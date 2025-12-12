Brazílie se přibližuje k omezení nároků původních obyvatel na půdu zakotvených v ústavě
Práva na půdu pro původní obyvatele jsou v Brazílii již léta předmětem sporu kvůli silnému zemědělskému sektoru a jeho spojencům v převážně konzervativním parlamentu.
Země již omezila nároky na půdu prostřednictvím tzv. pravidla "časového rámce", které znamená, že původní obyvatelé mohou mít chráněné rezervace pouze na územích, které fyzicky obývali při přijetí ústavy v roce 1988.
Zastánci tvrdí, že opatření vyřeší nejistotu ohledně vymezení půdy, zatímco odpůrci tvrdí, že otevře půdu původních obyvatel ekonomickému vykořisťování.
Senát v úterý předložil návrh dodatku poměrem hlasů 52 ku 15, který by časové pravidlo zakotvil přímo v ústavě.
Text nyní směřuje ke schválení Poslanecké sněmovně.
Hlasování proběhlo před začátkem kauzy u Nejvyššího soudu, která se týkala aplikace pravidla časového rámce při vymezování půdy původních obyvatel.
Soud v roce 2023 prohlásil toto pravidlo za protiústavní, což bylo vítězství pro hnutí původních obyvatel.
Kongres jej přesto přijal do zákona, navzdory tomuto rozhodnutí a vetu levicového prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy.
Brazílie je domovem 1,7 milionu původních obyvatel, z celkové populace přes 200 milionů.
Domorodé komunity tvrdí, že mnoho původních obyvatel Brazílie bylo v průběhu historie země vyhnáno z rodných domovů, zejména během vojenské diktatury v letech 1964 až 1985.
Od návratu k moci v roce 2023 schválil Lula 16 domorodých území, čímž udělil původním obyvatelům právo obývat a výhradně využívat jejich přírodní zdroje.
Odborníci uvádějí, že taková území slouží jako štít proti klimatickým hrozbám, jako je odlesňování a požáry.
