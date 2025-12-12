Demokratická republika Kongo: Navzdory "Trumpovu míru" povstalci postupují
12. 12. 2025
Povstalci vstoupili do Uviry v úterý po více než týdnu těžkých bojů s vládní koalicí, která zahrnuje burundské jednotky a místní milice známé jako Wazalendo, genocidní milici FDLR (spojenou s genocidou Tutsiů v Rwandě v roce 1994) a zahraniční žoldnéře.
Nicméně nebyly hlášeny žádné boje ve městě na hranici s Burundi. Uvira se stává třetím velkým městem, které spadá pod kontrolu AFC/M23, po Gomě a Bukavu, provinčních centrech Severního a Jižního Kivu.
Konžští vojáci a jejich spojenci začali v pondělí a úterý utíkat z bojů v oblastech kolem města, kam se po obsazení Bukavu v únoru přestěhovala provinční vláda Jižního Kivu.
"Dnes byla hrozba zrušena a potvrzujeme, že město Uvira je nyní osvobozeno," uvedl mluvčí AFC/M23 Lawrence Kanyuka ve středu odpoledne v příspěvku.
"AFC/M23 informuje veřejnost, že již více než tři měsíce odsuzuje šíření nenávistných projevů, útoky zaměřené na naše krajany kvůli jejich vzhledu, stejně jako masakry spáchané v oblastech [kontrolovaných] koaličními silami režimu v Kinshase a jejich spojencem Burundi."
Kanyuka vyzval obyvatele, aby "obnovili své aktivity s naprostým klidem: AFC/M23 je přítomen, aby zajistil jejich ochranu."
Také vyzval uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby, aby se vrátily domů.
Na sociálních sítích kolují videa, na kterých bojovníci povstaleckých hnutí kráčeli ulicemi Uviry. Dříve se objevila informace, že konžští vojáci a jejich spojenci nejsou v centru města vidět.
Povstalci nyní kontrolují hranici o délce více než 400 kilometrů od města Bunagana na hranici s Ugandou přes hranice Gomy a Bukavu s Rwandou a nyní Uviru, která leží na břehu jezera Tanganyika, které sdílejí DR Kongo, Burundi a Tanzanie.
V nedávných bojích na této ose se zdálo, že burundská armáda převzala vedení konžských koaličních operací, když v bitvě o Kamanyolu, další město na hranici s Rwandou, zahájila letecké útoky z burundského území.
Bitva, která začala začátkem prosince, vedla k úmrtím a vysídlení tisíců civilistů. Stovky lidí minulý týden překročily hranici do Rwandy, mnozí sdíleli příběhy o zneužívání ze strany koaličních partnerů.
Po udržení kontroly nad Kamanyolou v sobotu AFC/M23 postupovala na jih směrem k Uvirě a dobývala město za městem na planině Ruzizi. Klíčová města, která byla v posledních dnech dobyta, zahrnují Luvungi, Luberizi, Sange a Kiliba, což byla poslední zastávka před vstupem povstalců do Uviry.
Vládní koalice byla obviněna ze spáchání zvěrstev na civilním obyvatelstvu, zejména na rwandofonních komunitách v okolí Uviry.
