Kim Čong-un přiznal, že severokorejské jednotky odstraňují miny pro Rusko
13. 12. 2025
Vůdce pochválil své vojáky za to, že „proměnili nebezpečnou zónu v bezpečnou“ během ceremonie v Pchjongjangu, kde je vítal po návratu z války na Ukrajině
Severní Korea vyslala počátkem tohoto roku vojáky na odstraňování min v ruském Kurském regionu, uvedl vůdce Kim Čong-un v projevu, který v sobotu přinesla státní média. Jedná se o vzácné přiznání Pchjongjangu ohledně smrtelně nebezpečných úkolů, které byly přiděleny jeho vyslaným vojákům.
Podle jihokorejských a západních zpravodajských agentur vyslala Severní Korea tisíce vojáků na podporu téměř čtyřleté ruské invaze na Ukrajinu.
Analytici konstatují, že Rusko poskytuje Severní Koreji finanční pomoc, vojenskou technologii, potraviny a energetické zdroje, což diplomaticky izolované zemi umožňuje obejít přísné mezinárodní sankce uvalené na její jaderný a raketový program.
Kim při uvítání ženijního pluku poznamenal, že vojáci „psali dopisy do svých rodných měst a vesnic během přestávek v odminování“, jak uvedla Korejská centrální tisková agentura (KCNA).
Devět členů pluku zemřelo během 120denního nasazení, které začalo v srpnu, uvedl Kim ve svém projevu na páteční uvítací ceremonii, informovala KCNA.
Zemřelým udělil státní vyznamenání, aby „navždy oslavil“ jejich statečnost.
„Všichni, důstojníci i vojáci, jste prokázali obrovský hrdinství, když jste téměř každý den překonávali nepředstavitelné psychické a fyzické zátěže,“ řekl Kim.
Vojáci dokázali „zázrakem proměnit rozsáhlou nebezpečnou zónu v bezpečnou oblast za méně než tři měsíce“.
Jeden z nich byl viditelně dojatý, když mu Kim držel hlavu a ruku, zatímco seděl na invalidním vozíku v vojenské uniformě.
Další snímky ukazují Kima, jak utěšuje rodiny zesnulých a klečí před portrétem padlého vojáka, aby mu vzdal úctu, a klade něco, co vypadá jako medaile a květiny, vedle obrazů mrtvých.
Severokorejský vůdce také zmínil „bolest z čekání po dobu 120 dnů, během nichž ani na okamžik nezapomněl na své milované syny“.
V září se Kim objevil po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina na velkolepé vojenské přehlídce v Pekingu.
Kim nereagoval na nabídku Donalda Trumpa setkat se během jeho asijské cesty v říjnu.
Severní Korea teprve v dubnu potvrdila, že vyslala vojáky na podporu Ruska a že její vojáci byli zabiti v boji.
Na předchozí ceremonii v srpnu zveřejnila agentura KCNA snímky, na nichž Kim emotivně objímá navrátivšího se vojáka, který vypadá dojatě a schovává tvář v hrudníku vůdce.
Diskuse