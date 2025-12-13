Nová izraelská bariéra rozdělí cennou zemědělskou půdu na Západním břehu
13. 12. 2025
Palestinci, kteří po generace obdělávali tuto „obilnici“, budou nahrazeni izraelskými osadníky
Smrtelný zvon pro palestinskou vesnici Atouf na západních svazích Jordánského údolí zazvonil v podobě papírové stopy, série výpovědí z nájmu přilepených na domech, sklenících a studnách, které tvoří přímku přes otevřená pole.
Oznámení, která se objevila přes noc, informovala místní farmáře, že jejich půda bude zabavena a že mají sedm dní od data doručení, tedy od 4. prosince, na to, aby opustili své nemovitosti. Izrael v této oblasti chce postavit vojenskou silnici a doprovodnou bariéru.
Právníci zastupující radu vesnice Atouf podali odvolání, ale dlouhé a hořké zkušenosti naučily Palestince v této oblasti mít nízká očekávání od izraelských soudů.
„Izraelská armáda si může dělat, co se jí zlíbí. Nezajímají je zákony ani nic jiného,“ řekl Ismael Bsharat, místní farmář.
Podobné výpovědi z nájmu byly doručeny ve stejný den podél téměř 22 km dlouhého pásu palestinské zemědělské půdy, který se táhne od severu k jihu přes Atouf a kopíruje trasu plánované silnice a plotu. A tento týden se ukázalo, že tato náhlá rána přes palestinskou půdu je první částí nové dělicí linie, která překreslí mapu Západního břehu.
Tento týden izraelské ministerstvo obrany jasně uvedlo, že se jedná pouze o první část nové bariéry v hodnotě 5,5 miliardy šekelů, která bude nakonec měřit 500 km a bude se táhnout od Golanských výšin na syrské hranici na severu až k Rudému moři poblíž Eilatu. Bariéra, kterou izraelská armáda nazvala „Crimson Thread“ (Karmínová nit), rozdělí nespočet palestinských komunit podél své trasy.
Armáda tvrdí, že bariéra je stavěna z bezpečnostních důvodů, ale aktivisté za lidská práva uvádějí, že v posledních letech došlo v okolí Atouf pouze k jedinému smrtelnému incidentu, při kterém byl zabit Izraelec. Tvrdí, že skutečným motivem je zabavení půdy a další omezování vyhlídek Palestiny na existenci jako životaschopného státu.
„Děje se to po celém Jordánském údolí, zejména na severu. Izrael postupuje vpřed a urychluje etnické čistky v této oblasti,“ řekl Dror Etkes, izraelský aktivista a zakladatel organizace Kerem Navot, která sleduje izraelskou pozemkovou politiku v okupované Palestině.
Izrael důsledně odmítá obvinění z etnických čistek ze strany izraelských a mezinárodních lidskoprávních organizací, včetně zpravodajů OSN, a označuje je za vymyšlenou propagandu. Rovněž popírá, že kolonizace okupovaného území osadníky je podle mezinárodního práva nelegální.
Etkes uvedl, že téměř všech (85 %) z 1 000 dunamů (100 hektarů) pozemků, na které se vztahovala první vlna příkazů k vystěhování v okolí Atouf, bylo v soukromém vlastnictví. Tato pole patří k nejúrodnějším na Západním břehu, jejich bohatá tmavě hnědá půda se tvořila po tisíciletí díky přítokům tekoucím na východ k řece Jordán. Tato oblast je již dlouho jednou z obilnic Palestiny.
Většina postižených rodin obdělávala půdu po generace a některé z nich v posledních letech koupily nové pozemky za vysoké ceny. Všechny mají vlastnické listy, ale nic z toho pravděpodobně nezmění výsledek hrozícího zabavení půdy.
Po celém Západním břehu se v nebývalém tempu plánují a staví osady. Podle advokátní skupiny Peace Now bylo letos dosud zveřejněno více než 5 600 výběrových řízení na bytové jednotky, což je historický rekord a o 50 % více než předchozí maximum z roku 2018.
To jsou pouze oficiálně schválené osady. Nové osady (často jen malé skupinky chatrčí nebo přenosných budov) vyrůstají podél údolí stále rychleji. Ačkoli nejsou oficiálně povoleny, v praxi je umožňuje armáda a policie, podporované krajně pravicovými členy vládní koalice.
Alespoň jeden palestinský farmář v Atouf již začal přesouvat svůj dobytek v očekávání vystěhování, ale Bsharat řekl, že zůstane na místě a uvidí, co se stane. Nemá moc na výběr. Jednoho zimního večera tohoto týdne se chystal na trh s bedýnkami čerstvých zelených paprik, které vypěstoval ve svých sklenících z plastových fólií. Všech jeho 12 dunamů (1,2 hektaru) půdy leží východně od plánované vojenské silnice a bariéry a je zavlažováno vodovodním potrubím vedoucím z vrcholků kopců na západě. To vše bude přerušeno, až armáda přijede stavět silnici a bariéru.
„Co mám dělat? Bez vody nemůžu hospodařit,“ řekl Bsharat.
Abdullah Bsharat, předseda vesnické rady (který pochází ze stejné rodiny jako Ismael), předpověděl, že až 40 rodin z Atouf bude odříznuto od vesnice a od přívodu vody.
„Všechny tyto rodiny mají vlastnické listy,“ řekl. „Pěstují hrozny, papriky, rajčata, brambory, banány, za'atar a olivy. Tato půda je velmi úrodná, a proto je zabavována. Celým cílem je převzít ji pro použití osadníky.“
Předseda rady uvedl, že mu izraelští důstojníci sdělili, že silnice a bariéra budou mít dohromady šířku 50 metrů, ale palestinské budovy nebo zemědělské práce nebudou povoleny podél 200metrového kordonu na obou stranách. Armáda oficiálně nepotvrdila tak širokou výlučnou zónu, ale pokud by to byla pravda, výrazně by to zvýšilo ekonomické škody způsobené Atouf.
V jednom místě se plánovaná bariéra stočí a zcela obklíčí palestinskou komunitu pastevců ovcí v Khirbet Yarza, kteří dosud odolávali rostoucímu tlaku osadníků a armády, aby opustili svých 400 dunamů půdy. Není jasné, zda jim zůstanou nějaké prostředky, jak se dostat dovnitř a ven z plotu, který bude kolem nich postaven.
Plán „Crimson Thread“ předložený tento týden izraelským ministerstvem obrany představil současnou bariéru pouze jako první část rozsáhlého projektu, který má oddělit Jordánské údolí od zbytku Západního břehu, aby „posílil národní bezpečnost a strategickou kontrolu východní hranice“.
Generálmajor Eran Ofir, vysoký úředník ministerstva obrany odpovědný za stavbu zdí a bariér, řekl: „Bezpečnostní bariéra, jejíž stavbu jsme dnes zahájili, se bude táhnout přibližně 500 km podél celé východní hranice státu Izrael.“
Dodal: „Bude to inteligentní hranice, která bude zahrnovat fyzický plot a sběrný nástroj s inteligentními senzory, radary, kamerami a pokročilými technologiemi.“ Ofir uvedl, že práce byly zahájeny na dvou úsecích celkového projektu, aniž by poskytl podrobnosti. Druhým úsekem by mohla být vojenská silnice, jejíž stavba byla zahájena loni dále na sever podél Jordánského údolí, v okolí vesnic Bardala a Kardala.
Izraelský ministr obrany Israel Katz řekl: „Nová bariéra posílí osídlení podél hranice, výrazně omezí pašování zbraní do rukou teroristů v Judeji a Samaří a zasadí těžkou ránu snahám Íránu a jeho zástupců o vytvoření východní fronty proti státu Izrael.“
Podle deníku Times of Israel, který cituje zdroje izraelských obranných sil, byl původní projekt kolem Atouf koncipován po jediném bezpečnostním incidentu: zabití 23letého Izraelce Yonatana Deutscha v srpnu 2024 při střelbě z jedoucího auta palestinskými militanty podél silnice 90, která vede podél údolí Jordánu.
Etkes uvedl, že k dalším útokům palestinských militantů došlo i v jiných oblastech Západního břehu. Oblast kolem Atouf se však odlišovala nikoli bezpečnostním rizikem, ale kvalitou své zemědělské půdy, dodal.
