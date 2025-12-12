"Trumpův mír": Kambodža nařizuje celonárodní protiútoky, zatímco hraniční střety s Thajskem eskalují
Ve zprávě zveřejněné online Hun Sen uvedl, že kambodžské síly musí udeřit všude, kde thajské jednotky vstoupí na kambodžské území. Popisoval kambodžské obranné pozice jako silné a tvrdil, že thajské jednotky se pokusily prolomit opevněné linie. Důvěrný zdroj uvedl, že premiér Hun Manet cestoval na frontu, aby vydal rozkazy přímo na místě.
Hun Sen dodal, že situace umožnila Kambodži provést to, co nazval komplexní protiofenzívou zaměřenou na deaktivaci thajských vojenských schopností. Řekl, že kambodžské jednotky reagovaly večer 8. prosince a pokračovaly v operacích celou noc a až do rána 9. prosince.
Kritizoval také prohlášení thajského velitele, který tvrdil, že Thajsko musí pro dlouhodobou bezpečnost Thajska oslabit obranné schopnosti Kambodže. Hun Sen uvedl, že Kambodža usiluje o mír, ale bude bojovat za obranu svého území.
Střety znamenají obnovený výbuch násilí podél částí hranice, kde napětí přetrvává už léta. Kambodžské ministerstvo národní obrany uvedlo, že thajské jednotky udržovaly téměř nepřetržitou palbu v noci ve vojenském regionu pět, začínající v 16:58 a pokračující do 17:25 9. prosince. Úředníci uvedli, že thajské síly také rozmístily velký dron nad Phnom Trangoal, poté vypustily chemický kouř a vystřelily stopětimilimetrové dělostřelecké granáty do O Phluk Damrei uvnitř Kambodže.
Ve vojenské oblasti čtyři ministerstva uvedla, že thajské síly začaly střílet v 16:45 poblíž Phnom Khmoach a později rozšířily útoky směrem na Ta Thav, Prasat Ta Moan, chrám Preah Vihear, Prasat Khnar a další místa podél hranice.
Thajský deník The Nation citoval velitele Chaiphrueka Duangprapata, který uvedl, že jeho cílem je zničit kambodžskou vojenskou schopnost a chránit dlouhodobou bezpečnost Thajska. Řekl, že dvoudenní střety měly za cíl zabránit Kambodži v dalších operacích.
Al Jazeera uvedla, že bylo zabito devět kambodžských civilistů a dvacet zraněno. Thajské síly měly podle zpráv čtyři mrtvé a šedesát osm zraněných. Agence France-Presse citovala mluvčího thajského námořnictva Parata Rattanachaiphana, který tvrdil, že thajské jednotky pozorovaly kambodžské vojáky, jak přesouvají své pozice a létají drony poblíž sporných míst v provincii Trat.
Evropská unie vyzvala k maximální zdrženlivosti a vyzvala obě strany, aby se vrátily ke společné deklaraci podepsané 26. října, včetně dohodnutých opatření na budování důvěry a humanitární koordinace, jako je odminování.
Zdroj v angličtině: ZDE
