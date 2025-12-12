Putin zastrašuje Belgii, aby zastavila konfiskaci ruského majetku ve prospěch Ukrajiny

Vladimir Putin se snaží zastrašit úřady zemí EU, aby zablokoval využití ruských aktiv zmrazených na Západě na podporu Ukrajiny. Uvedl to předseda Kyjevského bezpečnostního fóra, premiér Ukrajiny (2014–2016) Arsenij Jaceňuk v rozhovoru pro britskou rozhlasovou stanici LBC.

"To je zastrašování válkou a šíření strachu. Pro EU a svobodný svět – pozůstatky svobodného světa – je důležité jednat, činit rozhodnutí. A toto řešení už je na stole. Rusko spáchalo zločin agrese a zločiny proti lidskosti. Je zcela zřejmé, že za to musí zaplatit," řekl Jaceňuk.

Bývalý premiér věří, že použití ruských aktiv jako zajištění reparační půjčky pro Kyjev bude prvním krokem k tomu, aby Kreml byl pohnán k odpovědnosti za válku na Ukrajině.

Podle jeho názoru Belgie, kde je deponována významná část ruských aktiv, dosud nesouhlasila s účastí na evropském projektu právě pod vlivem ruské sabotáže.

"Belgická vláda měla obavy z aktů sabotáže a terorismu... A jedinou odpovědí je jednat a ukázat, že se nebojíme, že nám jeho hrozby nevadí, že jednáme, abychom zajistili, že Ukrajina tuto válku vyhraje," řekl šéf KBF v rozhovoru.

