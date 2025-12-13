Chraň nás Bůh před otevřenými srdci paní Irglové
13. 12. 2025 / Boris Cvek
Pozn. JČ: Je opravdu krásné, jak česká média berou vážně názory, proboha! herců a zpěváků!! které jaksi považují za politology, stratégy a filozofy. :) Vždycky vzpomínám na skromnost amerického herce Antonyho Hopkinse, který tuhle řekl médiím: "Mě se na nic neptejte, já jsem jenom blbej herec." Kéž by takovou skromnost měla zpěvačka Irglová a zakázalas říkat do rozhlasu nesmysly.
Zpěvačka Irglová v polední publicistice v pátečním Radiožurnálu promluvila z Islandu a vysvětlila posluchačům, že jí vadí utrpení dětí ve válkách a že chce tomu zabránit tím, že lidem otevře srdce. Jestlipak ji napadlo, proč v západní Evropě (vzešly odtud ostatně obě světové války, holokaust a jatka kolonialismu) kdysi byly války zcela běžné – a jsou i dnes jinde na světě – ale od roku 1945 tomu tak není?
Dokonce ani na Islandu to nebyla vždy úplná pohoda. Jak se lze dočíst na anglické wikipedii, v roce 1627 byli Islanďané otřesení neschopností dánských sil ochránit je proti invazi korzárů, kteří vyvraždili a unesli mnoho lidí. U nás v té době probíhala devastující třicetiletá válka.
Samozřejmě i po roce 1945 v Evropě byly / jsou dvě velké války, obě slovanské. Jedna v Jugoslávii, druhá ta současná na Ukrajině. Finové a Švédové nedávno rozhodli o tom, že po mnoha letech neutrality vstoupí do NATO právě v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Paní Irglová, jak řekla jasně, se nechce stavět na žádnou stranu, jen na stranu dětí. Je třeba duchovní změny, otevření srdcí.
Asi bychom v Evropě hledali s velkými obtížemi kulturu, která tímto hledáním vyšší duchovnosti, odpuštění, morální síly byla více posedlá než Rusko. Dostojevský to dovedl do paroxysmu třeštění nad světovou říší morálky a pravé zbožnosti s centrem v Cařihradu. Ti západněji položení skeptici, bezvěrci a hedonisté místo toho budovali systém brzd a protiváh a vědu, osvětu, pokrok, veřejnou kontrolu moci. Výsledky jsou zjevné.
