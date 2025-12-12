Za posledních 24 hodin zemřelo v Gaze v důsledku bouře nejméně 12 lidí
12. 12. 2025
Nezastavitelná „noční můra“ v podobě bouře zasáhla uprchlický tábor v Gaze
Počet obětí bouře v Gaze opět stoupl
Storm Byron hits Gaza as nearly 1.5 million Palestinians shelter in flood-prone camps with little protection. Aid groups say Israel’s restrictions on vital shelter materials have left families exposed. Al Jazeera's @vpietromarchi explains ⤵️ pic.twitter.com/JhZk11zZye— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 12, 2025
Počet obětí bouře Byron stoupl na 12, když domy zkolabovaly pod silným větrem a povodněmi.
Podle mediální kanceláře se bouře začala projevovat na zemi v enklávě, čímž se jeden a půl milionu vysídlených lidí v Gaze ocitlo v „přímém střetu s nebezpečím utonutí a zřícení budov“.
„Pásmo Gazy je svědkem nebezpečného vývoje, včetně 12 obětí, mezi nimiž jsou mrtví a pohřešované osoby, v důsledku dopadu bouře a zřícení bombardovaných budov ve všech guvernorátech pásma Gazy,“ uvádí se v prohlášení.
„Zřícení nejméně 13 domů, naposledy ve čtvrtích al-Karama a Sheikh Radwan v Gaze, kde týmy civilní obrany stále reagují na stovky volání o pomoc; zaplavení a zničení více než 27 000 stanů patřících vysídleným osobám, které byly buď zaplaveny, smeteny povodněmi nebo strženy silným větrem,“ dodává se v prohlášení.
Mediální kancelář zopakovala, že Izrael nadále blokuje dodávky materiálů na stavbu přístřešků, mobilních domů a 300 000 stanů do Gazy.
Izrael zvyšuje vojenský tlak na Hizballáh, aby se vzdal zbraní, a to pomocí nejnovějších leteckých útoků
Izraelská armáda provedla nejméně tucet leteckých útoků na různá místa v jižním Libanonu a na východě země.
Jednalo se o místa, která nebyla obydlená, ale o kopce a údolí. Podle izraelské armády se zaměřili na výcvikový tábor používaný Hizballáhem, a to již podruhé tento týden.
Před několika dny, uprostřed noci, došlo k podobné vlně leteckých útoků na stejná území.
Hizballáh tyto tvrzení nepotvrzuje ani nevyvrací, ale skupina se dostala pod vojenský tlak izraelské armády, která ji obviňuje z pokusu o znovuzaložení a znovuvyzbrojení.
Tento tlak je v Libanonu vnímán jako způsob, jak přimět Hizballáh k odzbrojení. Hizballáh to však odmítá a místo toho opakuje, že se v souladu s příměřím stahuje z jižního Libanonu a umožňuje libanonské armádě rozebrat vojenskou infrastrukturu skupiny.
Od začátku bouře se v Gaze zřítilo nejméně 12 budov: ministerstvo
Ministerstvo vnitra a národní bezpečnosti v Gaze uvádí, že od začátku bouře přijaly operační týmy více než 4 300 tísňových volání od lidí z celé enklávy.
Za posledních několik hodin bylo zaznamenáno nejméně 12 případů, kdy se v důsledku silného větru a dešťů zřítily budovy, které byly předtím ostřelovány, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Ministerstvo uvedlo, že jeho policejní síly pomáhají civilní obraně a městským týmům provádět záchranné operace navzdory omezeným zdrojům, protože několik lidí zůstává pohřešovaných a předpokládá se, že jsou pod troskami.
„To, co se nyní děje, je varovným signálem pro všechny, aby se postavili čelem ke svým povinnostem,“ uvádí se v prohlášení, které vyzývá mezinárodní společenství, aby zasáhlo a přimělo Izrael umožnit větší humanitární pomoc do Gazy.
Překlad: V důsledku bouře se v pásmu Gazy zřítil dům na jeho obyvatele a týmy civilní obrany pracují na vyproštění těl z trosek.
„Jeho mozek začal chátrat,“ říká dědeček zemřelého dítěte
Dědeček zemřelého nemluvněte řekl, že jeho rodina se ukrývala v domě bez střechy poté, co byl jejich dům bombardován během izraelského útoku.
„Včera jsme byli překvapeni, když jsme slyšeli jeho matku křičet: ‚Můj syn je modrý!‘, tak jsme chlapce odnesli do nemocnice al-Rantisi,“ vysvětlil dědeček.
„Jeho teplota se pohybovala mezi 33 a 34 stupni, což ovlivnilo všechny jeho orgány. Jeho mozek začal chátrat a to byl konec,“ dodal.
Tábory v Gaze se připravují na povodně, Izrael blokuje dodávky klíčových zásob do úkrytů
Více o nejnovějších úmrtích dětí v Gaze
Lékařský zdroj v Gaze potvrdil smrt dalšího dítěte v důsledku chladného počasí, což znamená, že dnes zemřely nejméně dvě děti a včera jedno.
Zdroj z nemocnice al-Shifa sdělil, že devítiletá Hadeel al-Masri zemřela v útočišti pro vysídlené osoby západně od města Gaza. Dítě Taim al-Khawaja také zemřelo v uprchlickém táboře Shati ve městě Gaza.
O den dříve zemřela osmiměsíční Rahaf Abu Jazar na podchlazení v důsledku krutých povětrnostních podmínek poté, co stan její rodiny v Khan Younis na jihu Gazy zaplavila voda.
Izraelské síly napadly rodinu a zranily dva muže poblíž okupovaného Ramalláhu na Západním břehu
Podle agentury Wafa byli při razii v uprchlickém táboře Am'ari jižně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu nejméně dva muži zraněni izraelskou střelbou.
Místní zdroje agentuře Wafa sdělily, že vojáci dnes ráno vtrhli do tábora Am'ari a zahájili palbu na Palestince. Dva muži, kteří byli postřeleni do ruky a ramene, byli převezeni do palestinského zdravotního komplexu v Ramalláhu.
Současně izraelské síly za úsvitu zaútočily na rodinu Abdula Basita Abu Aliyi, když vtrhly do vesnice al-Mughayyir východně od Ramalláhu.
Podle místních zdrojů izraelská pěchota vtrhla do domu Abdula Basita Abu Aliyi, brutálně zbila všechny členy jeho rodiny a poničila vybavení domu.
Izrael tvrdí, že zasáhl cíle Hizballáhu v jižním Libanonu
Izraelská armáda oznámila, že před krátkou dobou zaútočila na výcvikový tábor členů Radwan Force Hizballáhu v jižním Libanonu.
V prohlášení armáda dodala, že zaútočila na několik dalších údajných cílů Hizballáhu v této oblasti.
Od loňského uzavření příměří mezi Izraelem a Libanonem Izrael pravidelně porušuje dohodu a útočí na Libanon.
„Politické rozhodnutí“ blokovat vstup vybavení pro dočasné přístřeší do Gazy: UNRWA
Podle Jonathana Fowlera, mluvčího agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), která má týmy pracující v terénu, mají povětrnostní podmínky strašný dopad na rodiny v Gaze.
„Lidé, kteří nemají nic, potřebují všechno a najednou čelí této katastrofální bouři,“ řekl z jordánského Ammánu.
Uvedl, že obyvatelstvo bylo několikrát přesunuto z jednoho chatrného úkrytu do druhého a bouře situaci ještě zhoršuje, zatímco Izrael neumožňuje dovoz dostatečného množství zásob.
„My jako UNRWA máme od izraelských úřadů stále zakázáno dovážet cokoli do Gazy. Přitom máme zásoby pro více než milion lidí, které jsou mimo pásmo Gazy a které bychom mohli okamžitě dovézt, pokud by nám to bylo povoleno. Je to politické rozhodnutí, které nám brání v dodání této pomoci,“ řekl Fowler.
Dodal však, že kolegové v terénu využívají zdroje, které mají k dispozici, a zdroje dodané partnerskými organizacemi k pomoci obyvatelstvu, včetně odčerpávání odpadních vod, protože infrastruktura byla Izraelem zničena.
„Všude jsou jezera neupravených odpadních vod,“ řekl.
Bouře proměnila tisíce provizorních přístřešků v Gaze v pasti
Bouře zasáhla Gazu a proměnila tisíce provizorních přístřešků v pasti pro palestinské rodiny, které byly během války opakovaně vysídleny.
V uprchlickém táboře v al-Mawasi v jižní části Gazy v Khan Younis úředníci varují, že dnes může dojít k povodním, silným dešťům a krupobití. Očekává se, že bouře ohrozí asi 850 000 lidí, včetně mnoha dětí, kteří našli útočiště v 761 uprchlických táborech.
Zde byly stany zničeny silným deštěm a větrem, takže rodiny zůstaly bez provizorních přístřešků.
Stovky tisíc lidí žijí na pobřeží v al-Mawasi a jsou neustále vystaveni riziku. V některých oblastech se část země poblíž pobřeží sesunula a ohrozila stany.
Rodiny žijí ve stavu vysídlení již více než dva roky kvůli izraelským útokům.
Civilní obrana Gazy pokračuje v záchranných operacích v celé enklávě uprostřed bouře
Civilní obrana Gazy uvádí, že se týmům podařilo vyprostit tělo a dvě zraněné děti z trosek zříceného domu v oblasti Bir an-Naaja v severní Gaze a práce na vyproštění dalších osob pokračují.
Záchranné týmy také evakuovaly obyvatele domu rodiny Darby poté, co se zřítil vchod do budovy v čtvrti Sheikh Radwan v Gaze.
Záchranný tým z provincie Deir el-Balah navíc vyprostil vozidlo Červeného půlměsíce, které uvízlo v kaluži poblíž hřbitova al-Suwarah v táboře Nuseirat.
Vzhledem k tomu, že na Gazu nadále padají silné deště, civilní obrana Gazy včera varovala obyvatele, kteří žijí v domech poškozených izraelskými útoky, že během bouře není bezpečné v nich zůstávat.
Počet obětí bouře stoupl na 10 poté, co zemřelo dítě kvůli podchlazení
Opět nemají jinou možnost, než zůstat v těchto značně poškozených budovách.
Proč tam Palestinci jsou? Protože nemají žádné plachty ani stany, protože izraelské úřady stále omezují všechny druhy zimních úprav a přístřešků.
Většina obyvatel Gazy je v současné době bez domova.
