Putin zastrašuje Belgii, aby zastavila konfiskaci ruského majetku ve prospěch Ukrajiny
12. 12. 2025
"To je zastrašování válkou a šíření strachu. Pro EU a svobodný svět – pozůstatky svobodného světa – je důležité jednat, činit rozhodnutí. A toto řešení už je na stole. Rusko spáchalo zločin agrese a zločiny proti lidskosti. Je zcela zřejmé, že za to musí zaplatit," řekl Jaceňuk.
Bývalý premiér věří, že použití ruských aktiv jako zajištění reparační půjčky pro Kyjev bude prvním krokem k tomu, aby Kreml byl pohnán k odpovědnosti za válku na Ukrajině.
Podle jeho názoru Belgie, kde je deponována významná část ruských aktiv, dosud nesouhlasila s účastí na evropském projektu právě pod vlivem ruské sabotáže.
"Belgická vláda měla obavy z aktů sabotáže a terorismu... A jedinou odpovědí je jednat a ukázat, že se nebojíme, že nám jeho hrozby nevadí, že jednáme, abychom zajistili, že Ukrajina tuto válku vyhraje," řekl šéf KBF v rozhovoru.
