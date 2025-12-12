"Jsme dalším cílem Ruska." Generální tajemník NATO vyzval k přípravě na válku v rozsahu 2. světové války
12. 12. 2025
"Jsme dalším cílem Ruska," řekl Rutte na konferenci v Berlíně a zopakoval, že Putinův režim bude připraven použít vojenskou sílu proti NATO během pěti let. "Konflikt je na našem prahu" a přípravy na něj nelze odkládat: "Rusko přivedlo válku zpět do Evropy. A musíme být připraveni na válku takového rozsahu, jaký zažili naši dědečkové a pradědečkové."
Podle Rutteho si ne každý uvědomuje závažnost situace: "Obávám se, že příliš mnoho lidí je uvolněných, příliš mnoho necítí naléhavou potřebu, příliš mnoho věří, že čas je na naší straně. To není pravda." Je nutné rychle zvýšit výdaje na obranu a výrobu zbraní, aby se zabránilo plnohodnotné válce, která nebyla k vidění několik generací, řekl.
Zpravodajští důstojníci, vojáci a politici evropských zemí opakovaně prohlašují, že Rusko může být připraveno zaútočit na země NATO během dvou až pěti let. Mluvíme o roce 2029 jako o možném období konfliktu z nějakého důvodu, řekl generální inspektor německých ozbrojených sil Carsten Breuer na Mnichovské bezpečnostní konferenci na konci listopadu. "Nikdo si to letos nevymyslel," je to založeno na "čisté analýze," vysvětlil: "To neznamená, že Rusko zaútočí, ale bude toho schopné."
Tyto termíny se také objevily ve zprávě NATO o společném hodnocení hrozeb za rok 2023. Hybridní válka, kterou ruské speciální služby stále častěji nasazují, je nyní v kontextu této zprávy považována za přípravu na skutečný ozbrojený konflikt, podle evropských zpravodajských služeb.
Zdroj v angličtině: ZDE
