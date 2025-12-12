Boris Cvek: Zrcadlo české politiky: Komentáře k Otázkám V. Moravce 2023-2025
Boris Cvek dal dohromady do jedné knihy (zatím v pdf) své komentáře ke všem Otázkám V. Moravce za období od 6. února 2023 do 7. prosince 2025.Najdete ji v pravém sloupci Britských listů (klikněte tam na obrázek) anebo ZDE. Považujeme to za důležitou analýzu poněkud pochybných charakteristických rysů současné domácí české politiky - chtěl by to někdo recenzovat?
Úvodní poznámku této knížky z pera Borise Cveka přinášíme níže:
S několika málo výjimkami jde o komentáře Zpravidla komentuji jen první hodinu pořadu. Data u jednotlivých článků odpovídají datu vydání komentáře v Britských listech. Článek i díl pořadu, který komentuje, lze snadno najít v archivu Britských listů, resp. České televize.
Nedělám si nárok na objektivitu, nicméně i tak si neskromně myslím, že pro všechny lidi se zájmem o politiku může tento výsledek mého bezplatného, naprosto nezávislého úsilí o podrobné sledování politiky být zajímavým a užitečným přehledem.
Ostatně nevím o tom, že by se kdy v české politické publicistice někdo byť jen pokusil o něco podobného.
Chtěl bych zdůraznit, že mi nikdy nešlo o analýzu kvality pořadu nebo moderátora, nýbrž o to, co veřejnosti sdělují čeští politici a experti.
Často se apeluje na to, že se lidé mají zajímat o politiku. Nuže, tady to máte. Vzal jsem to opravdu vážně. Ostatně o politiku se jako (mimo jiné) vnitropolitický komentátor Britských listů zajímám intenzivně už více než dvacet let.
Kdyby si někdo kladl otázku, koho jsem volil, tak u sněmovních voleb jsem volil takto: 1996 ODA, 1998 ČSSD, 2002 ČSSD, 2006 zelení, 2010 ODS, 2013 ČSSD, 2017 zelení, 2021 PirSTAN, 2025 STAN. Možná čtenář nabyde dojmu, že nejvíce kritický jsem k těm, které jsem volil. Asi to tak je, protože do nich vkládám naději (pokud vůbec nějakou mám) a touhu po změně.
Za nejvyšší zájem České republiky považuji, aby se tu žilo jako v Rakousku nebo Bavorsku, čili aby došlo k naprosté integraci ČR do západní Evropy. Celou knihu – ano, bylo by skvělé, kdyby z toho jednou byl kniha – lze přečíst podle mého odhadu za jeden večer a získat tak panoramatický pohled na českou politiku za poslední tři roky.
Za přehlédnutí, tiskové chyby, chybně pochopené výroky se předem omlouvám. Věcné, dobře míněné kritické reakce pište, prosím, na cvekb@seznam.cz, budu za ně velmi vděčen.
