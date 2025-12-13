Trumpův Kongres se vzbouřil a podpořil Ukrajinu proti prezidentovi
13. 12. 2025
Moderátor, Times Radio: Nejprve ve Washingtonu, D.C., kde Sněmovna, mluvíme nyní o Kongresu, schválila zákon o obraně, který by Evropě poskytl 8 miliard dolarů na posílení obrany. V zjevné reakci, jak někteří říkají, na strategii Donalda Trumpa „America First“ bude zákon o národní obraně zahrnovat 400 milionů dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině a další opatření k posílení závazku USA k obraně Evropy. A to jen den poté, co Trumpova administrativa varovala před vymizením civilizace v Evropě. A jak navrhují USA, Ukrajina by se měla podle nejnovějších návrhů mírového plánu stáhnout z východní oblasti Doněcku. Pojďme o tom diskutovat s vojenským analytikem Cedricem Leightonem. Cedricu, vítejte
v pořadu. Někteří analytici zde vidí to, o čem hlasoval Kongres, jako posílení evropské obrany navzdory odporu Bílého domu Trumpa. Je to tak? A jak to vidíte vy?
Cedric Leighton: Ano, myslím, že to je v zásadě správné. Je to velmi zajímavé, protože existuje křídlo Republikánské strany, které se velmi shoduje s tím, co prezident Trump vyjádřil, a to je strategie „America First“, stažení se z Evropy, stažení se z jiných částí světa, soustředění se na západní polokouli, jinými slovy na Severní a Jižní Ameriku. Tuto formulaci najdete v nové strategii národní bezpečnosti, ale opatření, které právě schválila Sněmovna reprezentantů Kongresu Spojených států, zákon o národní obraně, se od tohoto přístupu v některých bodech velmi zajímavě liší. A ty, které jste zmínil, jsou mezi nimi klíčové, zejména pokud jde o Ukrajinu a Evropu, protože jsou v přímém rozporu s takzvanou ideou „America First“, která spočívá v ústupu z Evropy. Místo toho v podstatě požadují, aby ministerstvo obrany, jak se stále správně nazývá, neopouštělo Evropu, a v zásadě dávají jasně najevo, že se snaží podporovat Ukrajinu navzdory tomu, co prezident Trump prohlašuje.
Moderátor, Times Radio: A jak explicitní jsou některá z těchto doporučení? Myslel jsem na počet vojáků, počet amerických vojáků na kontinentu. Myslím, že jich je v současné době asi 80 tisíc, je to tak?
Cedric Leighton: Ano, v současné době je v Evropě asi 80 000 vojáků. Většina z nich je umístěna v Německu a ve Velké Británii. Takže tam máte ten základní kontingent. Několik dalších je rozmístěno po celé Evropě. A pak jsou samozřejmě ti, kteří se střídají ve východní Evropě, například v Polsku a v pobaltských státech. Těchto 80 tisíc vojáků je samozřejmě mnohem, mnohem méně, než kolik jsme měli během studené války. A to odráží současnou situaci, jaká momentálně panuje. Myšlenka je ale taková, že přítomnost amerických vojáků bude v zásadě klíčová jako pojistka pro případ, že by se Rusové rozhodli, že potřebují zasáhnout, že chtějí vstoupit do země NATO, jako jsou pobaltské státy nebo Polsko.
Moderátor, Times Radio: Ano, právě se dívám na rozpočet Pentagonu, který schválila Sněmovna reprezentantů ve výši 900 miliard. A lidé říkají, že je to o 8 miliard více, než kolik Donald Trump v květnu požadoval. A lidé říkají, že těch 8 miliard dolarů půjde na obranu Evropy. Ale jak výslovně může Kongres, může Sněmovna reprezentantů, nařídit, jak má ministerstvo obrany tyto peníze utratit?
Cedric Leighton: Podle zákona a podle Ústavy má Kongres tuto pravomoc. Otázkou tedy je, zda Trump a Trumpova administrativa budou následovat výslovné pokyny Kongresu. Obcházeli některé právní formulace, které byly přijaty v jiných návrzích zákonů v posledním roce, ale mezi americkým obyvatelstvem existuje podstatná podpora pro Ukrajinu. Je to více než 70 %, což samozřejmě zahrnuje nejen demokraty a nezávislé, ale také republikány. To je velmi výrazným odmítnutím takzvaného „America first“ a stažení se z Evropy, zejména ze strany ukrajinské frakce Republikánské strany. Je to tedy významný vzkaz. Ukrajinský prezident Zelenskyj by to mohl potenciálně využít jako páku proti Trumpovi. Musí to samozřejmě dělat velmi opatrně. Ale v mnoha oblastech americké vlády existuje velká podpora pro ukrajinské válečné úsilí. A to se samozřejmě vztahuje i na Evropu a touhu udržet silnou Evropu.
Moderátor, Times Radio: A pojďme se zamyslet nad strategií USA vůči Evropě obecněji s ohledem na některé zprávy, které jsme v posledních dnech dostali. Dnes více než 50 % Američanů, opravte mě, pokud se mýlím, Cedricu, má předky ze západní a dokonce i východní Evropy. A když slyší prezidenta a jeho kolegy útočit na Evropu za slabé vedení, říkat, že je příliš politicky korektní, že čelí civilizačnímu vymazání a že musíme přimět Itálii, Maďarsko, Rakousko a Polsko, aby vystoupily z EU ve stylu brexitu, aby došlo ke kolapsu Evropy, jak ji známe dnes, co si o tom ti lidé myslí?
Cedric Leighton: Ano, většina Američanů si myslí, že je to zjevně směšné. A to, na co se dívají, je, vezměme si každý z těchto kousků, odchod zemí jako Itálie, Maďarska a dalších, které jste zmínil. To je něco, co většinu Američanů nezajímá, ale vidí myšlenku sjednocené Evropy jako skutečně velmi důležitou. A lidé, kteří mají evropské kořeny, se na to dívají a říkají, že by to mohlo vést k obnovení válek z minulosti. Máme na mysli vše od napoleonských válek až po první a druhou světovou válku. A tyto války, s výjimkou napoleonských válek, ale zejména těch dvou posledních, světových válek, v podstatě donutily USA, aby se nějakým způsobem zapojily do ochrany demokracie. A to bylo na žádost Evropanů. Lidé, jejichž předkové pocházeli z Evropy, se na to dívají a říkají: „Nechceme, aby se to opakovalo. Nechceme, aby se jiní ocitli v situaci, jako jsou dnes Ukrajinci, jejichž příbuzní, i vzdálení příbuzní, jsou opět nuceni opustit svou vlast.“ A to je podle mě způsob uvažování některých lidí zde, protože mají historický pocit, že mezi Spojenými státy a Evropou existují tyto vazby, a oni tyto vazby nerozbijí. Oni tyto vazby posílí. Ve skutečnosti si myslím, že to bude klíčová součást politiky do budoucna. A to, co se dnes říká v administrativě, nemusí být ve skutečnosti politikou USA v ne příliš vzdálené budoucnosti.
Moderátor, Times Radio: A když prezident Trump vyjadřuje frustraci a snaží se tento konflikt smířit, i když jedna strana byla agresorem a druhá byla napadnutá jako oběť, a říká, že Ukrajinci musí postoupit oblasti Donbasu, které kontrolují, ale nespecifikuje, zda to bude demilitarizovaná zóna a kdo zabrání Rusům, aby do tohoto vakua vstoupili. Jaký je názor? Myslíte si, že lidé to považují za spravedlivé a že prezident chce vítězství, aby mohl říkat, co se mu zlíbí? Nebo vidí to, co vidíme my na této straně Atlantiku, alespoň mnoho lidí, tedy naprostou nespravedlnost?
Cedric Leighton: Ano, většina Američanů to také vnímá jako naprostou nespravedlnost. A jen pro uklidnění vašich posluchačů ve Velké Británii a jinde, mnoho členů Kongresu i široká veřejnost se obává, že odměnit agresora je nejen velmi nebezpečné, ale také velmi nespravedlivé. A vidí to jako... Mnoho analogií se samozřejmě vrací k druhé světové válce, kdy Hitler v roce 1938 obsadil Sudety, s souhlasem tehdejších evropských mocností. A ta odměna agresora samozřejmě agresora neuspokojila. Agresor pokračoval v agresivním chování. A oni se obávají, že se totéž stane s Putinem. A proto se chovají tímto způsobem a mají tyto postoje.
Moderátor, Times Radio: Opravdu, Cedricu, moc děkuji. Moc děkuji za vaše odborné znalosti a za to, že jste s námi dnes večer strávil čas,
