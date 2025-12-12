Francouzské speciální jednotky pomohly Beninu během pokusu o převrat
12. 12. 2025
Dieudonne Djimon Tevoedjre řekl, že beninské jednotky byly "skutečně statečné a celý den čelily nepříteli", poté co skupina vojáků oznámila ve státní televizi, že v neděli brzy ráno sesadili prezidenta Patrice Talona.
"Francouzské speciální jednotky byly vyslány z Abidžanu a použity k likvidačním operacím poté, co beninská armáda provedla úkol," dodal velitel v telefonickém rozhovoru.
V úterý francouzský prezidentský úřad oznámil, že podpořil úřady v Beninu v rámci regionálního úsilí, které zahrnovalo nigerijské letecké údery proti pučistům.
Asistent prezidenta Emmanuela Macrona uvedl, že Francie poskytla armádě "sledování, pozorování a logistickou podporu" na žádost vlády, aniž by potvrdil nebo vyvrátil přítomnost francouzských jednotek.
Nedělní pokus o převrat přišel po vlně vojenských převratů v západní Africe, včetně severních sousedů Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
Převraty vážně oslabily francouzský vliv a přítomnost v bývalých koloniích.
'To nejhorší se mohlo stát'
Plukovník Tevoedjre, který osobně vedl zásah na místě při útoku na Talonův oficiální dům, odhadl počet vzbouřenců na asi 100.
Řekl, že měli "značné zdroje", včetně obrněných vozidel, ale přestože počítali s prvkem překvapení, nedostali širší podporu od armády jako celku.
"Měli jsme spontánní podporu dalších jednotek, které byly nasazeny během dne k opětovnému získání kontroly nad oblastmi a strategickými body v Cotonou," dodal.
Letecké údery přišly později během dne, kdy se povstalečtí vojáci ukrývali v táboře v obytné čtvrti ekonomického hlavního města. Do akce byly zapojeny francouzské speciální jednotky, zejména proto, aby se "předešlo vedlejším škodám", uvedl Tevoedjre.
Neuvedl přesný počet obětí, ale řekl, že povstalci byli "ponecháni s mrtvými a raněnými" po "zuřivých bojích" při útoku na Talonovo sídlo.
"Mohlo se stát to nejhorší. Jako vojáci a lidé oddaní republice jsme prostě plnili svou povinnost," dodal.
Bylo zatčeno nejméně tucet vojáků. Údajný vůdce puče údajně uprchl do sousedního Toga.
Talon, který má opustit úřad příští duben po dvou funkčních obdobích, se v neděli večer objevil ve státní televizi a uvedl, že situace je "zcela pod kontrolou".
Jeho deset let u moci přineslo v Beninu solidní ekonomický růst, ale také nárůst džihádistického násilí na severu a nárůst autoritářství.
Ve středu se v Cotonou sešlo několik stovek Talonových příznivců, aby odsoudili převrat a vyjádřili plnou podporu prezidentovi, uvedl novinář AFP na místě.
Talonovým určeným nástupcem je ministr financí Romuald Wadagni a je drtivým favoritem ve volbách, ze kterých je hlavní opoziční strana vyloučena.
