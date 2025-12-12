Martina Navrátilová: Jsem opravdu naštvaná!
12. 12. 2025
čas čtení 5 minut
Martina Navrátilová v nové reklamě tvrdě kritizuje Donalda Trumpa: „Jsem strašně naštvaná“
„Jsem hrdá na to, že jsem Američanka, ale stydím se za to, co Trump dělá naší zemi,“ řekla tenisová legenda a ostře kritizovala prezidenta.
Tenisová legenda Martina Navrátilová přednesla několik tvrdých pravd, když v nové reklamě vysvětlila, proč je „neskutečně naštvaná“ na stav Ameriky pod vedením Donalda Trumpa, a také vyzvala lidi, aby nezůstávali stranou a „pokračovali v protestování“.
„Utekla jsem z totalitního režimu a rozhodně se nenechám znovu zastrašit a nebudu si muset dávat pozor na to, co říkám,“ řekla sportovní ikona narozená v Československu, která v roce 1975 ve věku pouhých 18 let uprchla do Spojených států, ve videu zveřejněném ve středu konzervativní neziskovou organizací Home of the Brave, která prostřednictvím svých videí snaží zdůraznit škody, které Trump způsobuje během svého druhého funkčního období.
„Vyrostla jsem v komunistické zemi, v Československu,“ pokračovala 18násobná grandslamová šampionka, která v roce 2023 bojovala s rakovinou prsu a krku. „Vím tedy, jaké to je žít v totalitním režimu, kde nemůžete říkat, co si myslíte, nebo hůře, kde vás za politické názory zavřou do vězení.“
„Jsem velmi hrdá na to, že jsem Američanka, ale stydím se za to, co Trump naší zemi způsobuje,“ dodala. „Jsem strašně naštvaná na lidi, kteří se Trumpovi podvolují, ať už jsou to právnické firmy, školy, politici nebo společnosti. Jsme příliš velcí na to, abychom selhali, pokud budeme držet pohromadě, ale rozdělení padneme, a na to Trump spoléhá. Na chaos a strach.“
„Když jsem v roce 1975 emigrovala, byla to nejsvobodnější země na světě. Kdybych byla v této situaci dnes, rozhodně bych se nerozhodla žít tady,“ řekla Navrátilová a vyjádřila obavy, že kvůli spokojenosti nebo strachu se lidé nechtějí postavit proti současnému prezidentovi.
„Když opustíte totalitní režim a přijdete do země milující svobodu, samozřejmě musíte promluvit. Promluvit je vlastenecké, když vidíte, že něco není v pořádku. Nebojte se. Můžete najít způsoby, jak něco změnit.“
Celý text:
„Dobrý den, jsem Martina Navrátilová. Kdysi jsem docela dobře hrála tenis. Vyrostla jsem v komunistické zemi, v Československu. Vím tedy, jaké to je žít v totalitním režimu, kde nemůžete říkat, co si myslíte, nebo hůř, kde vás za politické názory zavřou do vězení. V roce 1975 jsem proto opustila svou zemi, bylo mi 18 let. Mým životním cílem je hrát co nejvíc, ale pod českou vládou jsem tuto šanci neměla. Pět let jsem neviděla svou rodinu. Byla to jednosměrná letenka a to bylo velmi děsivé. Když jsem tedy emigrovala a mohla říkat, co jsem chtěla, udělala jsem to.“
„Jsem velmi hrdýá na to, že jsem Američanka, ale stydím se za to, co Trump dělá naší zemi. Jsem velmi rozzlobená na lidi, kteří se Trumpovi podvolují. Ať už jsou to právnické firmy, školy, politici nebo společnosti. Jsme příliš velcí na to, abychom selhali, pokud budeme držet pohromadě, ale rozdělení padneme. A na to Trump spoléhá. Na chaos, strach.“
„Když jsem v roce 1975 uprchla byly USA nejsvobodnější země na světě. Kdybych se ocitla v té situaci dnes, rozhodně bych se nerozhodla žít tady. Bojím se, že lidé jsou příliš spokojení, příliš vystrašení a myslí si, že na nich nezáleží. Ale na nás všech záleží.“
„Jako tenista jste zvyklý bojovat. Musíte bojovat o každý bod. A to vám dává určitou sílu. Nebudu mlčet. Nemluvit znamená rezignaci. A to je prostě nepřijatelné. Když opustíte totalitní režim a přijdete do země, která miluje svobodu, samozřejmě musíte promluvit.“
„Promluvit je vlastenecké, když vidíte, že něco není v pořádku. Nebojte se. Můžete najít způsoby, jak něco změnit. Demokracie není nikdy dokončená, ale proboha, musíme ji napravit. Pokračujte v protestování a buďte pozorní!“
479
