Studie zjistila, že cestující v letadlech jsou vystaveni extrémně vysokým úrovním znečištění ultrajemnými částicemi
12. 12. 2025
Úrovně během nástupu do letadla a jeho pojíždění byly daleko nad úrovněmi definovanými Světovou zdravotnickou organizací jako vysoké
Studie odhalila koncentrace ultrajemných částic vdechovaných leteckými cestujícími.
Tým francouzských vědců, včetně těch z Université Paris Cité, sestavil sadu přístrojů, které byly přepravovány spolu s cestujícími z letiště Paříž Charles de Gaulle do evropských destinací. Přístroje byly umístěny na prázdná sedadla v předních řadách nebo v kuchyňce.
Ultrajemné částice nejsou viditelné a často unikají konvenčním monitorovacím technikám, a proto se na ně nevztahují zákony o znečištění ovzduší.
V roce 2021 nizozemská Rada pro zdraví a Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornily na rostoucí počet důkazů o tom, že ultrajemné částice poškozují naše zdraví. Jedná se o 75 studií, které se většinou týkají zánětu plic, krevního tlaku a srdečních problémů, jakož i rizik pro růst plodu. Technické rozdíly mezi studiemi však znamenaly, že WHO nebyla schopna stanovit normu. Od té doby studie zahrnující téměř 11 milionů lidí v Nizozemsku zjistila, že expozice ultrajemnými částicemií po několik let souviseí s předčasnými úmrtími, včetně rakoviny plic.
Pro letecké cestující je jedna dobrá zpráva. Znečištění ultrajemnými částicemi v kabině je velmi nízké, když letadlo letí v relativně čistém vzduchu v cestovní výšce. Na zemi však je situace jiná. V nové studii byly nejvyšší koncentrace ultrajemných částic naměřeny při nástupu cestujících a při pojíždění letadla. V průměru byly tyto hodnoty více než dvojnásobné oproti hodnotám, které WHO definuje jako vysoké. Tento znečištěný vzduch je po vzletu postupně odvětráván z kabiny, ale při přiblížení k přistání se jeho množství opět zvýší, pravděpodobně v důsledku vysokých koncentrací v blízkosti letových drah a po větru od letišť. Tento vzorec byl zjištěn také na cílových letištích.
Podobná situace byla i u černého uhlíku, neboli sazí. Ty byly také nejvyšší, když se letadlo nacházelo na letišti.
To je vážný problém, vzhledem k tomu, že se očekává, že počet leteckých cestujících na celém světě letos poprvé překročí 5 miliard. Letadla zůstávají relativně znečišťující, s malou kontrolou ve srovnání s silničním provozem a průmyslem.
Samostatný přehled studií o zdraví zjistil nedostatek výzkumu o účincích znečištění ovzduší, které vdechují více než 2 miliony civilistů a vojenského personálu pracujícího na letištích po celém světě.
Ultrajemné částice z letiště Charlese de Gaulla vdechují nejen lidé na letišti, ale šíří se také do sousedních obcí. Koncentrace 1 km od letiště byla podobná koncentraci vdechované jen pár metrů od rušné pařížské okružní silnice. Na letišti London Gatwick byly koncentrace ultrajemných částic asi 500 metrů od oplocení letiště větší než ty vedle nejrušnějších silnic v centru Londýna.
