USA: Dva lidé zemřeli a devět bylo zraněno při masové střelbě na Brownově univerzitě, útočník je stále na svobodě

14. 12. 2025

Aktualizace: Podezřelý třicátník byl zadržen
 
Starosta Providence v Rhode Islandu říká, že „střelec“ je stále na svobodě, úřady zahájily rozsáhlé pátrání

Nejméně dva lidé byli zabiti a dalších devět bylo kriticky zraněno při střelbě v sobotu na Brownově univerzitě v Providence v Rhode Islandu, přičemž podezřelý je stále na svobodě několik hodin po vydání prvních příkazů k ukrytí se na místě.

Policie se rozptýlila po celém kampusu a do bohaté čtvrti plné historických a honosných cihlových domů, kde až do pozdních nočních hodin prohledávala akademické budovy, zadní dvory a verandy poté, co byla střelba poprvé nahlášena odpoledne.

 
Zástupce šéfa policie v Providence, Timothy O'Hara, uvedl, že podezřelý byl „muž oblečený v černém“. Podezřelý pravděpodobně opustil budovu kampusu Barus and Holley, kde došlo ke střelbě na Hope Street. O'Hara uvedl, že úřady „využívají všechny možné prostředky k nalezení tohoto podezřelého“.

Policie v sobotu pozdě večer zveřejnila záběry muže, kterého podezřívá ze střelby, a dodala, že někteří svědci uvedli, že muž, který mohl být ve věku kolem 30 let, měl pravděpodobně na sobě masku v kamuflážním vzoru.

Rektorka univerzity Christina Paxson potvrdila, že 10 postřelených osob byli studenti, včetně dvou zabitých. Další osoba byla zraněna úlomky z výstřelu, uvedly úřady.

Úřady nejprve uvedly, že podezřelý byl zadržen, ale poté oznámily, že tomu tak ve skutečnosti není a pátrání po něm pokračuje.

Starosta Providence Brett Smiley řekl CNN, že dveře budovy inženýrství a fyziky byly odemčené, protože se tam konalo mnoho závěrečných zkoušek. „Podle informací od představitelů Brownovy univerzity měl v tu dobu do budovy přístup kdokoli,“ řekl.

„Do Vánoc zbývá týden a půl. Dnes zemřeli dva lidé a dalších osm je v nemocnici,“ řekl Smiley. „Prosím, modlete se za tyto rodiny.“

Brownova univerzita se nachází na College Hill v Providence, hlavním městě státu Rhode Island. Univerzita má stovky budov, včetně přednáškových sálů, laboratoří a kolejí.

Guvernér Rhode Islandu Daniel McKee řekl, že „se stalo něco nepředstavitelného“.

„Toto je den, který nikdo nechtěl, aby nastal, a přesto nastal,“ řekla Paxson novinářům.

„Víme, že naše komunita chce odpovědi, a my je poskytneme, jakmile to bude možné. Prozatím vězte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost naší komunity, a mobilizovali jsme podporu pro studenty a jejich rodiny,“ řekla Paxsonová.

Pátrání po podezřelém bylo částečně ztíženo tím, že centrum Providence bylo přeplněné vánočními nakupujícími a tisíci lidí, kteří se účastnili koncertů, uvedla místní média. Pátrání pomáhaly federální bezpečnostní složky a policie z okolních měst a obcí, uvedli úředníci. Podle místních zpráv zavedly podniky po celém městě zvýšená bezpečnostní opatření.

V prohlášení pro novináře v Bílém domě Donald Trump uvedl, že byl o situaci „plně informován“.

„Je to strašná věc. V tuto chvíli můžeme jen modlit se za oběti a za ty, kteří byli zřejmě velmi těžce zraněni,“ řekl. „O tom, co se děje, vás budeme informovat později. Je to škoda. Je to škoda. Jen se modlete.“

Americká generální prokurátorka Pam Bondiová v neděli uvedla, že agenti FBI a ATF „jsou na místě tragické střelby na Brownově univerzitě v Rhode Islandu. Prosím, modlete se za všechny zúčastněné.“

K incidentu došlo podle webových stránek školy v blízkosti budovy Barus and Holley, sedmipodlažní budovy, ve které sídlí fakulta inženýrství a fyziky. Zahrnuje 117 laboratoří, 150 kanceláří, 15 učeben a 29 laboratoří.

Student Brownovy univerzity Chiang-Heng Chien řekl místním médiím, že pracoval v laboratoři s dalšími třemi studenty, když uviděl zprávu o střelci, který byl aktivní jeden blok od nich. Ukrývali se pod stoly asi dvě hodiny, řekl.

Student biochemie na Brownově univerzitě Alex Bruce pracoval na závěrečném výzkumném projektu ve svém pokoji v koleji přímo naproti budově, když uslyšel sirény a krátce po 16:00 dostal zprávu o střelci.

„Jen tu sedím a třesu se,“ řekl a sledoval z okna, jak půl tuctu ozbrojených policistů v taktickém vybavení obklíčilo jeho kolej. Řekl, že se bál o svého přítele, o kterém si myslel, že je v té době uvnitř budovy technické fakulty.

Tato škola Ivy League je soukromá nezisková instituce s přibližně 7 300 studenty bakalářských programů a něco málo přes 3 000 studenty magisterských programů, jak uvádí její webové stránky.

Sobota byla druhým dnem závěrečných zkoušek podzimního semestru.

Dvě osoby přeživší útok na Brownově univerzitě unikly jiným střelbám ve školách

Mia Tretta byla v roce 2019 postřelena do břicha ve škole poblíž Los Angeles a Zoe Weissman byla v roce 2018 svědkem střelby na Floridě.

Když se na Brownově univerzitě odehrál smrtící útok, při kterém se studenti schovávali pod lavicemi a třásli se, jak zaznívaly výstřely, byla tato scéna pro alespoň dvě studentky děsivě povědomá.

O několik let dříve přežily 21letá Mia Tretta a 20letá Zoe Weissman střelbu ve škole. „Nejvíc mě napadá, jak si tato země může dovolit, aby se něco takového stalo někomu jako já dvakrát?“ řekla Weissmanová pro New York Times.

