci lidí, kteří se účastnili koncertů, uvedla místní média. Pátrání pomáhaly federální bezpečnostní složky a policie z okolních měst a obcí, uvedli úředníci. Podle místních zpráv zavedly podniky po celém městě zvýšená bezpečnostní opatření.
V prohlášení pro novináře v Bílém domě Donald Trump uvedl, že byl o situaci „plně informován“.
„Je to strašná věc. V tuto chvíli můžeme jen modlit se za oběti a za ty, kteří byli zřejmě velmi těžce zraněni,“ řekl. „O tom, co se děje, vás budeme informovat později. Je to škoda. Je to škoda. Jen se modlete.“
Americká generální prokurátorka Pam Bondiová v neděli uvedla, že agenti FBI a ATF „jsou na místě tragické střelby na Brownově univerzitě v Rhode Islandu. Prosím, modlete se za všechny zúčastněné.“
K incidentu došlo podle webových stránek školy v blízkosti budovy Barus and Holley, sedmipodlažní budovy, ve které sídlí fakulta inženýrství a fyziky. Zahrnuje 117 laboratoří, 150 kanceláří, 15 učeben a 29 laboratoří.
Student Brownovy univerzity Chiang-Heng Chien řekl místním médiím, že pracoval v laboratoři s dalšími třemi studenty, když uviděl zprávu o střelci, který byl aktivní jeden blok od nich. Ukrývali se pod stoly asi dvě hodiny, řekl.
Student biochemie na Brownově univerzitě Alex Bruce pracoval na závěrečném výzkumném projektu ve svém pokoji v koleji přímo naproti budově, když uslyšel sirény a krátce po 16:00 dostal zprávu o střelci.
„Jen tu sedím a třesu se,“ řekl a sledoval z okna, jak půl tuctu ozbrojených policistů v taktickém vybavení obklíčilo jeho kolej. Řekl, že se bál o svého přítele, o kterém si myslel, že je v té době uvnitř budovy technické fakulty.
Tato škola Ivy League je soukromá nezisková instituce s přibližně 7 300 studenty bakalářských programů a něco málo přes 3 000 studenty magisterských programů, jak uvádí její webové stránky.
