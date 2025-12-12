Když míříte k diktatuře, stavíte koncentráky
12. 12. 2025
/
Jiří Hlavenka
Zpráva
Amnesty International
hovoří o nelidských podmínkách v americkém
zařízení perverzně nazývaném Alligator Alzatrazz na Floridě. Jsou zde
umístěni migranti (tedy žádní těžcí zločinci, vrazi, násilníci - prostě
lidé, kteří překročili hranici) a nejedná se tedy o vězení, ale o
dočasné "detenční zařízení".
Zpráva uvádí, že zadržení jsou zde například umísťováni do klecí o výšce 60 cm a ponecháni v ní celý den venku na žhavém
slunci, v celách se jim svítí 24 hodin denně, vystaveni kousajícímu hmyzu (viz dále), bití za nepatrné prohřešky. K oblíbeným kratochvílím dozorců patří nucené jídlo z misky ústy se svázanými rukami za zády, život extrémně nehygienických podmínkách (výkaly a splašky v místnostech, kde se spí) a podobně. Zadržení nejsou v místnostech, ale v obrovských stanech, bývalých letištních hangárech.
Pokračuje to podle očekávaného scénáře. Zařízení je záměrně umístěno v místech, kde se moc nedá žít: extrémně horké (polovina dní v roce teploty nad 32 C) a extrémně vlhké (nad 90%) prostředí bažinatém tropickém prostředí na jižním cípu Floridy, permanentně zamořeném kousavým a bodavým hmyzem.
Zařízení, jak je v USA dobrým zvykem, stojí záměrně trochu mimo legislativu. Spadá do pravomocí ICE (ozbrojenci odchytávající na ulici lidi, kteří se jim zdají trochu hnědší než by měli být), zadržení nejsou z ničeho obviněni a tedy ani nemohou být obhajováni. Nejsou statistiky, kdo tam je a kolik zadržených tam je, není jasné, jak dlouho tam budou a co s nimi bude. Provozuje jej soukromá firma - aby nebylo možné za zločiny popotahovat stát. Též typické.
V Německu koncentrační tábory, v Rusku gulagy, v Americe Alligator Alzatrazz. Jak se to opakuje: nestačí jim, že lidi zavřou, ale musí je ponižovat a trápit až na hranici mučení, neumožnit jim lékařskou péči, přístup k právníkům, nic. Diktatury či státy mířící k diktaturám se v tomto s chutí vyžívají.
